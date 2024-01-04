Shanghai Electric успешно завершает проекты СФЭС и накопления энергии в Великобритании

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Shanghai Electric

04 Jan, 2024, 16:48 ET

  • Проект строительства станции накопления энергии 100 МВт/100 МВт•ч REP1&2 в Кенте был завершен с вводом в коммерческую эксплуатацию.
  • Последний из восьми реализуемых в Линкольншире проект в области солнечной энергетики, Fiskerton II-A, был подключен к энергосети.

ЛОНДОН, 5 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) объявила о своих успехах в области систем накопления энергии — станция накопления энергии 100 МВт/100 МВт•ч REP1&2 в Великобритании (далее «REP1&2»), также являющаяся первым крупномасштабным зарубежным проектом строительства системы накопления энергии, введена в коммерческую эксплуатацию. За строительством последовал еще один важный этап — подключение проекта солнечной электростанции Fiskerton II-A (далее «Fiskerton II-A») к энергосети, последнего из восьми проектов строительства солнечных электростанций в стране.

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Fiskerton II-A solar project in Lincolnshire, the final one of the eight solar projects spearheaded by Shanghai Electric in UK, has successfully connected to the grid lately.
Fiskerton II-A solar project in Lincolnshire, the final one of the eight solar projects spearheaded by Shanghai Electric in UK, has successfully connected to the grid lately.

Два проекта были реализованы в восточной и юго-восточной Англии, где по данным исследовательского отдела Statista в холодное время года потребление электроэнергии самое высокое в стране. После выхода на проектную мощность новые электростанции позволят резко повысить мощность сети региона в периоды пикового спроса.

В проекте REP1&2, реализуемом в Кенте, используются высокоэффективные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, производимые на фабрике подразделения компании Gotion New Energy в Наньтуне. Проект был разработан компанией Pacific Green и приобретен дочерней компанией Generali, крупнейшей в Италии и третьей в мире страховой компании, ранее в этом году. Сейчас проектом официально управляет компания Shell Energy Europe Limited, которая стремится повысить эффективность, надежность и экологичность энергосистемы Великобритании.

Компания Shanghai Electric предоставила полный комплект решений для систем накопления энергии, в том числе 38 аккумуляторных контейнеров и 20 контейнеров систем преобразования энергии (PCS), и завершение этого проекта является важным шагом для компании Shanghai Electric, расширяющей свое присутствие на глобальном рынке систем накопления энергии.

Успешное подключение проекта Fiskerton II-A к энергосети в Линкольншире знаменует успешное завершение совокупности из восьми проектов в области солнечной энергетики в Великобритании, инициированных Shanghai Electric, что укрепляет положение компании как новатора в области солнечной энергетики, стремящегося создавать инновационные и экологичные решения, отвечающие растущему в мире спросу на энергию из возобновляемых источников.

«Восемь проектов в области солнечной энергетики, реализованные компанией Shanghai Electric в Линкольншире, обеспечат Великобритании 128 117 МВт•ч экологически чистой электроэнергии в год. Это также первый зарубежный проект, реализуемый компанией Shanghai Electric, в рамках которого компания отвечала за инвестиции, финансирование, строительство, подключение к сети и эксплуатацию солнечной электростанции, что демонстрирует комплексные возможности компании Shanghai Electric создавать современнейшие решения в области солнечной энергетики, требующие передовых, высокоэффективных и долговечных изделий для солнечной энергетики», — сказал г-н Стюарт Меллор (Stuart Mellor), менеджер проекта Fiskerton II A.

Сроки реализации восьми проектов в области солнечной энергетики:

  • West Holcombe в Шиллингфорде: подключен к энергосети в январе 2022 г.
  • Bishop's Waltham в Винчестере: подключен к энергосети в июне 2022 г.
  • Outwood в Биллерики и Ingham в Бери-Сент-Эдмундсе: подключены к энергосети в июле 2022 г.
  • Trowse Newton в Норвиче: подключен к энергосети в августе 2022 г.
  • Sweeting Thorns в Сканторпе: подключен к энергосети в январе 2023 г.
  • Low Farm в Гримсби: подключен к энергосети в апреле 2023 г.
  • Fiskerton II-A в Линкольншире: подключен к энергосети в декабре 2023 г.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2310315/Image1.jpg 

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