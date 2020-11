SFERRA, une société de portefeuille de Highlander Partners, acquiert Iconic Luxury Brand, Pratesi

SFERRA a l'intention, dans un premier temps, de réintroduire la marque Pratesi sur le marché via des canaux internationaux où la marque a traditionnellement maintenu une présence majeure, et par le biais d'un nouveau site Web Pratesi afin de rétablir rapidement le lien avec sa base clients distincte. Aujourd'hui, le portefeuille de produits de SFERRA comprend plus de dix catégories différentes, notamment : la literie, la salle de bain, la table et les accessoires décoratifs. La marque SFERRA est connue pour son savoir-faire artisanal italien et ses fibres naturelles haut de gamme, provenant des principales ressources mondiales, utilisées pour filer et tisser ses produits de luxe. Historiquement, Pratesi a suivi ces mêmes principes et les marques désormais associées continueront de s'appuyer sur ces pratiques pour se développer.

« Nous sommes ravis de cette occasion unique de combiner les deux grandes marques de luxe italiennes pour créer la plus grande entreprise de linge de luxe et de décoration d'intérieur. Pratesi apportera une esthétique distincte à notre offre de produits, étendra notre portée à l'échelle internationale et élargira notre clientèle », a déclaré Michelle Klein, PDG de SFERRA, et qui continuera de diriger les deux marques.

Jeff L. Hull, PDG de Highlander Partners, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'être l'intendant de deux marques de luxe italiennes emblématiques dans la domaine de la literie, du linge et des accessoires de la maison. Nous pensons qu'ensemble, SFERRA et Pratesi peuvent devenir le premier fournisseur mondial de linge de maison de luxe. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à mettre en œuvre une approche d'investissement sélective de type 'buy and build' (acheter et construire) et de trouver des opportunités de fusions-acquisitions complémentaires pour cette entreprise dans la catégorie des produits de luxe. »

Mark Blanchat, Highlander Partner et Président de SFERRA, a commenté : « L'acquisition de Pratesi confirme la stratégie de Highlander Partners axée sur notre plateforme de marques de luxe italiennes. C'est pour nous l'occasion d'acquérir une marque de luxe exceptionnelle, reconnue, avec une base clients fidèle du fait de l'offre de produits hautement différenciée et de qualité supérieure. Nous sommes convaincus que les designs, les styles et les sensations de SFERRA et Pratesi sont uniques et attirent deux bases clients uniques. La réintroduction de la marque Pratesi sur le marché offre d'énormes possibilités de croissance, et cette association créera un élan positif pour Pratesi et SFERRA, surtout à l'échelle internationale. »

À propos de SFERRA

SFERRA est une marque italienne de luxe fondée en 1891 par le fondateur Gennaro Sferra, qui a créé la marque en ayant à cœur l'art de la confection et l'obtention d'une qualité artistique impeccable. Au fil du temps, SFERRA a évolué. Ses activités englobent désormais tous les accessoires de luxe pour la maison, fabriqués grâce à un savoir-faire reconnu associé à un design toujours innovant. Parmi les collections les plus appréciées de SFERRA, citons Milos, la première literie originale de 1 000 fils, la précieuse SFERRA Giza 45 pour la durabilité et le confort inégalés du lin, le linge de table Festival de style européen aux 101 couleurs exceptionnelles, les plaisirs du bain avec l'élégante collection Aura, la collection Bello, plus classique, et la collection Canedo, à la touche contemporaine. Plus récemment, la marque a élargi ses catégories et inclut désormais des matelas, des accessoires de la table, des objets de décoration d'intérieur et des cadeaux. SFERRA se trouve dans les plus grands magasins, dont Bergdorf Goodman, Bloomingdale's et Neiman Marcus, dans plus de 700 magasins spécialisés dans les articles de luxe en Amérique du Nord, dans certains des plus prestigieux hôtels-boutiques et centres de villégiature du monde, et plus récemment dans un grand magasin londonien, célèbre dans le monde entier : Harrods. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sferra.com.

À propos de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est une société d'investissement privée basée à Dallas qui gère plus de 2,0 milliards de dollars d'actifs. L'entreprise cible ses investissements sur des entreprises évoluant dans des industries ciblées et dont les dirigeants ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement, notamment dans la production de base, l'alimentation, les produits chimiques, les matériaux de construction, les produits de consommation, entre autres. Highlander Partners utilise une stratégie d'investissement « buy and build » (acheter et construire), créant de la valeur en aidant les entreprises à croître de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour en savoir plus, consultez le site www.highlander-partners.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342863/SFERRA_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342864/Pratesi_logo.jpg

SOURCE Highlander Partners, L.P.