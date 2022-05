Servier anuncia la aprobación de la FDA para TIBSOVO® (tabletas de ivosidenib) en combinación con azacitidina para pacientes con leucemia mieloide aguda con mutación en el gen IDH1 recientemente diagnosticada

TIBSOVO es la primera terapia dirigida al metabolismo del cáncer en combinación con azacitidina que es aprobada para pacientes con leucemia mieloide aguda con mutación en IDH1 recientemente diagnosticada.

La aprobación de la FDA se basa en los datos del ensayo global AGILE de fase 3 que demostró una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia libre de eventos y en la supervivencia general.

BOSTON, 30 de mayo, 2022 /PRNewswire/ -- Servier, un líder en oncología comprometido a llevar la promesa del mañana a los pacientes a quienes ofrece sus servicios, anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó su aprobación para TIBSOVO® (tabletas de ivosidenib) en combinación con azacitidina para el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) con mutación en el gen IDH1 recientemente diagnosticada en adultos mayores de 75 años, o que tienen comorbilidades que impiden el uso de quimioterapia de inducción intensiva. TIBSOVO es la primera terapia dirigida al metabolismo del cáncer en combinación con azacitidina que es aprobada para pacientes con LMA con mutación en IDH1 recientemente diagnosticada. AGILE fue el único ensayo de fase 3 diseñado específicamente para pacientes recientemente diagnosticados con LMA con mutación en IDH1 que no son elegibles para quimioterapia intensiva.

La Solicitud de Nuevo Medicamento suplementaria (sNDA) para TIBSOVO recibió Revisión Prioritaria y fue analizada por la FDA en el marco de su programa piloto de Revisión Oncológica en Tiempo Real (RTOR), cuyo objetivo es garantizar que los tratamientos seguros y efectivos estén disponibles para los pacientes lo antes posible.1

"La aprobación de hoy se basa en el conjunto de pruebas establecido para TIBSOVO, que ahora está aprobado para múltiples tipos de cáncer con mutación en IDH1", explicó David K. Lee, director ejecutivo de Servier Pharmaceuticals. "Como líderes en oncología pioneros en la ciencia detrás de la inhibición de IDH dirigida, nos enorgullece ofrecer una nueva opción terapéutica a la comunidad de la leucemia mieloide aguda, y seguimos comprometidos con rebasar los límites de la innovación en la atención médica en oncología y más allá".

La aprobación ampliada de TIBSOVO está respaldada por datos del estudio AGILE, un ensayo global de fase 3 en pacientes con LMA con mutación en IDH1 sin tratamiento previo. Los resultados del ensayo AGILE demostraron una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia libre de eventos (SLE) (coeficiente de riesgo [HR] = 0,35 [IC 95 % 0,17, 0,72], valor p bilateral = 0,0038)2 y supervivencia global (SG) (HR = 0,44 [IC 95 % 0,27, 0,73]; p bilateral = 0,0010). El tratamiento con TIBSOVO más azacitidina dio como resultado una mejora triple en el SG promedio (24 meses) en comparación con el placebo más azacitidina (7,9 meses) como tratamiento de primera línea para la LMA con mutación en IDH1. Los resultados del estudio AGILE se presentaron en la reunión y exposición anual 2021 de la American Society of Hematology (ASH) y se publicaron recientemente en el New England Journal of Medicine (NEJM).

"La leucemia mieloide aguda es un cáncer en la sangre de rápido progreso y difícil de tratar, con un pronóstico deficiente", comentó Eytan M. Stein, M.D., director del Programa para el Desarrollo de Fármacos para Leucemia del Servicio de Leucemia del Departamento de Medicina del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. "Además de un perfil de seguridad favorable, TIBSOVO es la primera terapia dirigida al metabolismo del cáncer que demuestra un beneficio significativo e impresionante en la supervivencia libre de eventos y en la supervivencia general al combinarse con azacitidina, lo que destaca su importancia como parte de un nuevo régimen de combinación para pacientes con leucemia mieloide aguda con mutación en IDH1 recientemente diagnosticada que no son candidatos a quimioterapia de inducción intensiva".

La LMA es un cáncer de la sangre y la médula ósea de difícil tratamiento y es uno de los tipos de leucemia más comunes en adultos, con aproximadamente 20.000 nuevos casos estimados en los Estados Unidos cada año.3,4 Las mutaciones en IDH1 están presentes en alrededor del 6 al 10 por ciento de los casos de LMA.5

"Las personas que viven con leucemia mieloide aguda, especialmente aquellas que han sido diagnosticadas recientemente y no son elegibles para quimioterapia intensiva, han tenido pocas opciones de tratamiento", señaló Susan Pandya, M.D., vicepresidenta de Desarrollo Clínico y directora de Desarrollo Global en Oncología e Inmunooncología de Servier. "La aprobación de hoy para TIBSOVO en combinación con azacitidina representa un importante avance para los pacientes con leucemia mieloide aguda con mutación en IDH1 recientemente diagnosticada en los Estados Unidos, y esperamos continuar nuestro trabajo con las autoridades reguladoras de todo el mundo".

La combinación de TIBSOVO más azacitidina demostró un perfil de seguridad que concuerda con los datos publicados anteriormente. Las reacciones adversas más frecuentes (≥10 %) en pacientes con LMA recientemente diagnosticada que recibieron TIBSOVO en combinación con azacitidina fueron náuseas, vómitos, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, insomnio, síndrome de diferenciación, leucocitosis, hematoma, hipertensión, artralgia, disnea y cefalea. Las anomalías específicas de laboratorio (≥10 %) fueron disminución de leucocitos, disminución de plaquetas, disminución de hemoglobina, disminución de neutrófilos, aumento de linfocitos, aumento de glucosa, disminución de fosfato, aumento de aspartato aminotransferasa, disminución de magnesio, aumento de fosfatasa alcalina y aumento de potasio.

La dosis recomendada de TIBSOVO para LMA con mutación en IDH1 recientemente diagnosticada es de 500 mg una vez al día por vía oral.

En un esfuerzo por apoyar a las comunidades de pacientes donde ofrece sus servicios, Servier Pharmaceuticals lanzó recientemente ServierONE Patient Support Services, un programa que ofrece asistencia personalizada para ayudar a los pacientes a los que se les prescribe TIBSOVO u otros productos de Servier a recorrer su camino oncológico. Los pacientes elegibles tendrán acceso a asistencia financiera, apoyo emocional y otros recursos. Puede encontrar más información en www.servierone.com.

TIBSOVOi también está aprobado en los Estados Unidos como monoterapia para el tratamiento de adultos con LMA recidivante o refractaria con mutación del gen IDH1 y para adultos con LMA con mutación del IDH1 recientemente diagnosticada mayores de 75 años o que presentan comorbilidades que impiden el uso de quimioterapia intensiva de inducción. El año pasado, TIBSOVO obtuvo su primera aprobación en una neoplasia maligna no hematológica para pacientes con colangiocarcinoma con mutación en IDH1 previamente tratados.

Acerca del ensayo NCT03173248 AGILE de fase 3 para LMA6

AGILE es un ensayo clínico global, de fase 3, multicentro, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, que se diseñó para evaluar la eficacia y seguridad de TIBSOVO en combinación con azacitidina en comparación con un placebo en combinación con azacitidina, en adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) con mutación en el gen IDH1 sin tratamiento previo que no son candidatos a quimioterapia intensiva (mayores de 75 años de edad o que tienen comorbilidades que impiden el uso de quimioterapia de inducción intensiva). El criterio de valoración principal del estudio es la supervivencia libre de eventos (SLE), definida como el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta el fracaso del tratamiento, la recaída tras remisión o la muerte por cualquier causa, lo que ocurra primero. El fracaso del tratamiento se define como la imposibilidad de lograr la remisión completa (RC) antes de la semana 24.

Otros criterios de valoración secundarios clave fueron la tasa de remisión completa (tasa de RC), definida como la proporción de participantes que logran una RC; la supervivencia general (SG), definida como el tiempo transcurrido desde la fecha de aleatorización hasta la fecha de muerte por cualquier causa; RC y remisión completa con tasa de recuperación hematológica parcial (CRh), definida como la proporción de participantes que logran una RC o CRh; y la tasa de respuesta objetiva (RO), definida como la tasa de RC, RC con recuperación hematológica incompleta (CRi) (incluida RC con recuperación plaquetaria incompleta [CRp]), remisión parcial (RP) y estado morfológico libre de leucemia (MLFS).

Acerca de la leucemia mieloide aguda

La leucemia mieloide aguda (LMA), un cáncer de la sangre y médula ósea caracterizado por la rápida progresión de la enfermedad, es la forma de leucemia aguda más común que afecta a adultos, con aproximadamente 20.000 nuevos casos en los Estados Unidos y 43.000 casos en Europa cada año.2,3 La incidencia de la LMA aumenta significativamente con la edad, y la mediana de edad de diagnóstico es de 68 ños.2 La supervivencia a cinco años es de aproximadamente un 29,5 %.2 Para entre el 6 y el 10 por ciento de los pacientes con LMA, la enzima con mutación en IDH1 bloquea la diferenciación normal de las células madre sanguíneas, lo que contribuye a la génesis de la leucemia aguda.5

Acerca de Servier Pharmaceuticals

Servier Pharmaceuticals LLC es una compañía en etapa comercial apasionada por la innovación y la mejora de las vidas de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Como compañía privada, Servier tiene la libertad única de dedicar todo su tiempo y energía a los pacientes que requieren sus tratamientos, cuidados e innovaciones en áreas de necesidad médica insatisfecha.

Como líder en oncología, Servier está comprometida a encontrar soluciones que aborden los desafíos actuales. La cartera oncológica de la compañía incluye innovadores medicamentos que se diseñan para ofrecer más tratamientos que salvan vidas a un mayor número de pacientes en todo el espectro de la enfermedad y en una variedad de tipos de tumores. Servier ha acelerado de manera significativa su inversión en cánceres difíciles de tratar y ha dedicado más del 50 % de la investigación y el desarrollo a lograr avances relevantes en áreas de alta necesidad insatisfecha que realmente puedan cambiar de forma sustancial las circunstancias de nuestros pacientes.

Servier cree que la cocreación es fundamental para impulsar la innovación y concreta activamente alianzas, adquisiciones, acuerdos de licencias y asociaciones que ofrecen soluciones y aceleran el acceso a los tratamientos.

Con la vasta experiencia comercial de la compañía, su alcance global, experiencia científica y compromiso con la excelencia clínica, Servier Pharmaceuticals se dedica a llevar la promesa del mañana a los pacientes que atiende.

Más información: www.servier.us

Síganos en las redes sociales: LinkedIn y Twitter.

Acerca del Grupo Servier

Servier es un grupo farmacéutico global regido por una fundación. Con una sólida presencia internacional en 150 países y un ingreso total de 4.700 millones de euros en 2021, Servier emplea a 21.800 personas en todo el mundo. Servier es un grupo independiente que invierte más del 20 % de sus ingresos de marca en investigación y desarrollo cada año. Para acelerar la innovación terapéutica en beneficio de los pacientes, el Grupo está comprometido a realizar innovación abierta y colaborativa con socios académicos, grupos farmacéuticos y empresas de biotecnología. También integra la voz del paciente en el centro de sus actividades.

La ambición del Grupo Servier, líder en cardiología, es convertirse en un actor reconocido e innovador en el campo de la oncología. Su crecimiento se basa en un compromiso sostenido con las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, la oncología, la neurociencia y las enfermedades inmunoinflamatorias. Para promover el acceso a la atención médica para todos, el Grupo Servier también ofrece una variedad de fármacos genéricos de calidad que cubren la mayoría de las patologías.

Más información: www.servier.com

Síganos en las redes sociales: LinkedIn, Facebook y Twitter.

Divulgaciones

Esta publicación contiene información general sobre el Grupo Servier y sus entidades (en adelante, "Servier y sus filiales") y está destinada únicamente a fines informativos. Se considera que la información es confiable; sin embargo, Servier y sus filiales no garantizan la integridad de la información contenida en el presente o proporcionada de otra manera, y no aceptan responsabilidad u obligación en contrato, en acto ilícito, en negligencia o de otro modo, en caso de que se descubra que la información es inexacta o incompleta en cualquier sentido.

Servier y sus filiales no actúan como asesores del destinatario de esta información, y la decisión final de proceder con cualquier transacción recae exclusivamente en el receptor de esta información. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier transacción propuesta, el receptor de esta información debe determinar, sin depender de Servier o sus filiales, los riesgos y méritos económicos, así como las caracterizaciones y consecuencias legales, fiscales y contables de la transacción, y su posibilidad de asumir esos riesgos.

Esta declaración también contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a diversos niveles de incertidumbre y riesgo. Los nuevos fármacos en investigación y las indicaciones dependen de revisión científica y médica adicional, así como de aprobación reglamentaria. Su uso no está aprobado por la FDA.

Cualquier confianza que se deposite en este documento se efectúa bajo responsabilidad absoluta de que la persona que deposita dicha confianza. La información contenida en este documento no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta para realizar una transacción.

El contenido de este documento es solamente un resumen, no está completo y no incluye toda la información relevante acerca de Servier y sus filiales, incluidos posibles conflictos de intereses.

En la medida en que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, Servier y sus filiales renuncian a todas las representaciones, garantías y condiciones, ya sean expresas, implícitas, legales o de otro tipo, y no aceptan deber alguno para con ninguna persona en relación con este documento. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, Servier y sus filiales no garantizan ni aseguran que la información o las opiniones contenidas en este documento sean precisas o estén completas.

En la medida en que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, Servier y sus filiales no guardarán responsabilidad por pérdida, daño o gasto alguno, ya sea directo o indirecto, cualquiera sea su origen, ya sea por contrato, perjuicio (incluida la negligencia), responsabilidad estricta o de otra índole, por daños directos, indirectos, incidentales, consecuentes, punitivos o especiales derivados de este documento o en relación con él, incluido (entre otros) cualquier curso de acción que se adopte sobre la base del mismo.

Las estimaciones, estrategias y opiniones expresadas en este documento se basan en datos e información pasados o actuales y están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Acerca de TIBSOVO (tabletas de ivosidenib)

INDICACIONES

TIBSOVO es un inhibidor de isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1) indicado para pacientes con una mutación susceptible de IDH1 detectada mediante una prueba aprobada por la FDA en:

Leucemia mieloide aguda (LMA) recientemente diagnosticada

En combinación con azacitidina o como monoterapia para el tratamiento de LMA recientemente diagnosticada en adultos mayores de 75 años o que tengan comorbilidades que impidan el uso de quimioterapia de inducción intensiva.

LMA recidivante o refractaria

Para el tratamiento de pacientes adultos con LMA recidivante o refractaria.

Colangiocarcinoma localmente avanzado o metastásico

Para el tratamiento de pacientes adultos con colangiocarcinoma localmente avanzado o metastásico que hayan sido tratados previamente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: SÍNDROME DE DIFERENCIACIÓN EN LA LMA

Los pacientes tratados con TIBSOVO han experimentado síntomas de síndrome de diferenciación, los cuales pueden ser fatales. Los síntomas pueden incluir fiebre, disnea, hipoxia, infiltrados pulmonares, derrame pleural o pericárdico, aumento rápido de peso o edema periférico, hipotensión y disfunción hepática, renal o multiorgánica. Si se sospecha de síndrome de diferenciación, comience tratamiento con corticoides y monitoreo hemodinámico hasta la resolución de los síntomas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Síndrome de diferenciación en la LMA: en el estudio de combinación AG120-C-009, el 15 % (11/71) de los pacientes con LMA recientemente diagnosticada tratados con TIBSOVO más azacitidina experimentaron síndrome de diferenciación. El síndrome de diferenciación se asocia con una rápida proliferación y diferenciación de las células mieloides y puede poner en riesgo la vida o ser fatal. Los síntomas del síndrome de diferenciación en los pacientes tratados con TIBSOVO incluyeron leucocitosis no infecciosa, edema periférico, pirexia, disnea, derrame pleural, hipotensión, hipoxia, edema pulmonar, neumonitis, derrame pericárdico, erupción cutánea, sobrecarga de líquidos, síndrome de lisis tumoral y aumento de la creatinina. De los 11 pacientes con LMA recientemente diagnosticada que experimentaron síndrome de diferenciación con TIBSOVO más azacitidina, 8 (el 73 %) se recuperaron. El síndrome de diferenciación ocurrió incluso a partir del tercer día después de iniciar la terapia y durante el primer mes del tratamiento.

En el ensayo clínico AG120-C-001 de monoterapia, el 25 % (7/28) de los pacientes con LMA recientemente diagnosticada y el 19 % (34/179) de los pacientes con LMA recidivante o refractaria tratados con TIBSOVO experimentaron síndrome de diferenciación. De los 7 pacientes con LMA recientemente diagnosticada que experimentaron síndrome de diferenciación, 6 (el 86 %) se recuperaron. De los 34 pacientes con LMA recidivada o refractaria que experimentaron síndrome de diferenciación, 27 (el 79 %) se recuperaron después del tratamiento o después de la interrupción de la dosis de TIBSOVO. El síndrome de diferenciación se manifestó incluso a partir del primer día y hasta 3 meses después del inicio de la administración de TIBSOVO y se ha observado con o sin leucocitosis concomitante.

Si se sospecha de síndrome de diferenciación, inicie tratamiento con dexametasona de 10 mg intravenosa (IV) cada 12 horas (o una dosis equivalente de un corticoide oral o IV alternativo) y monitoreo hemodinámico hasta la mejoría. Si se observa leucocitosis no infecciosa concomitante, inicie tratamiento con hidroxiurea o leucaféresis, según las indicaciones médicas. Reduzca los corticoides y la hidroxiurea después de la resolución de los síntomas y administre corticoides durante un mínimo de 3 días. Los síntomas del síndrome de diferenciación pueden reaparecer con la interrupción prematura del tratamiento con corticoides y/o hidroxiurea. Si persisten signos y/o síntomas graves durante más de 48 horas después del inicio del tratamiento con corticoides, interrumpa la administración de TIBSOVO hasta que los signos y los síntomas ya no sean graves.

Prolongación del intervalo QTc: los pacientes tratados con TIBSOVO pueden desarrollar prolongación del intervalo QT (QTc) y arritmias ventriculares. El uso concomitante de TIBSOVO con fármacos conocidos por prolongar el intervalo QTc (por ejemplo, medicamentos antiarrítmicos, fluoroquinolonas, antifúngicos triazoles, antagonistas del receptor 5-HT 3 ) e inhibidores de CYP3A4 puede aumentar el riesgo de prolongación del intervalo QTc. Realice monitoreo con electrocardiogramas (ECG) y electrolitos. En pacientes con síndrome de QTc largo congénito, insuficiencia cardíaca congestiva o anormalidades electrolíticas, o en aquellos que toman medicamentos conocidos por prolongar el intervalo QTc, puede ser necesario realizar un monitoreo más frecuente.

Interrumpa la administración de TIBSOVO si el QTc aumenta a más de 480 ms y menos de 500 ms. Interrumpa y reduzca la administración de TIBSOVO si el QTc aumenta a más de 500 ms. Suspenda permanentemente la administración de TIBSOVO en pacientes que desarrollen una prolongación del intervalo QTc con signos o síntomas de arritmias que pongan en riesgo la vida.

Síndrome de Guillain-Barré: los pacientes tratados con TIBSOVO pueden desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Monitoree a los pacientes que toman TIBSOVO para detectar el inicio de nuevos signos o síntomas de neuropatía motora y/o sensorial, como debilidad unilateral o bilateral, alteraciones sensoriales, parestesias o dificultad respiratoria. Suspenda permanentemente la administración de TIBSOVO en pacientes con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré.

REACCIONES ADVERSAS

En pacientes con LMA , las reacciones adversas más comunes, incluidas las anormalidades de laboratorio (≥25 %), son disminución de leucocitos, diarrea, disminución de hemoglobina, disminución de plaquetas, aumento de la glucosa, fatiga, aumento de la fosfatasa alcalina, edema, disminución del potasio, náuseas, vómitos, disminución de fosfato, disminución del apetito, disminución de sodio, leucocitosis, disminución de magnesio, aumento de la aminotransferasa aspartato, artralgia, disnea, aumento de ácido úrico, dolor abdominal, aumento de creatinina, mucositis, erupción cutánea, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, síndrome de diferenciación, disminución de calcio, disminución de neutrófilos y mialgia.

, las reacciones adversas más comunes, incluidas las anormalidades de laboratorio (≥25 %), son disminución de leucocitos, diarrea, disminución de hemoglobina, disminución de plaquetas, aumento de la glucosa, fatiga, aumento de la fosfatasa alcalina, edema, disminución del potasio, náuseas, vómitos, disminución de fosfato, disminución del apetito, disminución de sodio, leucocitosis, disminución de magnesio, aumento de la aminotransferasa aspartato, artralgia, disnea, aumento de ácido úrico, dolor abdominal, aumento de creatinina, mucositis, erupción cutánea, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, síndrome de diferenciación, disminución de calcio, disminución de neutrófilos y mialgia. En pacientes con colangiocarcinoma, las reacciones adversas más comunes (≥15 %) son fatiga, náuseas, dolor abdominal, diarrea, tos, disminución del apetito, ascitis, vómitos, anemia y erupción cutánea. Las anomalías de laboratorio más comunes (≥10 %) en los pacientes con colangiocarcinoma son disminución de hemoglobina, aumento de la aminotransferasa aspartato y aumento de la bilirrubina.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

inhibidores potentes o moderados de CYP3A4: Reduzca la dosis de TIBSOVO con fuertes inhibidores de CYP3A4. Monitoree a los pacientes para detectar si hay un mayor riesgo de prolongación del intervalo QTc.

Inductores potentes de CYP3A4: evite el uso concomitante con TIBSOVO.

Sustratos sensibles de CYP3A4: evite el uso concomitante con TIBSOVO.

Fármacos que prolongan el intervalo QTc: evite el uso concomitante con TIBSOVO. Si la coadministración es inevitable, monitoree a los pacientes para detectar si hay un mayor riesgo de prolongación del intervalo QTc.

LACTANCIA

Dado que muchos medicamentos se excretan en la leche materna humana y debido al potencial de que surjan reacciones adversas en los bebés lactantes, sugiera a las mujeres no amamantar durante el tratamiento con TIBSOVO y durante al menos un mes después de la última dosis.

Consulte la información de prescripción completa, incluida la ADVERTENCIA EN EL RECUADRO para pacientes con LMA.

____________________ i Servier otorgó una licencia exclusiva a CStone para desarrollar y comercializar el producto en China continental, Taiwán, Hong Kong, Macao y Singapur. Actualmente, TIBSOVO también está aprobado por la NMPA de China para el tratamiento de pacientes adultos con LMA recidivante o refractaria susceptible a una mutación en el gen IDH1.

