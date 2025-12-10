Voranigo® (vorasidenib) de Servier recibe premios Prix Galien en varias regiones

Voranigo ® ha sido galardonado con los premios Prix Galien USA, Prix Galien Polonia y Prix Galien Bridges al Mejor Producto para Enfermedades Huérfanas/Raras.

Estos premios, otorgados en diversas regiones geográficas, reconocen el progreso de Voranigo® para los pacientes con glioma.

SURESNES, Francia, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Servier, grupo farmacéutico internacional independiente regido por una fundación, anunció hoy que Voranigo® (vorasidenib) ha sido galardonado con el Premio Prix Galien Bridges 2025 al Mejor Producto para Enfermedades Huérfanas/Raras, durante una ceremonia celebrada en Estocolmo. El Premio Prix Galien Bridges reconoce la destacada innovación en ciencias de la vida en los países nórdicos y su creciente colaboración con las comunidades biofarmacéuticas de países clave de Europa y Oriente Medio, como Austria, Israel, Países Bajos, Portugal y España.

Servier anunció recientemente que Voranigo® también ganó el premio Prix Galien USA en la categoría de Mejor Producto para Enfermedades Huérfanas/Raras, así como el premio Prix Galien Polonia.

El premio Prix Galien reconoce productos innovadores y equipos de investigación destacados en los campos farmacéutico, biotecnológico, de tecnología médica y de salud digital.

"Nos sentimos verdaderamente honrados de recibir estas prestigiosas distinciones en varios países. Reconocen el progreso científico que Voranigo® puede aportar a los pacientes con glioma en todo el mundo", afirmó Arnaud Lallouette, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Médicos y de Pacientes Globales. "Esto premia el compromiso de Servier con la innovación y con los pacientes, a medida que seguimos impulsando la oncología de precisión para todos los que se benefician de ella".

Voranigo® ha recibido autorización de comercialización para el tratamiento de astrocitomas u oligodendrogliomas de grado 2 predominantemente no realzados con una mutación de isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1) R132 o isocitrato deshidrogenasa-2 (IDH2) R172 en pacientes adultos y adolescentes de 12 años o más y con un peso de al menos 40 kg que solo se han sometido a una intervención quirúrgica y que no necesitan de forma inmediata radioterapia o quimioterapia. en Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Suiza, Brasil, Reino Unido, Japón y Europa (27 países de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega).

