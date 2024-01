Projetos fotovoltaicos e de armazenamento de energia da Shanghai Electric no Reino Unido alcançam novos marcos

O projeto da Estação de Armazenamento de Energia REP1&2 de 100MW/100MWh, em Kent, foi lançado para operação comercial.

O último projeto em andamento, Fiskerton II-A, parte de um conjunto de oito projetos solares em Lincolnshire, foi conectado à rede.

LONDRES, 4 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) anunciou sua façanha no negócio de armazenamento de energia, informando que a estação de armazenamento de energia REP1&2 de 100MW/100MWh no Reino Unido ("REP1&2"), que é também seu primeiro projeto de armazenamento de energia em grande escala no exterior, entrou em operação comercial. O desenvolvimento é seguido por outro marco, que marca a conexão à rede do projeto solar Fiskerton II-A ("Fiskerton II-A"), o último dos oito projetos solares no país.

O projeto solar Fiskerton II-A em Lincolnshire, o último dos oito projetos solares liderados pela Shanghai Electric no Reino Unido, foi conectado com sucesso à rede recentemente.

Os dois projetos estão localizados no leste e sudeste da Inglaterra, onde a demanda por energia está entre as mais altas do país durante a estação mais fria, de acordo com estatísticas do Departamento de Pesquisa da Statista. Quando totalmente operacionais, as novas usinas de energia deverão ser fundamentais para aumentar a capacidade da rede na região durante os períodos de pico de demanda.

O projeto REP1&2, localizado em Kent, é equipado com baterias de fosfato de ferro e lítio de alto desempenho produzidas pela fábrica de Nantong da Gotion New Energy. O projeto foi desenvolvido pela Pacific Green e, no início deste ano, adquirido por uma subsidiária da Generali, a maior empresa de seguros da Itália e a terceira maior do mundo. O projeto agora é operado oficialmente pela Shell Energy Europe Limited e deve aumentar a eficiência, a confiabilidade e a sustentabilidade do sistema de energia no Reino Unido.

A Shanghai Electric forneceu um conjunto completo de soluções de sistemas de armazenamento de energia, incluindo 38 contêineres de bateria e 20 contêineres PCS, com a conclusão do projeto marcando um avanço significativo para a Shanghai Electric na expansão de sua presença no mercado global de armazenamento de energia.

A conexão bem-sucedida do projeto Fiskerton II-A à rede em Lincolnshire marca a conclusão de um conjunto de oito projetos solares no Reino Unido liderados pela Shanghai Electric, fortalecendo a posição da empresa como inovadora em energia solar, dedicada a criar soluções inovadoras e sustentáveis para atender à crescente demanda mundial por fontes de energia renováveis.

"Os oito projetos solares entregues pela Shanghai Electric em Lincolnshire fornecerão 128.117 MWh de eletricidade verde no Reino Unido a cada ano. Esse também é o primeiro projeto no exterior realizado pela Shanghai Electric, em que ela é responsável pelo investimento, financiamento, construção, conexão à rede e operação da usina solar, mostrando as capacidades abrangentes da Shanghai Electric em fornecer soluções solares de última geração que exigem produtos solares avançados, de alta eficiência e alta durabilidade", disse Stuart Mellor, gerente de projetos do projeto Fiskerton II A.

Cronograma dos oito projetos solares:

West Holcombe em Shillingford: Conectado à rede em janeiro de 2022

Bishop's Waltham em Winchester: Conectado à rede em junho de 2022

Outwood em Billericay e Ingham em Bury St. Edmunds: Conectado à rede em julho de 2022

Trowse Newton em Norwich: Conectado à rede em agosto de 2022

Sweeting Thorns em Scunthorpe: Conectado à rede em janeiro de 2023

Low Farm em Grimsby: Conectado à rede em abril de 2023

Fiskerton II-A em Lincolnshire: Conectado à rede em dezembro de 2023

