Servier et QIAGEN signent un partenariat pour développer un nouveau test diagnostique compagnon de détection des mutations IDH1 pour soutenir le développement du portefeuille de Servier en onco-hématologie

PARIS, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec QIAGEN, leader mondial de solutions Sample to Insight qui permettent aux clients d'obtenir des informations moléculaires précieuses à partir d'échantillons contenant les éléments constitutifs de la vie, en vue de développer un test diagnostique compagnon qui détecte les mutations du gène IDH1 (isocitrate déshydrogénase 1). Ce test sera utilisé avec les traitements ciblés expérimentaux et commercialisés par Servier dans la leucémie aiguë myéloïde (LAM).

QIAGEN et Servier unissent leurs efforts afin de développer un test diagnostique compagnon par PCR (Polymerase Chain Reaction) qui permettra de détecter rapidement les mutations du gène IDH1 chez les patients atteints de LAM. Ce partenariat fait suite à la récente publication des données de l'essai clinique de phase III AGILE[1] qui montrent que l'association d'ivosidénib et d'azacitidine en traitement de première ligne chez les patients atteints de LAM avec une mutation du gène IDH1 non éligibles à une chimiothérapie intensive présente de meilleurs résultats que l'azacitidine seule. Le partenariat avec QIAGEN conduira au développement d'un test de diagnostic spécifique pour les mutations du gène IDH1 avec un résultat rapide.

Brian Lockhart, Directeur Monde des tests diagnostiques compagnons chez Servier, déclare : « Pour étendre l'accès des patients à l'ivosidénib dans le monde, il est impératif de nous appuyer sur un partenaire tel que QIAGEN qui dispose d'une empreinte mondiale établie en matière de diagnostics dans le domaine de l'oncologie et d'une expérience reconnue dans le développement et les approbations de tests diagnostiques compagnons. »

Jonathan Arnold, Vice-Président et Directeur des partenariats pour les diagnostics de précision chez QIAGEN, commente : « Nous sommes heureux de soutenir Servier avec un test diagnostique compagnon qui contribuera à leur mission : proposer des traitements innovants aux patients atteints de leucémie aiguë myéloïde et porteurs d'une mutation du gène IDH1. Dans le même temps, nous renforçons encore notre rôle dans le développement de tests diagnostiques compagnons pour toujours plus de biomarqueurs découverts en onco-hématologie. »

[1] Les résultats de l'étude AGILE ont été publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) en avril 2022.

[email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2018905/CP_Servier_et_QIAGEN_signent_un_partenariat.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1914957/Servier_Logo.jpg

SOURCE Servier