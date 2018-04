Services d'enregistrement aux évènements par reconnaissance faciale d'Expo Logic

Cette technologie excitante permet aux participants de s'enregistrer à un évènement uniquement grâce à leur visage. Les temps d'attente réduits, les réunions plus sécurisées, et les accueils personnalisés des participants ne sont que quelques un des avantages de la reconnaissance faciale.

Voici comment ça marche : Un participant arrive à une conférence et se dirige vers le comptoir pour s'enregistrer. À son approche du comptoir, le système reconnait son visage, lui souhaite la bienvenue en utilisant son nom, et imprime automatiquement son badge.

« Nous voyons les visages des participants s'illuminer lorsqu'ils interagissent avec la technologie », déclare Jeff Cooper, président d'Expo Logic, « Ils sont enchantés et surpris par cette expérience d'enregistrement efficace et personnelle. »

La réponse de l'industrie des réunions et des évènements a été également positive. Depuis le premier pilote en automne 2017, l'enregistrement par reconnaissance faciale a été utilisé dans le cadre de plusieurs évènements et sera en place dans beaucoup d'autres cette année, notamment dans le cadre de Community Brands Xperience18 et du Luxury Home Event de Keller Williams.

« La reconnaissance faciale est intuitive et conviviale. La participation des participants a surpassé nos attentes car les gens sont déjà familiers avec la technologie. Les planificateurs d'évènements qui souhaitent maximiser l'expérience de leurs participants doivent absolument l'essayer », ajoute Panos Moutafis, président de Zenus.

À propos d'Expo Logic

Expo Logic est une société mondiale de technologie et de services évènementiels spécialisée dans les solutions d'enregistrement intégré, d'extraction de leads et de repérage des participants. Expo Logic dessert plus de 450 évènements nationaux et internationaux par an, y compris certains des plus grands évènements organisés aux États-Unis et en Europe. La fourniture d'une technologie innovante et d'un excellent service à nos clients ont fait la réputation de notre société.

À propos de Zenus

Zenus est une société de reconnaissance faciale primée. Notre objectif est de supprimer les billets et de faire des files d'attente une mémoire distante du passé. Nous respectons nos valeurs fondamentales : (i) respecter la vie privée des gens, (ii) être radicalement honnête, et (iii) bien faire les choses.

