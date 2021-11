Seven Knights 2, la suite tant attendue de Seven Knights, le RPG mobile original de Netmarble, est lancé dans le monde entier

Seven Knights 2 se déroule 20 ans après le jeu Seven Knights original. Cette nouvelle histoire se concentre sur les Mercenaires de l'aube, dirigés par Lene, la fille d'Eileene, qui est membre des Seven Knights dans le jeu original. Les Mercenaires de l'aube se lancent dans un voyage pour retrouver Rudy, le dernier membre des Seven Knights, après une série d'événements impliquant une mystérieuse fille nommée Phiné. Les fans du monde entier peuvent maintenant commencer à rassembler et développer des héros charismatiques tout en s'engageant dans une histoire cinématographique profonde et immersive.

Pour célébrer le lancement du jeu, Netmarble prévoit un événement intitulé « New Mercenary Commander Special Daily Login » , permettant aux utilisateurs de débloquer diverses récompenses, y compris un grade légendaire « Saint of Light Karin » dès leur 7e connexion quotidienne au jeu.

Les principales caractéristiques auxquelles les joueurs peuvent s'attendre au lancement comprennent :

Des héros charismatiques à collectionner : 46 personnages au total seront disponibles au lancement , y compris des personnages familiers de Seven Knights , rejoints par de nouveaux personnages des Seven Knights 2

au total seront disponibles au lancement y compris des personnages familiers de , rejoints par de nouveaux personnages des Des combats avec des boss difficiles :

Les joueurs peuvent s'attendre à élaborer des stratégies avec différents decks en utilisant diverses compositions de héros, formations et animaux de compagnie



En outre, les joueurs s'engageront dans des batailles en utilisant des compétences avec des visuels étonnants, tout en participant à des batailles de groupe en temps réel contrôlant jusqu'à quatre héros à la fois.

Une histoire cinématographique profonde et immersive : Seven Knights 2 présente une histoire profonde et immersive avec deux heures de cinématiques de haute qualité pour les amateurs de jeux de rôles

Seven Knights 2 est un RPG cinématographique sur téléphone portable qui permet aux joueurs de collecter et de développer des héros charismatiques de toutes formes et tailles tout en s'engageant dans une histoire cinématographique profonde et immersive grâce à des contrôles en temps réel et des chargements en jeu avec des combinaisons de stat héroïques, des formations et des animaux de compagnie. Mettant en vedette un éventail de personnages représentés avec des graphismes de haute qualité époustouflants alimentés par Unreal Engine 4, Seven Knights 2 immergera les joueurs dans une véritable suite présentant le gameplay amusant et innovant de Seven Knights apprécié par les joueurs du monde entier.

À ce jour, Seven Knights a enregistré 60 millions de téléchargements dans le monde entier. Seven Knights 2 a également connu un grand succès en Corée, se classant au 1er rang dans l'App Store et au 2e rang sur Google Play en termes de chiffre d'affaires gagné après son lancement en novembre 2020. Après le lancement mondial, Seven Knights 2 sera disponible en douze langues, dont l'anglais, le japonais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le thaï, le portugais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le français, le russe et l'indonésien.

Vous trouverez de plus amples informations sur le lancement de Seven Knights 2 sur la page officielle de Facebook, YouTube, Discord et sur le Forum officiel ou en vous rendant sur la chaîne globale YouTube de Netmarble.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de premier plan qui repousse les limites de l'expérience du jeu mobile avec des jeux très innovants tels que MARVEL Future Revolution, Ni no Kuni : Cross Worlds, Lineage 2 : Revolution, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, Blade & Soul Revolution et MARVEL Future Fight. En tant que société mère de Kabam, et actionnaire principal de Jam City et HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), Netmarble s'efforce de divertir les publics du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur ses puissantes franchises et ses collaborations avec des détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://company.netmarble.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1682725/SK2G__Launch_Day_Image_ENG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1682726/Netmarble_Logo.jpg

