Shanghai Electric fortalece a governança ambiental, social e corporativa para o projeto MBR Solar Park (Parque Solar MRB) de Dubai

XANGAI, 21 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A SHANGHAI Electric Group ("Shanghai Electric" ou "a Empresa") fortaleceu sua governança ambiental, social e corporativa para o projeto de fase 5 do Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR Solar Park) de 900MW de Dubai, conquistando elogios da Shuaa Energy, o empreendimento que lidera o projeto.

Desde o início da construção em agosto de 2020, a Shanghai Electric se dedicou a impulsionar medidas antipandemia e garantir a segurança dos funcionários, bem como engajar trabalhadores em atividades de proteção ambiental. Para parabenizar a equipe por seu trabalho árduo, o CEO da Shuaa Energy, Omar Hassan, concedeu a premiação 2020 Excellent Performance Award ao departamento de projetos, expressando sua gratidão pelos últimos seis meses de trabalho árduo e sua confiança no que está por vir.

O maior parque solar do mundo

O MBR Solar Park está definido para se tornar o maior parque solar de um único local do mundo baseado no modelo Produtor Independente de Energia (Independent Power Producer - IPP), com uma capacidade total planejada de 5 GW e um investimento total avaliado em US$ 136 bilhões após a conclusão. Estima-se que o parque reduza as emissões de carbono de Dubai em 6,5 milhões de toneladas por ano.

O projeto de fase 5 de 900MW aumentará a capacidade de produção do MBR Solar Park para 2.863MW, capaz de fornecer eletricidade a uma previsão de 270.000 famílias e compensando 1,18 milhão de toneladas de emissões de carbono por ano. Até o momento, 85% do trabalho de design da fase 5 do projeto foi concluído, enquanto a construção das linhas de transmissão de eletricidade de alta tensão atingiu 40%.

Como uma nova referência global na indústria solar, o MBR Solar Park implementa alguns dos painéis solares mais econômicos do mundo. Aproveitando os mais recentes painéis solares fotovoltaicos bifaciais, a luz do sol é capturada em ambos os lados do painel, enquanto um avançado sistema de rastreamento solar aumenta a eficiência de geração de energia. Como o projeto solar mais avançado do Oriente Médio até o momento, sua realização se deve à parceria robusta e frutífera entre a Shanghai Electric e a ACWA Power, estabelecida durante o projeto térmico solar de Fase 4 do parque e que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono de Dubai.

Medidas antipandemia para a segurança dos funcionários

À medida que a pandemia persiste, a Shanghai Electric está adotando medidas extras para garantir o cuidado com os seus funcionários estrangeiros. Na verdade, os operados no exterior terão prioridade para obter a vacina contra a COVID-19. Ao mesmo tempo, a empresa também garante a desinfecção regular do escritório e das áreas de acomodação, enquanto o departamento de projetos sempre tem à disposição uma gama abrangente de suprimentos de prevenção de pandemia, incluindo máscaras, roupas de proteção pessoal, óculos, desinfetantes, vitaminas, medicamentos e salas de isolamento.

Para fortalecer a conexão entre funcionários chineses e locais, as festas de aniversário são organizadas para unir as pessoas. Jogos como tênis de mesa, xadrez e cartas são realizados para melhorar a coesão e fortalecer a sensação de pertencimento. Durante o Ano Novo Chinês, não apenas os benefícios anuais serão fornecidos às famílias dos trabalhadores no exterior, mas uma atividade especial que envolve os funcionários chineses e locais na redação de dísticos do Festival da Primavera será organizada em homenagem à celebração cultural especial.

Ação ambiental e de CSR

A Shanghai Electric não está apenas dedicada à construção de uma nova infraestrutura energética em todo o mundo, mas também está comprometida em envolver seus funcionários em responsabilidade social corporativa e conscientização ambiental. Em agosto de 2020, o Departamento de Projetos Térmicos Solares de Dubai atendeu ao apelo da organização de proteção ambiental dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e participou das atividades de reciclagem de resíduos "Minha Comunidade, Comunidade de Todos". Durante o evento, o departamento de projetos acumulou cerca de 245 kg de recicláveis.

Por meio dessas iniciativas, a Shanghai Electric planeja aumentar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos e promover um futuro mais luminoso para todos.

