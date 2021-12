Shanghai Electric implementa prácticas de construcción ecológica para proteger el medioambiente natural de Dubái

La preservación de la biodiversidad existente fue uno de los ejes clave para Shanghai Electric cuando planificó y llevó a cabo los trabajos de construcción. La empresa puso en marcha un conjunto de medidas con la ayuda de expertos en conservación y ecología para fortalecer su gestión medioambiental y garantizar la seguridad del ecosistema de la flora y fauna. Durante la etapa de planificación, Shanghai Electric llevó a cabo exhaustivas encuestas e investigaciones sobre los hábitats de animales y plantas a nivel local, que allanaron el camino para su proyecto de reubicación de la vida silvestre.

Al trabajar con las agencias locales de protección animal, Shanghai Electric formó un equipo especializado que se encarga de estudiar los comportamientos de los animales y encontrar una solución eficaz para guiar a los animales salvajes lejos del sitio de la construcción. Luego, el equipo decidió cercar el lugar y poner alimentos y agua en las aberturas con un espaciado de 200 metros para atraer a los animales a fin de que puedan ser reubicados de manera segura en otras áreas. De esta manera, Shanghai Electric ha protegido un sinnúmero de especies animales nativas de Dubái, entre las que se incluyen lagartos, camellos, antílopes sable y zorros.

Reconociendo la contribución de Shanghai Electric a la protección medioambiental durante la construcción del proyecto CSP en Dubái, Emirates Environmental Group, la ONG más importante dedicada a la conservación ambiental en los EAU, invitó a Shanghai Electric a participar en el evento "For Our Emirates We Plant" en 2020 y 2021, y plantó ocho árboles de cidra en el Emirato de Ras Al Khaimah a nombre de Shanghai Electric.

"El proyecto de Dubái abarca una amplia superficie de tierra que alberga numerosas especies de plantas y animales silvestres, lo que complica las medidas de gestión ambiental necesarias para mantener intacta la biodiversidad local. El equipo tuvo en cuenta todos los factores que podrían representar una amenaza para la vida silvestre, por lo que protegió el sistema ecológico local y ayudó al gobierno de Dubái a lograr la neutralidad de carbono para 2050", sostuvo Zhao Hui, gerente del proyecto de Dubái.

Para cumplir con su responsabilidad con el medioambiente, Shanghai Electric también analizó las medidas para conservar los recursos y reducir la contaminación ambiental causada por los materiales de desecho generados durante las obras de construcción. El equipo de Shanghai Electric recolectó botellas de plástico, botellas de vidrio, latas y cartuchos de tinta de impresora para el reciclaje centralizado desde el inicio de la construcción, con un volumen registrado de artículos reciclados tres veces mayor en 2021 en comparación con el año anterior.

Shanghai Electric, líder global en energía renovable, ha estado reestructurando el panorama energético mundial al promover el desarrollo ecológico, con el fomento de la revolución eólica y fotovoltaica para hacer frente a los desafíos climáticos globales. De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá impulsando la innovación en tecnología ecológica mediante el aprovechamiento de sus productos limpios de alta calidad con el fin de facilitar la transición global hacia una economía más sostenible.

FUENTE Shanghai Electric

