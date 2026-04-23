Cette acquisition consolide la position de Servier en oncologie avec OJEMDA TM (tovorafenib) commercialisé aux Etats-Unis dans le gliome pédiatrique de bas grade.

La transaction comprend également un solide pipeline en oncologie de candidats médicaments en phase clinique dans les cancers rares avec de forts besoins non couverts.

La transaction représente une valeur totale de capitaux propres d'environ 2,5 milliards de dollars.

SURESNES, France, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Servier, un groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, a annoncé ce jour avoir finalisé avec succès son offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Day One Biopharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: DAWN) ("Day One"), une entreprise biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies ciblées pour des patients de tous âges atteints de maladies graves, au prix de 21,50 dollars par action. Cette acquisition renforce le leadership de Servier dans le gliome de bas grade et consolide sa position en oncologie avec l'ajout d'un médicament commercialisé et d'un pipeline de produits en développement axés sur les cancers rares.

View PDF Servier finalise l’acquisition de Day One Biopharmaceuticals

« Cette acquisition marque une avancée majeure pour Servier dans le cadre de notre ambition Servier 2030 visant à renforcer notre position dans les cancers rares, et plus particulièrement dans le gliome pédiatrique de bas grade », a déclaré Olivier Laureau, Président de Servier. « L'intégration des compétences scientifiques et cliniques de Day One renforcera la capacité de notre Groupe à soutenir l'innovation à long terme et à traduire la science en traitements efficaces pour les enfants et les familles touchés par des cancers rares. »

Le portefeuille de Day One comprend OJEMDATM (tovorafenib) un médicament approuvé par la FDA américaine (Food and Drug Administration) dans le gliome pédiatrique de bas grade, la forme la plus courante de tumeur cérébrale chez l'enfant. Day One commercialise déjà ce médicament aux Etats-Unis, et a cédé les droits de licence hors Etats-Unis à Ipsen.

La transaction enrichit également le pipeline en oncologie avec des programmes allant du stade clinique précoce à la phase 3. En plus de tovorafenib, qui fait l'objet d'études dans d'autres indications, le pipeline de Day One comprend Emi-Le (emiltatug ledadotin), un nouvel anticorps-conjugué (ADC) et DAY301, une thérapie ciblée dans les cancers rares.

« Accueillir Day One au sein de Servier ouvre un nouveau chapitre de notre expansion en oncologie aux Etats-Unis et renforce notre capacité à servir les patients », a déclaré David K. Lee, Vice-Président Exécutif, USA, et CEO, Servier Pharmaceuticals. « Day One nous rejoint avec des capacités scientifiques fortes, un médicament approuvé, et une équipe qui sait comment transformer l'innovation en bénéfices concrets pour les patients. Il est question ici de combiner focalisation et développement afin de servir les patients atteints de cancers rares. »

Contacts

Groupe Servier

Laura Visserias

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Servier Pharmaceuticals (U.S.)

Paulina Bucko

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