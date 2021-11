Seven Knights 2, la esperada secuela de Seven Knights, el RPG móvil original de Netmarble, se lanza a nivel mundial

Seven Knights 2 llega 20 años después del juego original Seven Knights. Esta nueva historia se centra en los Mercenarios del Alba dirigidos por Lene, la hija de Eileene, quien es miembro de los Siete Caballeros en el juego original. Los Mercenarios del Alba se embarcan en un viaje para encontrar a Rudy, el último miembro de los Siete Caballeros, después de una serie de eventos que involucran a una misteriosa chica llamada Phiné. Los fanáticos de todo el mundo ya pueden empezar a recolectar y desarrollar héroes carismáticos mientras se conectan con una historia cinemática profunda y envolvente.

Para celebrar el lanzamiento del juego, Netmarble está planeando un evento de "Inicio de sesión diario especial para el nuevo comandante mercenario" en el que los usuarios podrán desbloquear varias recompensas, incluido un grado legendario de "Santa de Luz Karin" al séptimo día de ingresos diarios al juego.

Algunas de las características destacadas que los jugadores pueden esperar para el lanzamiento incluyen:

Héroes coleccionables: hay un total de 46 personajes disponibles para recolectar en el lanzamiento , incluidos personajes conocidos del Seven Knights original a los que se unen personajes de Seven Knights 2

Los jugadores podrán crear diferentes estrategias utilizando varias composiciones de héroes, formaciones y mascotas



Además, los jugadores se involucrarán en batallas utilizando habilidades con imágenes increíbles, y participarán en batallas grupales en tiempo real controlando hasta cuatro héroes a la vez.

Historia cinemática profunda y envolvente: Seven Knights 2 presenta una historia profunda y envolvente con dos horas de escenas cinemáticas en alta calidad para que los fanáticos de los juegos de roles la disfruten

Seven Knights 2 es un RPG móvil cinemático que permite a los jugadores recolectar y desarrollar héroes de todas las formas y tamaños, mientras participan en una historia cinemática profunda y envolvente gracias a controles y cargas en tiempo real en el juego con combinaciones heróicas de estadísticas, formaciones y mascotas. Protagonizada por una variedad de personajes ilustrados con gráficos impresionantes en alta calidad impulsados por Unreal Engine 4, Seven Knights 2 envolverá a los jugadores en una verdadera secuela con el divertido e innovador juego de Seven Knights que disfrutan jugadores de todo el mundo.

A la fecha, Seven Knights ha sido descargado 60 millones de veces en todo el mundo. Seven Knights 2 también han tenido éxito en Corea, logrando ocupar el primer lugar en la App Store y el segundo lugar en Google Play en términos de ingresos obtenidos tras su lanzamiento en noviembre de 2020. Después del lanzamiento global, Seven Knights 2 estará disponible para jugar en doce idiomas, incluido inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, tailandés, portugués, español, alemán, italiano, francés, ruso e indonesio.

Puede encontrar más información sobre el lanzamiento de Seven Knights 2 en la página oficial de Facebook , YouTube , Discord y en el Foro Oficial , o en el canal global de Netmarble en YouTube .

