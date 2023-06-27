ШАНХАЙ, 27 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) (далее Shanghai Electric или «Компания») признана одним из 500 самых ценных брендов в Китае согласно ежегодному рейтингу, публикуемому компанией World Brand Lab – ведущим мировым научно-исследовательским институтом, который специализируется на цифровом маркетинге и оценке бренда. В рейтинге 2023 года, который составляется путем оценки статуса бренда компаний на основе их финансовых данных, устойчивости бренда и поведения потребителей, компания Shanghai Electric занимает 48-е место со стоимостью бренда 172,58 млрд юаней (23,99 млрд долларов США). Уже седьмой год подряд Компания не покидает топ-50.

Shanghai Electric Named One of China's 500 Most Valuable Brands by World Brand Lab

«Этот рейтинг в очередной раз подтверждает приверженность Shanghai Electric технологическим инновациям как краеугольному камню Компании. Мы рассматриваем новаторство как движущую силу нашего стремительного развития, укрепляя нашу конкурентоспособность как экологически ориентированной компании, и одновременно исследуя технологические прорывы, которые позволят Китаю и другим странам достичь низкоуглеродных целей. В основу нашей бизнес-стратегии мы также ставим открытость и взаимовыгодное сотрудничество, стремясь приносить больше пользы нашим партнерам и ускорить глобальное промышленное развитие», – заявил президент компании Shanghai Electric Лю Пин (Liu Ping).

«Стремясь стимулировать инновации в сфере производства высокотехнологичного оборудования в Китае, компания Shanghai Electric зарекомендовала себя как ключевой игрок на мировой арене. За последние несколько лет мы приняли участие в реализации более 100 проектов в области энергетики в рамках инициативы Belt and Road («Один пояс – один путь»), изучая эффективные и действенные модели строительства и управления, а также опыт, который обогащает наши знания и вооружает нас лучшими в отрасли подходами к решению проблем», – добавил он.

Использование экологичных инноваций для Decarbonize Industries (Декарбонизация промышленности)

Занимая лидирующее место в обеспечении устойчивого роста энергетического и промышленного секторов, компания Shanghai Electric стремится развивать новые энергетические системы и решения для индустриальных парков с нулевыми углеродными выбросами, чтобы помочь своим клиентам и партнерам сократить углеродные выбросы. Более того, Shanghai Electric активно расширяет и диверсифицирует свой портфель решений, помогая партнерам перейти на более экологичные источники энергии.

Совместно с муниципальным правительством города Наньтун Shanghai Electric создала компанию Hengxi Photovoltaic Technology Co., Ltd в качестве трамплина для продвижения новой энергетической отрасли Наньтуна на более высокий уровень. Новая компания будет играть важную роль в формировании кластера фотоэлектрической промышленности и укреплении синергии солнечной энергетики города. Планируется, что на начальном этапе проекта производственная мощность высокоэффективных солнечных элементов и модулей составит 4,8 ГВт.

Обладая 70-летним опытом промышленного проектирования,Shanghai Institute of Mechanical & Electrical Engineering (SIMEE)(Шанхайский институт машиностроения и электротехники), играет ключевую роль в стимулировании низкоуглеродного развития благодаря предоставлению решений, которые помогают его партнерам и клиентам сократить углеродные выбросы. Институт, удостоенный более 300 национальных и провинциальных наград, имеет более 110 патентов и инвестирует 100 млн юаней в свои научно-исследовательские инициативы, направленные на модернизацию производственных процессов, разработку оборудования и новых стандартов проектирования. Завод Volkswagen в городе Чанша, спроектированный институтом, получил китайский сертификат экологичного строительстваGreen Building Label Certificate за достижение высочайших экологических стандартов и внедрение системы управления проектированием BIM на протяжении всего процесса.

Поскольку четвертая промышленная революция стимулирует инновации в сфере Интернета вещей (IoT), обработки больших данных, робототехники и искусственного интеллекта для стимулирования низкоуглеродного производства, Shanghai Electrics также использует свои технологические достижения в этих областях для предоставления интеллектуальных решений по автоматизации производства таких отраслей, как производство литиевых аккумуляторов, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и безопасность. Линия Shanghai Electric по производству литиевых аккумуляторов обеспечивает экономию энергии на 30% и снижение затрат на 60%, а ее решения по автоматизации авиационной сферы, включая ведущее в отрасли оборудование для производства литиевых аккумуляторов, промышленных роботов и систем аэрокосмической автоматизации, предоставляют комплексные услуги по строительству интеллектуальных заводов.

Приближение энергетической революции с помощью Win-Win Cooperation (Взаимовыгодное сотрудничество)

На протяжении десятилетий компания Shanghai Electric является лидером в области глобальных энергетических инноваций, стимулируя экологически безопасное развитие энергетического сектора и принося при этом как экономические, так и социальные выгоды пользователям по всему миру благодаря своим решениям, которые открывают новые возможности.

2023 год знаменует собой новую веху для Компании, которая завершила 168-часовую пробную эксплуатацию 2-го энергоблока угольной электростанции мощностью 660 МВт в рамках проекта интеграции угля и электроэнергии в Yanghuopan. Проект, разработанный компанией Shanghai Electric-SPX Engineering & Technologies Co., Ltd., является первым в своем роде, оснащенным системой прямого естественного охлаждения (NDC), которая обеспечивает исключительно лучшие показатели энергоэффективности, сокращения выбросов, снижения шума, морозостойкости и эксплуатационной гибкости по сравнению с механической системой вентиляции (ACC) и системой косвенного охлаждения (ISC).

Компания Shanghai Electric Power Engineering Company была выбрана в качестве генерального подрядчика проектов Фазы I и Фазы II электростанции на возобновляемых источниках энергии в Селангоре (Малайзия). Эта станция, являясь одним из ключевых проектов правительства государства по стимулированию местной экономики и повышению благосостояния жителей, способна перерабатывать 2 900 тонн отходов в день, а также помогает обеззараживать и повторно использовать половину твердых отходов, образующихся внутри государства.

В Великобритании введен в эксплуатацию седьмой по счету из восьми фотоэлектрических проектов, построенных компанией Shanghai Electric. Проект Low Farm мощностью 20,8 МВт увеличил потенциал возобновляемых источников энергии в стране и приблизил ее переход к более экологичному и устойчивому будущему. Официальный запуск этого проекта укрепляет позиции компании Shanghai Electric в качестве лидера на мировом рынке новых энергоносителей и демонстрирует ее потенциал в строительстве крупномасштабных фотоэлектрических объектов на западных рынках, которые отвечают высоким стандартам качества строительства инфраструктуры.

Информация о компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) – один из ведущих мировых поставщиков экологически чистых интеллектуальных системных решений промышленного уровня с представительствами по всему миру – специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифрового интеллекта. Уделяя особое внимание низкоуглеродному развитию и цифровой трансформации, открывая новые рынки и продвигая новые факторы роста, компания Shanghai Electric стремится стать лидером в достижении пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, производстве нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования, используя безграничные возможности в инновационной промышленной экосистеме вместе с партнерами по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте компании https://www.shanghai-electric.com/group_en/

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