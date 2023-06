XANGAI, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ("a Empresa") foi reconhecida como uma das 500 marcas mais valiosas da China, de acordo com a lista anual publicada pelo World Brand Lab, um instituto de pesquisa líder mundial especializado em marketing digital e valorização de marcas. A edição de 2023 do relatório, que avalia o status de marca das empresas com base em seus dados financeiros, força da marca e comportamento do consumidor, mostra que a Shanghai Electric ocupa a 48ª posição com RMB 172,58 Bilhões (USD 23,99 Bilhões) como valor da marca, marcando o sétimo ano consecutivo em que a empresa fica entre os 50 primeiros.

Shanghai Electric é nomeada uma das 500 marcas mais valiosas da China pelo World Brand Lab (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

"Mais uma vez, a classificação atesta o compromisso da Shanghai Electric com a inovação tecnológica como o alicerce da empresa. Consideramos a inovação como a força motriz por trás do nosso rápido desenvolvimento, fortalecendo nossa competitividade enquanto empresa com foco ecológico, ao mesmo tempo em que exploramos avanços tecnológicos para capacitar a China e além a atingir as metas de baixo carbono. Enquanto isso, também colocamos a transparência e cooperações vantajosas para todas as partes no centro de nossa estratégia de negócios, à medida que nos esforçamos para agregar mais valor a nossos parceiros e acelerar o desenvolvimento industrial global", disse Liu Ping, Presidente da Shanghai Electric.

"À medida que nos esforçamos para catalisar a inovação do setor de equipamentos de ponta da China, a Shanghai Electric se estabeleceu como protagonista no cenário global. Nos últimos anos, participamos de mais de 100 produtos de engenharia de energia sob a Iniciativa Cinturão e Rota, explorando modelos eficazes e eficientes de construção e gerenciamento, além de experiências que refinam nossa expertise e nos dotam de soluções líderes do setor", acrescentou.

Aproveitando a inovação ecológica para descarbonizar as indústrias

Assumindo a liderança na condução do crescimento sustentável para os setores industriais e de energia, a Shanghai Electric está empenhada em promover o desenvolvimento de novos sistemas de energia e soluções de parque industrial de carbono zero, com o objetivo de ajudar seus clientes e parceiros com a redução das emissões de carbono. Além disso, a Shanghai Electric está expandindo e diversificando ativamente seus portfólios de soluções, facilitando a transição de seus parceiros para fontes de energia mais ecológicas.

Em parceria com o governo municipal da cidade de Nantong, a Shanghai Electric estabeleceu a Hengxi Photovoltaic Technology Co., Ltd como um trampolim para impulsionar a indústria de novas energias de Nantong a alturas ainda maiores. A nova empresa será fundamental para formar um cluster industrial fotovoltaico e fortalecer a sinergia do setor solar da cidade, com a fase inicial do projeto prevista para ter uma capacidade de produção de 4,8 GW com células solares de heterojunção (HJT) de alta eficiência e módulos.

Com setenta anos de experiência em design industrial, o Shanghai Institute of Mechanical & Electrical Engineering (SIMEE) desempenha um papel fundamental na condução do desenvolvimento de baixo carbono, fornecendo soluções que ajudam seus parceiros e clientes com a redução de suas emissões de carbono. O instituto, que conquistou mais de 300 prêmios nacionais e provinciais, detém mais de 110 patentes e investe RMB 100 Milhões em suas iniciativas de P&D para atualizar processos de fabricação, desenvolvimento de equipamentos e formulação de novos padrões de design. A fábrica de Changsha da Volkswagen, projetada pelo instituto, recebeu o selo Green Building Label Certificate da China por atingir os mais altos padrões ecológicos e adotar o gerenciamento de design BIM em todo o processo.

À medida que a quarta revolução industrial alimenta inovações em IoT, big data, robótica e IA para impulsionar a produção de baixo carbono, a Shanghai Electrics também utiliza sua expertise tecnológica nessas áreas para oferecer soluções inteligentes de automação de fabricação para setores como baterias de lítio, aeroespacial, automóveis e segurança. A linha de produção de baterias de lítio da Shanghai Electric alcança 30% de economia de energia e 60% de redução de custos, enquanto suas soluções de automação de aviação, que abrangem equipamentos de produção de baterias de lítio, robôs industriais e sistemas de automação aeroespacial líderes do setor, oferecem serviços completos para a construção de fábricas inteligentes.

Impulsionando a revolução energética com cooperação vantajosa para todas as partes

Há décadas, a Shanghai Electric é pioneira em inovação energética global para impulsionar o desenvolvimento ecológico para o setor de energia, trazendo benefícios econômicos e sociais para usuários em todo o mundo com suas soluções que desbloqueiam novas possibilidades.

O ano de 2023 representa um novo marco, já que a empresa concluiu uma operação de teste de 168 horas da unidade 2 da usina de energia a carvão de 660 MW no projeto de integração de carvão-eletricidade Yanghuopan. Projetado pela Shanghai Electric–SPX Engineering & Technologies Co., Ltd., o projeto é o primeiro desse tipo, movido por sistema de resfriamento direto por ventilação natural (NDC), que oferece desempenho excepcionalmente melhor em termos de eficiência energética, redução de emissões, redução de ruídos, resistência a congelamento e flexibilidade operacional, em comparação com sistemas de resfriamento direto por ventilação mecânica (ACC) e resfriamento indireto por ventilação natural (ISC).

A Shanghai Electric Power Engineering Company foi selecionada como empreiteira geral para projetos de Fase I e Fase II da usina de energia renovável de Selangor, Malásia. Projeto fundamental encomendado pelo governo do estado para impulsionar a economia local e melhorar o bem-estar da população, a estação é capaz de processar 2.900 toneladas de resíduos por dia, além de ajudar a descontaminar e reaproveitar metade dos resíduos sólidos gerados dentro do estado.

No Reino Unido, o projeto Low Farm de 20,8 MW, a sétima parte de uma série de oito projetos fotovoltaicos construídos pela Shanghai Electric, foi conectado à rede, contribuindo para a capacidade de energia renovável do Reino Unido e colaborando com os esforços do país para a transição rumo a um futuro mais verde e sustentável. A operação oficial do projeto reforça a posição da Shanghai Electric como líder no mercado global de novas energias e mostra sua capacidade de construção de projetos fotovoltaicos em larga escala nos mercados ocidentais, que mantêm altos padrões de qualidade para a construção de infraestrutura.

Sobre a Shanghai Electric

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), fornecedora líder global de soluções de sistemas inteligentes ecologicamente corretos de nível industrial com presença em todo o mundo, dedica-se a energia inteligente, fabricação inteligente e integração de inteligência digital. Com o foco no desenvolvimento de baixo carbono e na transformação digital, abrindo novas arenas e promovendo novos impulsionadores de crescimento, a Shanghai Electric se esforçará para ser líder na busca do pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060, a produção de novos equipamentos energéticos e a localização de equipamentos de ponta, utilizando as oportunidades ilimitadas de um ecossistema industrial inovador, juntamente com parceiros globais.

Para saber mais, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en/

