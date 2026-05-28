SeRo Systems reçoit un contrat d'EUROCONTROL pour ses récepteurs GRX de surveillance RF

Nouvelle conception du matériel avec des capacités avancées de surveillance en bande L pour un déploiement à l'échelle européenne

L'intégration renforcée des données permet une connectivité fluide dans l'espace aérien européen

FRANCFORT, Allemagne, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- SeRo Systems, leader en matière de solutions de sécurité et de contrôle de la surveillance du trafic aérien, annonce aujourd'hui qu'EUROCONTROL lui avait attribué un contrat pour ses récepteurs GRX monobande et multibande de nouvelle génération, en vue d'un déploiement dans toute l'Europe. Les livraisons ont été effectuées avec succès en janvier et avril 2026, le dernier lot étant prévu pour juin, ce qui portera le nombre total de récepteurs à 120.

À l'issue d'une procédure d'appel d'offres, SeRo a été sélectionné pour fournir la nouvelle génération de sa série de récepteurs GRX, optimisés pour l'analyse du spectre en bande L et dotés de fonctions avancées pour la surveillance des bandes de fréquences 1030/1090 MHz. Une fois déployés, les capteurs étendront le réseau de surveillance existant d'EUROCONTROL à l'ensemble de l'Europe, ce qui permettra d'élargir la couverture géographique et d'obtenir des informations plus précises sur les fréquences de surveillance critiques.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec EUROCONTROL en livrant notre nouvelle conception de récepteur GRX qui offre des améliorations significatives dans la réception des signaux et la performance d'analyse », déclare Matthias Schäfer, chef de la direction de SeRo Systems. « L'encombrement continu des fréquences et les anomalies dans la mise en œuvre des systèmes de surveillance du trafic aérien stimulent la demande de systèmes de surveillance RF qui fonctionnent de manière fiable dans des environnements complexes et encombrés. SeRo fournit des solutions qui renforcent la capacité d'observer, d'analyser et de répondre au brouillage et à l'usurpation du GPS, fournissant aux ANSP et aux régulateurs les informations nécessaires à la protection des infrastructures critiques. »

Ce contrat prolonge le partenariat pluriannuel de SeRo avec EUROCONTROL, soutenant la protection du spectre 1030/1090 MHz, qui comprend l'exploitation continue de la plateforme EMIT, un système qui traite actuellement jusqu'à cinq milliards de signaux par jour, et le projet EUROCONTROL Simulator of Surveillance Interrogators and Transponders (ESIT), qui fournit une prévision et une analyse critiques de la charge des transpondeurs pour la planification de l'espace aérien européen.

À propos de SeRo Systems

SeRo Systems, dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne, fournit une expertise technologique et technique pour contrôler et garantir la sécurité et la sûreté des services de navigation et de surveillance aériennes et pour assurer la conformité au spectre et à la réglementation. Les solutions de SeRo sont utilisées par les fournisseurs de services de navigation aérienne, les autorités aéronautiques et les organismes de réglementation dans toute l'Europe et au-delà. L'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 et ISO 27001:2022, ce qui témoigne de son engagement en matière de gestion de la qualité et de sécurité de l'information.

Pour plus d'informations sur SeRo Systems et ses solutions de surveillance, visitez le site www.sero-systems.de.

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