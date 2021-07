Serverfarm stelt Jochem Steman aan om de co-locatieactiviteiten te leiden in Europa

Steman brengt meer dan 23 jaar ervaring in de IT-branche mee naar deze managementfunctie. Zijn grondig begrip van technologieën die digitale ontwrichting veroorzaken en hoe deze toe te passen heeft de zakelijke groei bevorderd in meerdere missiekritieke infrastructuurorganisaties. Voor hij bij Serverfarm aan de slag ging, was Steman de CEO of Datacenter.com, een start-up met faciliteiten in Amsterdam, Singapore en Dallas, waar hij het bedrijf met succes opbouwde. Bij Brocade was hij verantwoordelijk voor IP-networkingoplossingen voor internationale cloudserviceproviders en hightechaccounts.

"Jochem heeft een bewezen trackrecord in het schalen en uitbreiden van door technologie gedreven bedrijven in uiterst competitieve globale markten," zei Avner Papouchado, CEO van Serverfarm. "Zijn besluitvaardig vermogen om resultaten te boeken in combinatie met zijn klantgerichte aanpak zal ons vermogen om de allerbeste co-locatie oplossingen te verstrekken alleen maar vergroten, terwijl we klanten in staat stellen om digitaal te schalen en transformeren op essentiële Europese markten."

Stemans aanstelling onderstreept de geweldige groei van het bedrijf. Serverfarm beheert momenteel zevenhonderd locaties in meer dan veertig landen en is snel aan het groeien. Serverfarms moederbedrijf heeft bovendien een recente rebranding achter de rug van Server Farm Realty, LLC naar Serverfarm, LLC. Deze wijziging weerspiegelt de meer dan 24 jaar groei van het bedrijf, waarbij het evolueerde van een firma voor vastgoedmakelaars- en beheerdiensten naar een toonaangevend bedrijf voor technologie- en datacenterdiensten die worden geleverd aan globale Fortune 500-bedrijven.

"Ik ben enthousiast om toe te treden tot zo'n ervaren managementteam welke een heldere visie heeft op globale groei," zei Jochem Steman, Vice President of Colocation Europe. "Ik geloof dat Serverfarms unieke aanpak digitale transformatie ondersteunt in het gehele spectrum: het design van datacenters, co-locatie en IT-beheer, waardoor Serverfarm 's werelds toonaangevende provider van DMaaS (Data Center Management as a Service) is. Ik kijk ernaar uit samen te werken met het hoog aangeschreven team en Serverfarms strategie te ondersteunen om haar co-locatiediensten in Europa verder uit te breiden."

Ga voor meer informatie over Serverfarm naar serverfarmllc.com.

Over Serverfarm

Serverfarm is een unieke ontwikkelaar en uitbater van IT- en datacenters met een baanbrekende aanpak voor het versnellen van digitale transformatie voor dienstverleners en bedrijven. Met InCommand Services, ons geïntegreerd platform voor oplossingen voor het beheer van vastgoed, datacenters en IT, maximaliseren we de infrastructuurefficiëntie van onze klanten en voorzien hen van end-to-endzichtbaarheid en controle over hun IT- en datacenteromgevingen. Bijgevolg winnen onze klanten en hun teams aan behendigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, waardoor ze kunnen focussen op innovatie. Ga voor meer informatie naar www.serverfarmllc.com.

