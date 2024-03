SERMATEC nommé par BNEF comme fabricant de stockage d'énergie de niveau 1

SHANGHAI, le 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Sermatec Energy Technology Co., Ltd. (« SERMATEC »), un opérateur d'intelligence numérique et un fournisseur de solutions de stockage d'énergie de pointe, a obtenu une place sur le Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Le premier trimestre de 2024 est un fabricant de stockage d'énergie de premier ordre. Il a également été classé 6ème parmi les 10 premiers intégrateurs chinois par S&P Global Markit en 2023.

C'est également la première fois que Bloomberg BNEF évalue les fabricants de stockage d'énergie, avec leurs critères de notation axés sur les marques qui possèdent des usines de fabrication et vendent des produits sous leur marque. Pour être considérées comme une marque de stockage d'énergie de niveau 1, les entreprises doivent avoir fourni ou être engagées pour fournir des produits à au moins six projets admissibles au cours des deux dernières années, chaque projet étant supérieur à 1 MW ou 1 MWh et répertorié dans la base de données BNEF Energy Storage Assets. En tant que leader reconnu de l'industrie, SERMATEC se consacre à la gérance environnementale et à la durabilité, à la promotion d'un développement écologique et à faible émission de carbone et à la création d'un avenir énergétique propre.

« Je suis très fier de ce que SERMATEC a accompli jusqu'à présent et j'ai pleinement confiance en notre équipe pour réussir davantage. En tant que 10 principaux fabricants et fournisseurs de solutions de stockage d'énergie en Chine, SERMATEC répond à l'agenda de l'ONU pour la neutralité carbone et à l'appel mondial pour des actions concrètes et une contribution au développement durable mondial,» a déclaré Li Feng, président de SERMATEC.

Plus de succès grâce à l'innovation et à une croissance robuste

Se hisser au premier rang et au premier rang mondial témoigne de la force globale et des avantages concurrentiels de SERMATEC en tant que leader mondial du stockage d'énergie. SERMATEC a livré des projets totalisant près de 5 GWh à l'échelle mondiale et a étendu ses activités et ses opérations pour couvrir les marchés d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Amérique du Sud.

SERMATEC a réalisé plus de 10 projets de stockage d'énergie de 100 MWh en Chine et plusieurs systèmes de stockage d'énergie développés par la société ont reçu la certification CE du TÜV.

Développement durable renforcé par des solutions numériques et intelligentes

SERMATEC s'engage en faveur d'une stratégie de développement durable et contribue à la conservation de l'énergie et à la transformation de la structure énergétique en tant que leader de l'industrie. Il se déplace dans le secteur des opérations énergétiques pour soutenir l'exploitation, la maintenance et la gestion de nouveaux actifs énergétiques pour les entreprises, fournissant des produits et des solutions numériques et intelligents pour augmenter les revenus des clients sur les plateformes de trading d'énergie.

En 2024, SERMATEC vise à faire progresser sa feuille de route mondiale et à renforcer son rayonnement international. En janvier et février, SERMATEC a présenté ses solutions commerciales de stockage d'énergie à l'Open Energies en France et à ENEX en Pologne, avec des projets d'avenir pour se connecter avec les clients et les experts de l'industrie lors des principaux salons, y compris Intersolar Europe en Allemagne, RE+ aux États-Unis et Solar & Storage Philippines.

À propos de SERMATEC

Créé en 2017, SERMATEC est un opérateur leader de l'industrie de l'intelligence numérique et un fournisseur de solutions de stockage d'énergie.

Pour en savoir plus, visitez https://en.sermatec-ess.com/ .