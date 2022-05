Servier ogłasza uzyskanie zatwierdzenia FDA dla stosowania preparatu TIBSOVO® (tabletki zawierające iwosidenib) w połączeniu z azacytydyną u pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1

TIBSOVO jest pierwszą terapią nakierowaną na metabolizm komórek nowotworowych, która została zatwierdzona do stosowania w połączeniu z azacytydyną u pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1.

Zatwierdzenie FDA wydane w oparciu o dane z globalnego badania AGILE fazy III, które wykazało statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od objawów i ogólnego czasu przeżycia.

BOSTON, 26 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Servier, lider w dziedzinie onkologii, który daje swoim pacjentom obietnicę jutra, ogłosił dzisiaj, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie TIBSOVO® (tabletki zawierające iwosidenib) w połączeniu z azacytydyną u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1 w wieku od 75 lat lub cierpiących na choroby współistniejące, które wykluczają zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej. TIBSOVO jest pierwszą terapią nakierowaną na metabolizm komórek nowotworowych, która została zatwierdzona do stosowania w połączeniu z azacytydyną u pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1. Badanie AGILE było jedynym badaniem fazy III specjalnie zaprojektowanym dla pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii.

Uzupełniający wniosek o zatwierdzenie nowego wskazania dla leku (sNDA) dla TIBSOVO uzyskał status priority review i został poddany kontroli FDA w ramach programu pilotażowego Real-Time Oncology Review (RTOR), którego celem jest jak najwcześniejsze udostępnianie pacjentom bezpiecznych i skutecznych terapii1.

„Dzisiejsze zatwierdzenie jest kolejnym dowodem przemawiającym na rzecz TIBSOVO, który jest już zatwierdzony dla wielu typów nowotworów z mutacją IDH1 – powiedział David K. Lee, dyrektor generalny Servier Pharmaceuticals. – Jako lider w dziedzinie onkologii i pionier zdobyczy naukowych w zakresie celowanej inhibicji IDH, jesteśmy dumni z tego, że możemy wprowadzić nową opcję leczenia dla pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową i nadal staramy się przesuwać granice innowacji w opiece zdrowotnej w zakresie onkologii i innych obszarów".

Rozszerzone zatwierdzenie preparatu TIBSOVO jest wsparte danymi uzyskanymi podczas badania AGILE, globalnego badania fazy III u pacjentów z poprzednio nieleczoną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1. Badanie AGILE wykazało statystycznie istotną poprawę w zakresie czasu przeżycia wolnego od objawów (współczynnik ryzyka [HR] = 0,35 [95% CI 0,17, 0,72], dwustronna wartość p = 0,0038)2 i ogólnego czasu przeżycia (HR = 0,44 [95% CI 0,27, 0,73]: dwustronna wartość p = 0,0010). Terapia TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną odniosła skutek w postaci trzykrotnej poprawy mediany ogólnego czasu przeżycia (24 miesiące) w porównaniu z placebo w połączeniu z azacytydyną (7,9 miesiąca) jako leczenie pierwszego rzutu w ostrej białaczce szpikowej z mutacją IDH1. Wyniki badania AGILE study zaprezentowano podczas edycji 2021 dorocznego zebrania i ekspozycji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (American Society of Hematology, ASH) i niedawno opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine (NEJM).

„Ostra białaczka szpikowa to trudny w leczeniu nowotwór krwi o gwałtownym przebiegu i złym rokowaniu – mówi dr Eytan M. Stein, dyrektor Programu Opracowywania Leków na Białaczkę w Dziale Białaczek Wydziału Medycyny w ośrodku onkologicznym Memorial Sloan Kettering Cancer Center. – Poza korzystnym profilem bezpieczeństwa, TIBSOVO jest pierwszą terapią nakierowaną na metabolizm komórek nowotworowych, która wykazała imponujące i istotne korzyści w zakresie czasu przeżycia wolnego od objawów i ogólnego czasu przeżycia w połączeniu z azacytydyną. Podkreśla to wagę tej terapii w ramach nowego trybu leczenia skojarzonego dla pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii indukcyjnej".

Ostra białaczka szpikowa jest trudnym w leczeniu nowotworem krwi i szpiku i stanowi jeden z najczęściej występujących rodzajów białaczki u dorosłych. W samych Stanach Zjednoczonych co roku notuje się około 20 tys. nowych przypadków tej choroby. 3,4 Mutacje IDH1 obecne są u około 6 do 10 procent przypadków ostrej białaczki szpikowej.5

„Osoby zmagające się z ostrą białaczką szpikową, szczególnie nowo zdiagnozowaną i niekwalifikujące się do intensywnej chemioterapii nie miały dotąd zbyt wielu możliwości leczenia – mówi dr Susan Pandya, wiceprezes działu opracowywania leków i dyrektor ds. metabolizmu komórek nowotworowych w globalnym dziale leków onkologicznych i immunoonkologicznych firmy Servier. – Dzisiejsze zatwierdzenie preparatu TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną stanowi duży krok naprzód dla pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1 w Stanach Zjednoczonych. Z niecierpliwością oczekujemy także na dalsze decyzje organów regulacyjnych na całym świecie".

Połączenie TIBSOVO z azacytydyną wykazało profil bezpieczeństwa zgodny z poprzednio opublikowanymi danymi. Do najczęstszych reakcji niepożądanych (≥10%) u nowo zdiagnozowanych pacjentów z ostrą białaczką szpikową otrzymujących TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną należały: nudności, wymioty, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie, bezsenność, zespół kwasu retinowego, leukocytoza, krwiak, nadciśnienie, artralgia, duszności i bóle głowy. Wybrane nieprawidłowości w testach laboratoryjnych (≥10%) obejmowały obniżony poziom leukocytów, płytek krwi, hemoglobiny i neutrofili, podwyższony poziom limfocytów i glukozy, obniżony poziom fosforanów, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej, obniżony poziom magnezu, podwyższony poziom fosfatazy zasadowej i potasu.

Zalecana dawka TIBSOVO u pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1 wynosi 500 mg raz dziennie drogą doustną.

Starając się wspierać społeczności pacjentów, którym służy, spółka Server Pharmaceuticals wprowadziła ostatnio usługę ServierONE Patient Support Services, program, który oferuje indywidualne wsparcie w leczeniu nowotworów dla pacjentów, którym przepisano TIBSOVO lub inne produkty Servier. Kwalifikujący się pacjenci uzyskają dostęp do pomocy finansowej, wsparcia emocjonalnego i innych zasobów. Więcej informacji na stronie www.servierone.com .

Preparat TIBSOVOi jest również zatwierdzony w USA do monoterapii osób dorosłych z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1 po nawrocie lub oporną na leczenie oraz dorosłych z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1 w wieku ≥75 lat lub cierpiących na choroby współistniejące, które uniemożliwiają skorzystanie z intensywnej chemioterapii indukcyjnej. W ubiegłym roku TIBSOVO uzyskał swoje pierwsze zatwierdzenie w przypadku nowotworu niehematologicznego u pacjentów z uprzednio leczonym rakiem dróg żółciowych z mutacją IDH1.

Informacje o badaniu NCT03173248 AGILE fazy III dotyczącym ostrej białaczki szpikowej6

Badanie AGILE jest globalnym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym fazy III z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo, zaprojektowanym w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatu TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną w porównaniu z placebo w połączeniu z azacytydyną, u dorosłych z dotychczas nieleczoną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii (≥75 lat lub cierpiących na choroby współistniejące, które wykluczają zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej). Głównym kryterium oceny końcowej badania był czas przeżycia wolny od objawów definiowany jako czas od randomizacji do niepowodzenia w leczeniu, nawrotu lub remisji, albo zgonu niezależnie od przyczyny, zależnie od tego, które z tych wydarzeń nastąpiło wcześniej. Niepowodzenie w leczeniu definiowane jest jako brak osiągnięcia całkowitej remisji (CR) w 24. tygodniu.

Do kluczowych drugorzędowych kryteriów oceny końcowej należały współczynnik CR definiowany jako proporcja uczestników, u których doszło do CR; ogólny czas przeżycia, definiowany jako czas od dnia randomizacji do dnia śmierci niezależnie od przyczyny; współczynnik CR oraz remisji całkowitej z częściową odpowiedzią hematologiczną (CRh), definiowany jako proporcja uczestników, u których doszło do CR lub CRh; oraz odsetek odpowiedzi obiektywnych (ORR), definiowany jako proporcja CR, CR z niepełną odpowiedzią hematologiczną (CRi) (w tym CR z niepełną regeneracją płytkową [CRp]), remisja częściowa (PR) i stan morfologiczny wolny od białaczki (MLFS).

Informacje o ostrej białaczce szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (AML) nowotwór krwi i szpiku charakteryzujący się gwałtownym rozwojem choroby, jest najczęstszą ostrą białaczką dotykającą osoby dorosłe. Co roku w USA notuje się około 20 tys. nowych przypadków i 43 tys. w Europie.2,3 Zachorowalność na ostrą białaczkę szpikową znacząca wzrasta wraz z wiekiem, a mediana wieku diagnozy to 68 lat.2 Pięcioletnia przeżywalność wynosi około 29,5%.2 W przypadku 6 do 10 procent pacjentów z ostrą białaczką szpikową, zmutowany enzym IDH1 blokuje normalne różnicowanie komórek macierzystych krwi, przyczyniając się do genezy ostrej białaczki.5

Informacje o Servier Pharmaceuticals

Firma Servier Pharmaceuticals LLC prowadzi działalność w branży farmaceutycznej na etapie komercyjnym, a jej pasją są innowacje i poprawa życia pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Jako prywatne przedsiębiorstwo, Servier posiada wyjątkową swobodę, by poświęcać cały czas i energię na pacjentów wymagających metod leczenia, opieki i innowacji w obszarach niespełnionych jeszcze potrzeb medycznych.

Jako lider w dziedzinie onkologii, Servier z zaangażowaniem poszukuje rozwiązań odpowiadających na dzisiejsze wyzwania. Oferta onkologiczna spółki obejmuje innowacyjne leki zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić terapie ratujące życie większej liczbie pacjentów w całym spektrum choroby i w przypadku różnych typów nowotworów. Servier znacząco przyspieszył swoje inwestycje w trudne w leczeniu nowotwory, poświęcając ponad 50% budżetu na badania i rozwój na rzecz uzyskania istotnych postępów w obszarach, w których występuje wysoki poziom zapotrzebowania na terapie, które mogą okazać się decydujące dla naszych pacjentów.

Servier uważa, że współpraca jest kluczowa w napędzaniu innowacji i aktywnie tworzy sojusze, dokonuje przejęć, podpisuje umowy licencyjne i nawiązuje partnerstwa, które prowadzą do wprowadzania rozwiązań i przyspieszają udostępnianie terapii.

Dzięki doświadczeniu komercyjnemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i zaangażowaniu w doskonałość kliniczną, spółka Servier Pharmaceuticals z poświęceniem daje swoim pacjentom obietnicę jutra.

Informacje o Grupie Servier

Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez Fundację. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie 21800 osób w 50 krajach świata. W 2021 r. jej przychody wyniosły 4,7 mld euro. Servier jest niezależną grupą inwestującą co roku ponad 20% przychodów ze sprzedaży uzyskanych pod swoją marką w badania i rozwój. Aby przyspieszyć innowacje terapeutyczne z korzyścią dla pacjentów, Grupa chętnie zaprasza do współpracy partnerów akademickich, grupy farmaceutyczne i spółki biotechnologiczne. O sercu działalności Servier decyduje głos pacjentów.

Ambicją Grupy Servier, która jest już liderem w dziedzinie kardiologii, jest stanie się znanym i innowacyjnym podmiotem w onkologii. Rozwój Grupy opiera się na stałym dążeniu do rozwoju w dziedzinach schorzeń układu krążenia i chorób metabolicznych, onkologii, neuronauki i chorób immunozapalnych. Aby promować powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków generycznych na większość chorób.

Informacje o TIBSOVO (tabletki zawierające iwosidenib)

WSKAZANIA

TIBSOVO jest inhibitorem dehydrogenazy izocytrynianiowej 1 (IDH1) wskazanym u pacjentów z podatną mutacją IDH1 wykrytą w teście zatwierdzonym przez FDA cierpiących na:

Nowo zdiagnozowaną ostrą białaczkę szpikową (AML)

W połączeniu z azacytydyną lub w postaci monoterapii do leczenia nowo zdiagnozowanej ostrej białaczki szpikowej u dorosłych od 75. roku życia lub cierpiących na choroby współistniejące, które wykluczają zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej.

Nawrót lub oporność na leki AML

Do leczenia dorosłych pacjentów z nawrotem lub opornością na leki ostrej białaczki szpikowej.

Rak dróg żółciowych miejscowo zaawansowany lub z przerzutami

Do leczenia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub powodującym przerzuty rakiem dróg żółciowych, którzy byli uprzednio leczeni.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: ZESPÓŁ KWASU RETINOWEGO W AML

Pacjenci leczeni TIBSOVO doświadczali objawów zespołu kwasu retinowego, które mogą prowadzić do zgonu. Wśród tych objawów są: gorączka, duszność, niedotlenienie, nacieki w płucach, wysięki opłucnowe lub osierdziowe, szybki wzrost wagi lub obrzęk kończyn, niedociśnienie oraz nieprawidłowa praca wątroby, nerek i wielu organów. W przypadku podejrzenia zespołu kwasu retinowego, należy włączyć terapię kortykosteroidami i monitorowanie hemodynamiczne aż do ustąpienia objawów.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zespół kwasu retinowego w AML: W badaniu leczenia skojarzonego AG120-C-009 15% (11/71) pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową leczonych TIBSOVO wraz z azacytydyną doświadczyło zespołu kwasu retinowego. Zespół kwasu retinowego wiąże się z szybkim rozprzestrzenianiem się i różnicowaniem komórek mieloidalnych i może zagrażać życiu pacjenta lub prowadzić do jego zgonu. Objawy zespołu kwasu retinowego u pacjentów leczonych TIBSOVO obejmowały: niezakaźną leukocytozę, obrzęk kończyn, gorączkę, duszność, wysięki opłucnowe, niedociśnienie, niedotlenienie, obrzęk płuc, zapalenie płuc, wysięki osierdziowe, wysypkę, przeładowanie płynami, zespół rozpadu guza i podwyższony poziom kreatyniny. Spośród 11 pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową, u których wystąpił zespół kwasu retinowego w terapii TIBSOVO z azacytydyną objawy ustąpiły u 8 (73%). Zespół kwasu retinowego wystąpił już po 3 dniach po rozpoczęciu terapii lub w ciągu pierwszego miesiąca leczenia.

W badaniu klinicznym AG120-C-001 dotyczącym monoterapii, zespół kwasu retinowego wystąpił u 25% (7/28) pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową i 19% (34/179) pacjentów z nawrotem lub opornością na leki ostrej białaczki szpikowej leczonych TIBSOVO. Spośród 7 pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową, u których wystąpił zespół kwasu retinowego objawy ustąpiły u 6 (86%). Wśród 34 pacjentów z nawrotem lub opornością na leki ostrej białaczki szpikowej, 27 (79%) pacjentów doświadczyło ustąpienia objawów po leczeniu lub w po przerwaniu dawkowania TIBSOVO. Zespół kwasu retinowego wystąpił już w pierwszym dniu lub w okresie do 3 miesięcy po włączeniu TIBSOVO i był obserwowany zarówno z, jak i bez towarzyszącej leukocytozy.

W przypadku podejrzenia zespołu kwasu retinowego, należy włączyć deksametazon w dawce 10 mg dożylnie co 12 godzin (lub w równoważnej dawce alternatywnego leku doustnego lub kortykosteroidu dożylnego) i monitorowanie hemodynamiczne aż do uzyskania poprawy stanu pacjenta. Jeśli zaobserwowana zostanie towarzysząca niezakaźna leukocytoza, włączyć leczenie hydroksymocznikiem lub leukaferezę, zgodnie ze wskazaniem klinicznym. Stopniowe obniżanie dawki kortykosteroidoów i hydroksymocznika po ustąpieniu objawów i podawanie kortykosteroidów przez co najmniej 3 dni. Objawy zespołu kwasu retinowego mogą nawracać w przypadku przedwczesnego przerwania leczenia kortykosteroidami i/lub hydroksymocznikiem. Jeśli przez okres powyżej 48 godzin od włączenia leczenia kortykosteroidami utrzymują się silne oznaki i/lub objawy, należy przerwać podawanie TIBSOVO aż do oznaki i objawy przestaną być silne.

Wydłużenie odstępu QTc: U pacjentów leczonych TIBSOVO może rozwinąć się wydłużenie odstępu QT (QTc) i arytmia komorowa. Podawanie TIBSOVO w stowarzyszeniu z lekami wydłużającymi odstęp QTc (np. leki przeciwarytmiczne, fluorochinolony, triazol przeciwgrzybiczym antagoniści receptora serotoninowego 5–HT3) i inhibitorami CYP3A4 może zwiększać ryzyko wydłużenia odstępu QTc. Należy prowadzić monitorowanie EKG i elektrolity. U pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QTc, zastoinową niewydolnością serca lub niewłaściwym poziomem elektrolitów albo u tych, którzy biorą leki wydłużające odstęp QTc, może być konieczne częstsze monitorowanie.

Należy przerwać podawanie TIBSOVO jeśli QTc wzrośnie do wartości powyżej 480 ms i poniżej 500 ms. Należy przerwać podawanie i obniżyć dawkę TIBSOVO jeśli QTc wzrośnie powyżej 500 ms. Należy trwale przerwać podawanie TIBSOVO u pacjentów, u których rozwinie się wydłużenie odstępu QTc wraz z oznakami lub objawami arytmii zagrażającej życiu.

Zespół Guillaina-Barrégo: U pacjentów leczonych TIBSOVO może rozwinąć się zespół Guillaina-Barrégo. Należy monitorować pacjentów przyjmujących TIBSOVO w zakresie występowania nowych oznak i objawów neuropatii ruchowej i/lub czuciowej, takich jak osłabienie jednostronne lub dwustronne, zmiany sensoryczne, parestezje i trudności w oddychaniu. Należy trwale przerwać podawanie TIBSOVO u pacjentów, u których zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrégo.

REAKCJE NIEPOŻĄDANE

U pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową najpowszechniejsze reakcje niepożądane, z uwzględnieniem nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych (≥25%) obejmują obniżony poziom leukocytów i płytek krwi, podwyższony poziom glukozy, zmęczenie, podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej, obrzęki, obniżony poziom potasu, nudności, wymioty, obniżony poziom fosforanów, obniżony apetyt, obniżony poziom sodu, leukocytozę, obniżony poziom magnezu, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej, artralgię, duszność, podwyższony poziom kwasu moczowego, ból brzucha, podwyższony poziom kreatyniny, uszkodzenie bariery śluzówkowej, wysypkę, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie, zespół kwasu retinowego, podwyższony poziom wapnia, obniżony poziom neutrofili i ból mięśni.

najpowszechniejsze reakcje niepożądane, z uwzględnieniem nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych (≥25%) obejmują obniżony poziom leukocytów i płytek krwi, podwyższony poziom glukozy, zmęczenie, podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej, obrzęki, obniżony poziom potasu, nudności, wymioty, obniżony poziom fosforanów, obniżony apetyt, obniżony poziom sodu, leukocytozę, obniżony poziom magnezu, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej, artralgię, duszność, podwyższony poziom kwasu moczowego, ból brzucha, podwyższony poziom kreatyniny, uszkodzenie bariery śluzówkowej, wysypkę, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie, zespół kwasu retinowego, podwyższony poziom wapnia, obniżony poziom neutrofili i ból mięśni. U pacjentów z rakiem dróg żółciowych najpowszechniejsze reakcje niepożądane (≥15%) obejmują zmęczenie, nudności, ból brzucha, biegunkę, kaszel, obniżony apetyt, wodobrzusze, wymioty, anemię i wysypkę. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych (≥10%) u pacjentów z rakiem dróg żółciowych obejmują obniżony poziom hemoglobiny, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej i poziom bilirubiny.

INTERAKCE Z INNYMI LEKAMI

Silne lub umiarkowane inhibitory CYP3A4: Obniżyć dawkę TIBSOVO w przypadku silnych inhibitorów CYP3A4. Monitorować pacjentów w zakresie zwiększonego ryzyka wydłużenie odstępu QTc.

Silne induktory CYP3A4: Unikać jednoczesnego stosowania z TIBSOVO.

Podatne substraty CYP3A4: Unikać jednoczesnego stosowania z TIBSOVO.

Leki wydłużające odstęp QTc: Unikać jednoczesnego stosowania z TIBSOVO. Jeśli nie można uniknąć podawania w skojarzeniu, monitorować pacjentów w zakresie zwiększonego ryzyka wydłużenie odstępu QTc.

LAKTACJA

Ponieważ wiele leków przenika do mleka kobiecego i ze względu na potencjalne reakcje niepożądane u dzieci karmionych piersią, zaleca się przerwanie karmienia podczas terapii TIBSOVO i przez 1 miesiąc od przyjęcia ostatniej dawki.

Należy zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi zastosowania , w tym z RAMKĄ OSTRZEGAWCZĄ dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

