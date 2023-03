SERVIÇO DE STAKING DE NFTS DA MARBLEX JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

O serviço de staking de NFTs permitirá que os usuários sejam recompensados com base no período de staking

4.200 NFTs da associação "Marblership" esgotaram durante quatro eventos de oferta inicial de NFTs (INO) da Marblership

Novo jogo de tabuleiro no metaverso, Meta World : My City, será lançado no primeiro semestre de 2023

LOS ANGELES, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A MARBLEX, uma subsidiária de blockchain da desenvolvedora e editora líder de jogos móveis Netmarble anunciou que seu serviço de staking de NFTs já está disponível.

O serviço de staking de NFTs permite que os usuários ganhem recompensas utilizando os NFTs que possuem em suas carteiras por meio de dois formatos, mineração ou staking sazonal. No caso da Marblership, todos os titulares de NFTs Marblership podem desfrutar do serviço no formato de mineração. As recompensas são determinadas com base no período de staking e nas opções de taxa percentual anual.

Os NFTs da Marblership são NFTs de associação fornecidos pela MARBLEX que oferecem mineração de tokens MBX, bem como vários cupons de jogos e benefícios, como acesso exclusivo ao canal Discord. A oferta inicial de NFTs (INO) da Marblership foi realizada quatro vezes entre fevereiro e março, estimulando o interesse dos usuários, com a venda de todos os 4.200 NFTs disponíveis. Atualmente, ela tem o maior volume de trading nos últimos 30 dias entre os projetos Klaytn NFT, e os usuários podem negociar NFTs da Marblership no marketplace da MBX.

A MARBLEX pretende lançar o primeiro projeto do MBX 3.0 Universe – Meta World: My City – no primeiro semestre deste ano. O título apresenta jogos de tabuleiro e a capacidade de comprar propriedades virtuais com base em locais do mundo real recriados no metaverso.

Fãs do mundo todo podem desfrutar do ecossistema MBX como parte do A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds e The King of Fighters: ARENA da Netmarble. A empresa adicionará progressivamente seu exclusivo ecossistema de blockchain aos próximos títulos por meio de atualizações contínuas.

Além disso, um evento ByVotes da MBX será realizado no próximo dia 30 via Bybit para listagens em outras exchanges de criptomoedas.

Mais informações podem ser encontradas no site, Medium, Telegram, Twitter e na página oficial do Facebook da MARBLEX.

Sobre a MARBLEX

A MARBLEX é uma subsidiária de blockchain da Netmarble Corp., impulsionada pelo serviço de blockchain baseado em jogos. A MARBLEX tem como objetivo trazer para o mercado os jogos de blockchain da mais alta qualidade com títulos AAA. É uma empresa bem estabelecida com mais de seis mil funcionários colaborativos, incluindo veteranos do setor de jogos e especialistas em tecnologia de blockchain do mundo todo. Ao oferecer serviços como carteira de criptomoedas, exchange descentralizada, staking de tokens e marketplace de NFTs, a MARBLEX permite que os usuários vivenciem um ecossistema ideal de jogos baseados em blockchain.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada em 2000, na Coreia, a Netmarble Corporation é uma desenvolvedora e editora líder de jogos para dispositivos móveis com as maiores arrecadações do mundo. Por meio de poderosas franquias e colaborações com aclamadas detentoras de IP, a Netmarble almeja melhorar a experiência das partidas de jogos e entreter o público globalmente. Como controladora da Kabam e da SpinX Games e importante acionista da Jam City e HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), o portfólio diversificado da Netmarble inclui Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross e futuros jogos para PC como Paragon: The Overprime. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

FONTE MARBLEX

