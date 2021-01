Spoločnosť Shanghai Electric posilnila svoju environmentálnu, sociálnu i firemnú zodpovednosť v súvislosti s projektom solárneho parku MBR v Dubaji

ŠANGHAJ, Jan. 25, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric Group (ďalej len "Shanghai Electric" alebo "spoločnosť") posilnila, na účely 5. fázy projektu solárneho parku MBR (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) v Dubaji s výkonom 900mW, svoju environmentálnu, sociálnu i firemnú zodpovednosť, za čo získala ocenenie od spoločnosti Shuai Energy, ktorá realizáciu tohto projektu riadi.

Od začatia výstavby tohto projektu v auguste 2020, sa firma Shanghai Electric snaží posilňovať opatrenia proti pandémii, zaistiť bezpečnosť svojich zamestnancov a zapájať svojich zamestnancov do aktivít súvisiacich s ochranou životného prostredia. Ako ocenenie za tvrdú prácu zamestnancov firmy Shanghai Electric, jej Omar Hassan, generálny riaditeľ spoločnosti Shuai Energy, ktorá zodpovedá za realizáciu celého projektu, udelil Cenu za skvelý výkon 2020 (Excellent Performance Award) a vyjadril tak firme Shanghai Electric vďaku za tvrdú prácu za uplynulých šesť mesiacov a dôveru v budúcu spoluprácu.

Najväčší solárny park na svete

Solárny park MBR sa má stať najväčším samostatným solárnym parkom na svete, vybudovaným na základe modelu IPP (Independent Power Producer - Nezávislý výrobca elektrickej energie), pričom jeho celková kapacita je 5 GW a celková investícia do jeho vybudovania dosiahne sumu 136 miliárd dolárov. Očakáva sa, že po dokončení tento projekt zníži emisie uhlíka v Dubaji o 6,5 milióna ton ročne.

5. fáza projektu zvýši celkový výkon solárneho parku MBR o 900 MW na 2 863 MW, čo by podľa odhadov malo uspokojiť dopyt 270 tisíc domácností po elektrickej energii a prispieť k zníženiu emisií uhlíka až o 1,8 miliardy ton ročne. V súčasnej dobe sú projekčné práce na 5. fázu tohto projektu hotové na 85%, pričom samotná výstavba vysokonapäťového elektrického prenosového vedenia je dokončená na 40%.

Solárny park MBR je novým globálnym referenčným projektom, ktorý využíva najhospodárnejšie aktuálne dostupné solárne panely na svete. Vďaka najmodernejším bifaciálnym fotovoltaickým solárnym panelom je slnečné žiarenie zachytávané na oboch stranách panela a účinnosť celého systému ešte zvyšuje pokročilý systém pre sledovanie slnečného žiarenia. Na realizácii tohto momentálne najmodernejšieho solárneho projektu na Strednom východe sa podieľa spoločnosť Shanghai Electric v spolupráci so svojím partnerom, firmou ACWA Power. Toto partnerstvo vzniklo v priebehu 4. fázy výstavby tohto solárneho projektu a jeho zmyslom je podporiť snahu Dubaja o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja pri nízkych emisiách uhlíka.

Protipandemické opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu prijíma spoločnosť Shanghai Electric osobitné opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich zahraničných zamestnancov. Medzi tieto opatrenia, okrem iného, patrí prednosť pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Okrem toho spoločnosť pravidelne dezinfikuje kancelárske a ubytovacie priestory a pri realizácii projektu dodržiava množstvo preventívnych opatrení, vrátane dodávok rúšok, osobných ochranných odevov, okuliarov, dezinfekčných prostriedkov, vitamínov či liekov. Firma tiež ponúka vlastné izolačné izby.

V rámci posilnenia vzťahov medzi Číňanmi a miestnymi zamestnancami firma organizuje narodeninové oslavy, ktorých cieľom je ľudí spájať. Rovnako tak zamestnanci môžu posilniť súdržnosť a získať lepší pocit spolupatričnosti vďaka spoločnému hraniu hier, ako sú stolný tenis, šach alebo karty. Počas osláv čínskeho nového roka poskytne firma rodinám zamestnancov, ktorí pracujú v zahraničí, viacero benefitov a súčasne pre nich usporiada špeciálnu akciu, pri ktorej budú čínski a miestni zamestnanci spoločne skladať piesne pre Jarný festival, ktorý predstavuje významnú kultúrnu udalosť.

Činnosť v oblasti environmentálnej a firemnej spoločenskej zodpovednosti

Firma Shanghai Electric sa snaží nielen budovať po celom svete novú energetickú infraštruktúru, ale usiluje aj o väčšie zapojenie svojich zamestnancov do aktivít v oblasti firemnej spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti. V auguste 2020 dostala dubajská divízia pre solárne a tepelné elektrárne výzvu od organizácií na ochranu životného prostredia v Spojených arabských emirátoch a zapojila sa do projektu recyklácie odpadu s názvom "My Community, Everybody's Community - Moja komunita je komunita všetkých". V rámci tohto projektu sa podarilo získať takmer 245 kg recyklovateľného odpadu.

Prostredníctvom týchto iniciatív chce firma Shanghai Electric ešte viac prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju Spojených arabských emirátov a pomôcť pri vytváraní lepšej budúcnosti pre všetkých.

