Shanghai Electric внедряет методы экостроительства для защиты природной среды Дубая

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Shanghai Electric

Dec 28, 2021, 14:41 ET

Shanghai Electric внедряет методы экологичного строительства для защиты природной среды Дубая

ШАНХАЙ, 28 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее "Shanghai Electric" или «Компания») (601727.SS и 02727. HK) играет одну из ключевых ролей в содействии построению странами-участницами инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) низкоуглеродной и экологически чистой энергетической инфраструктуры при одновременном внедрении методов экологичного строительства, осуществляя свою деятельность в целях защиты местных экосистем и минимизации воздействия на природные среды обитания животных. Постоянная приверженность компании Shanghai Electric защите окружающей среды вылилась в совместную работу ее инженерных подразделений с экологами над сохранением местной живой природы, обеспечивающей поддержку Объединенным Арабским Эмиратам в ускорении реализации целей по достижению нетто-нулевых углеродных выбросов за счет строительства крупнейшей в мире солнечной теплоэлектростанции для местных жителей.

Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.
Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.
Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.
Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.
Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.
Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.
Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment. Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment. Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.

В качестве официального партнера китайского павильона на всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае компания Shanghai Electric приняла участие в строительстве четвертой очереди солнечной электростанции им. Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума мощностью 950 МВт. Этот объект, включающий в себя электростанцию мощностью 700 МВт, работающую на концентрированной солнечной энергии (CSP), и фотоэнергетическую установку мощностью 250 МВт, занимает территорию площадью 44 квадратных километра, эквивалентную 6162 футбольным полям. В центре CSP-электростанции находится солнечная электростанция башенного типа мощностью 100 МВт высотой 262 метра — самый высокий объект своего рода в мире, которая предположительно обеспечит экологически чистое энергоснабжение более 320 тысяч домохозяйств Дубая и сокращение выбросов CO2 на 1,6 млн тонн по завершении строительства.

Одной из ключевых задач Shanghai Electric при планировании и проведении строительных работ являлось сохранение существующего биоразнообразия. При содействии экспертов в области охраны окружающей среды и экологии Компания разработала и внедрила комплекс мер, направленных на повышение эффективности рационального природопользования и обеспечение безопасности экосистемы флоры и фауны. На стадии планирования компания Shanghai Electric проводила обширные наблюдения и исследования местных ареалов обитания животных и растений, что подготовило почву для реализации ее проекта по перемещению дикой флоры и фауны.

Работая с местными организациями по защите животного мира, компания Shanghai Electric сформировала группу специалистов, которой было поручено изучить поведение животных и найти эффективное решение для вывода диких животных со строительной площадки. Затем созданная группа решила огородить объект и поместить еду и воду у проходов, расположенных с шагом 200 метров, чтобы заманить животных с целью их безопасного перемещения в другие районы. Таким образом, компания Shanghai Electric защитила большое число животных видов, обитающих в Дубае, включая ящериц, верблюдов, лошадиных антилоп и лис.

В качестве признания вклада Shanghai Electric в защиту окружающей среды в ходе строительства CSP-объекта в Дубае Emirates Environmental Group — крупнейшая НПО, специализирующаяся на охране окружающей среды в ОАЭ — пригласила Shanghai Electric принять участие в мероприятии "For Our Emirates We Plant" 2020 и 2021 годов, а также посадила восемь деревьев Сидра в эмирате Рас-эль-Хайма от имени Shanghai Electric.

«Дубайский объект охватывает обширную территорию суши, где обитает множество диких растений и животных, что усложняет осуществление мер рационального природопользования, необходимых для сохранения целостности местного биоразнообразия. Группа учла все факторы, способные представлять угрозу для живой природы, защитив местную экосистему и помогая правительству Дубая в достижении углеродной нейтральности к 2050 году», — заявил руководитель дубайского проекта Чжао Хуэй (Zhao Hui).

В плане реализации своей ответственности перед окружающей средой компания Shanghai Electric также проработала меры по сохранению ресурсов и сокращению загрязнения окружающей среды отходами, образующимися в ходе строительных работ. Сотрудники Shanghai Electric собирали пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки и картриджи от принтеров для централизованной переработки с момента начала строительства, а зафиксированный объем переработанных изделий в 2021 году втрое превысил аналогичный показатель прошлого года.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере возобновляемой энергетики, преобразует мировой энергетический баланс, способствуя экологически безопасному развитию, раскрывая потенциал ветрофотоэлектрической революции для решения глобальных климатических проблем. В перспективе компания Shanghai Electric сохранит свое стремление к рационализации экологически чистых технологий, в полной мере используя свою высококачественную экологически чистую продукцию для стимулирования глобального перехода к более экологически устойчивой экономике.

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SOURCE Shanghai Electric

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