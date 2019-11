Servers.com expande suas operações nos Estados Unidos com novo centro de dados em Sunnyvale, Califórnia

VALE DO SILÍCIO, Califórnia, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Servers.com, plataforma global de hospedagem, anunciou que está abrindo um novo centro de dados, estrategicamente localizado no coração do Vale do Silício (Silicon Valley). O novo centro de dados em Sunnyvale será a 14a unidade da empresa e irá ampliar seu alcance global e sua capacidade de fornecer as melhores soluções possíveis a seus clientes.

A nova unidade posiciona a plataforma global de hospedagem de IaaS no centro de um dos mais importantes mercados de centros de dados do mundo. A área abriga a Apple, a Google, o Facebook, a Intel, a Cisco e a Oracle, bem como centenas de startups excepcionais e algumas das mais dinâmicas inovadoras de tecnologia do setor, que irão se beneficiar das soluções colaborativas e personalizadas da Servers.com.

"Estamos muito satisfeitos com nosso crescimento nos EUA. Nosso novo centro em Sunnyvale expande muito as soluções de hospedagem que oferecemos a nossos clientes. Junto com nossas unidades em Dallas-Fort Worth e em Washington D.C., Sunnyvale nos dá uma 3a localidade nos EUA, o que significa que agora cobrimos o leste, o centro e, agora, o oeste dos EUA. Isso também significa que podemos manter a latência consistentemente baixa e oferecer redundância incomparável", diz o diretor de Receitas da Servers.com, Isaac Douglas.

A unidade irá incluir principalmente: um centro de dados de tier III neutro em relação a operadoras; conectividade rica em fibra com importantes pontos de troca da internet, incluindo o campus de Great Oaks da Equinix; e rede privada gratuita nos três centros de dados dos EUA, para manter consistentemente baixas latências e redundância incomparável.

Sobre a Servers.com

A Servers.com é uma plataforma global de hospedagem de IaaS, que fornece infraestrutura de servidor automatizada. A empresa oferece uma diversidade de metal bruto e serviços de computação em nuvem, com ferramentas empresariais em um pacote. A empresa fortalece empresas de todos os portes por fornecer acesso a soluções premium de hospedagem de servidor em todo o mundo. A sede da Servers.com fica em Amsterdã. Atualmente, a empresa tem centros de dados com certificação ISO 27001, ISO 9001 e PCI DSS em San Jose, Dallas, Washington, Londres, Amsterdã, Luxemburgo, Moscou, Singapura e Hong Kong.

