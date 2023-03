YA ESTÁ DISPONIBLE EL SERVICIO NFT STAKING DE MARBLEX

El servicio NFT Staking permitirá a los usuarios ser recompensados en función del período de bloqueo (staking)

La membresía "Marblership" de 4.200 NFT se agotó durante cuatro eventos INO

El nuevo juego de mesa en el metaverso, Meta World : My City, se dará a conocer en el primer semestre de 2023

LOS ÁNGELES, 28 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- MARBLEX, una subsidiaria de cadena de bloques del desarrollador y editor líder de juegos móviles Netmarble, anunció que ya está disponible su servicio de bloqueo de tokens no fungibles (NFT staking).

El servicio NFT Staking les permite a los usuarios obtener recompensas utilizando los NFT que mantienen en sus billeteras a través de dos formatos, ya sea la minería o el staking estacional. En el caso de Marblership, los titulares de Marblership NFT puede disfrutar del servicio en formato minero. Las recompensas se determinan en función del período de staking y las opciones de tasa porcentual anual (APR).

Las Marblership NFT son membresías NFT que proporciona MARBLEX y ofrecen tanto minería de tokens MBX como varios cupones de juegos, además de beneficios como acceso exclusivo al canal Discord. La INO (oferta inicial de NFT) de Marblership se llevó a cabo cuatro veces entre febrero y marzo, lo que impulsó el interés de los usuarios y permitió que se agotaran los 4.200 NFT disponibles. Actualmente, tiene el mayor volumen de operaciones durante los últimos 30 días entre los proyectos Klaytn NFT, y los usuarios pueden operar los Marblership NFT a través del mercado de MBX.

MARBLEX planea entregar el primer proyecto del Universo MBX 3.0, Meta World: My City, durante el primer semestre de este año. El título presenta mecánicas de juegos de mesa y la oportunidad de comprar bienes raíces basados en lugares del mundo real y recreados en el metaverso.

Los fanáticos de todo el mundo pueden disfrutar del ecosistema MBX al participar en los juegos de Netmarble A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds y The King of Fighters: ARENA. La empresa agregará progresivamente el ecosistema patentado de cadena de bloques a los próximos títulos a través de actualizaciones continuas.

Mientras tanto, el próximo día 30 se llevará a cabo un evento de ByVotes para MBX a través de Bybit para el listado de criptobolsas adicionales.

Puede encontrar más información en la página oficial de MARBLEX y en las páginas de Medium, Telegram, Twitter y Facebook.

Acerca de MARBLEX

MARBLEX es una subsidiaria de cadena de bloques de Netmarble Corp., impulsada por un servicio de cadena de bloques basado en juegos. MARBLEX tiene como objetivo llevar al mercado juegos de cadena de bloques de la más elevada calidad con títulos AAA. Se trata de una empresa consolidada con más de 6.000 empleados colaboradores, incluidos veteranos de la industria de los juegos y expertos en tecnología de cadenas de bloques de todo el mundo. MARBLEX permite a los usuarios experimentar un ecosistema de juegos óptimo basado en cadenas de bloques al proporcionar servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, bloqueo (staking) de tokens y mercado de NFT.

Acerca de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation se fundó en Corea en el año 2000 y es uno de los principales desarrolladores y editores de los juegos móviles con mayor recaudación en todo el mundo. A través de poderosas franquicias y colaboraciones con reconocidos titulares de IP, Netmarble se esfuerza por mejorar la experiencia de juego y entretener al público de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), la variada cartera de Netmarble incluye Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross y próximos juegos de PC como Paragon: The Overprime. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com.

