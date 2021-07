Serverfarm nomme Jochem Steman à la tête de l'entreprise Colocation en Europe

Serverfarm a développé cette position en réponse au besoin croissant de colocation stimulé par la pandémie. Selon un rapport récent, le marché européen de la colocation devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13 % entre 2021 et 2028.

Steman apporte à ce poste de direction plus de 23 ans d'expérience dans l'industrie des TI. Sa solide compréhension des technologies à l'origine des perturbations numériques et de la façon de les appliquer a stimulé la croissance des entreprises dans plusieurs organisations d'infrastructures critiques. Avant de rejoindre Serverfarm, Steman était le PDG de Datacenter.com, une start-up avec des installations à Amsterdam, Singapour et Dallas, où il a réussi à construire l'entreprise à partir de rien. Chez Brocade, il était responsable des solutions de réseau IP pour les fournisseurs internationaux de services cloud et les comptes high-tech.

« Jochem a fait ses preuves dans la mise à l'échelle et l'expansion d'entreprises et de sociétés à vocation technologique sur des marchés mondiaux hautement compétitifs », a déclaré Avner Papouchado, PDG de Serverfarm. « Sa forte capacité à générer des résultats, couplée à son approche centrée sur le client, ne fera qu'améliorer notre capacité à fournir la meilleure colocation possible tout en permettant aux clients d'évoluer et de se transformer numériquement sur les principaux marchés européens. »

La nomination de Steman témoigne de la formidable croissance de l'entreprise. Actuellement, Serverfarm gère plus de 700 sites dans plus de 40 pays et connaît une croissance rapide. De plus, la société mère de Serverfarm a récemment changé de nom, passant de Server Farm Realty, LLC à Serverfarm, LLC. Ce changement reflète directement la croissance de l'entreprise depuis plus de 24 ans, passant d'une société de courtage et de gestion immobilière à une principale société de services technologiques et de centres de données pour les entreprises mondiales de Fortune 500.

« Je suis ravi de me joindre à une équipe de direction très respectée qui a établi une vision claire de la croissance mondiale », a déclaré Jochem Steman, vice-président de Colocation Europe. « Je crois que l'approche unique de Serverfarm soutient la transformation numérique sur l'ensemble du spectre : conception du centre de données, colocation et gestion informatique - faisant de Serverfarm le premier fournisseur DMaaS (Data Center Management as a Service) dans le monde. J'ai hâte de travailler avec un groupe aussi reconnu et de soutenir la stratégie de Serverfarm pour étendre ses services de colocation à travers l'Europe. »

À propos de Serverfarm

Serverfarm est un développeur et opérateur de centre de données et d'informatique unique avec une approche pionnière pour accélérer la transformation numérique des fournisseurs de services et des entreprises. Avec InCommand Services, notre plateforme intégrée de solutions immobilières, de centre de données et de gestion informatique, nous maximisons l'efficacité de l'infrastructure de nos clients, leur offrant une visibilité et un contrôle de bout en bout sur leurs environnements informatiques et de leurs centres de données. En conséquence, nos clients et leurs équipes gagnent en agilité, en fiabilité et en efficacité, ce qui leur permet de se concentrer sur l'innovation. Pour plus d'informations, consultez le site www.serverfarmllc.com.

