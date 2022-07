Shanghai Electric New Energy Development criada para acelerar a expansão dos negócios ecológicos e de baixa emissão de carbono

Durante a cerimônia, o Shanghai Electric Group anunciou seu plano para energia renovável juntamente com acordos com cinco parceiros para conjuntamente desenvolverem projetos de energia renovável, além de estabelecer parcerias estratégicas com mais de dez instituições financeiras e parceiros do setor para construir um ecossistema financeiro para o setor de energia renovável.

A Shanghai Electric, fabricante líder global integrada de equipamentos de ponta, vem construindo novos e abrangentes sistemas de energia e uma solução completa para parques industriais futuristas com emissão zero de carbono em um movimento para assumir a liderança na ajuda para o governo da China atingir suas metas de descarbonização.

As políticas do governo da China para o pico do carbono e a neutralidade de carbono, também conhecidas como objetivos de carbono duplo, representam uma mudança sistêmica que se espera que exerça um impacto amplo e profundo na economia e em toda a sociedade, e que ao mesmo tempo desenvolva uma sociedade com zero emissão de carbono.

Em resposta ao 14º Plano de Cinco Anos da China, a empresa desenvolveu planos que se concentram no desenvolvimento de projetos de energia eólica, solar, de hidrogênio e de armazenamento de energia, juntamente com inteligência industrial, equipamentos médicos de ponta e outros novos negócios.

A inauguração da empresa de energia renovável é um passo vital na direção certa. A nova empresa recebeu um investimento total de RMB 3 bilhões, incluindo RMB 2 bilhões do Shanghai Electric Group e RMB 1 bilhão do Shanghai Electric Wind Power Group, e tem como objetivo tornar-se a provedora mais integrada e inovadora em projetos de energia renovável e serviços completos de ciclo de vida.

Com o mercado interno como a área inicial de expansão e também com foco na expansão para mercados internacionais, a Shanghai Electric New Energy Development assumiu o compromisso de desenvolver uma plataforma completa de serviços de ciclo de vida para um futuro de energia renovável por meio do desenvolvimento de projetos integrados de energia eólica, solar, armazenamento, térmica e de hidrogênio, além de expandir os negócios integrados de armazenamento de fonte-rede-carga. Com base na plataforma, a empresa planeja criar soluções integradas centradas na otimização do sistema, em equipamentos simplificados e em sistemas de controle inteligentes, oferecendo forte suporte ao desenvolvimento orientado pela qualidade da empresa de energia renovável do Shanghai Electric Group.

No futuro, a Shanghai Electric pretende se concentrar na promoção da inteligência industrial e na aplicação de tecnologias e ao mesmo tempo facilitar as interações entre a internet da energia e a industrial. Além disso, a empresa planeja promover o desenvolvimento industrial sustentável em todo o mundo por meio do uso de tecnologias e da colaboração com parques de propriedade do governo, clientes de negócios, empresas de capital de risco, parceiros de tecnologia e instituições financeiras, com o objetivo final de criar um mundo melhor para todos.

O secretário distrital do Comitê do Partido de Fengxian, Li Zheng, e a secretária e presidente do comitê do Partido do Shanghai Electric Group, Leng Weiqing, discursaram na cerimônia de inauguração e destacaram a importância da abertura da nova empresa.

Várias autoridades do governo e executivos da diretoria estavam presentes, incluindo o vice-secretário e prefeito do Comitê do Partido Distrital de Fengxian, Yuan Quan; o vice-secretário e presidente do Comitê do Partido da Shanghai Electric, Liu Ping; o diretor geral da filial do Banco da China em Xangai, Zhang Shouchuan; o secretário e presidente do Comitê do Partido do Shanghai Guosheng Group e presidente da Shanghai Guosheng Capital Management, Shou Weiguang; o secretário e presidente do Comitê do Partido da Shanghai Electric Power Construction, Jiang Lindi; e o vice-presidente executivo do China Merchants Bank e diretor geral da filial de Xangai, Shi Shunhua.

Além disso, outros executivos do Shanghai Electric Group e das principais instituições financeiras, incluindo bancos, empresas de valores mobiliários e sociedades fiduciárias, além de vários jornalistas, também participaram da cerimônia.

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) é uma fabricante de equipamentos de ponta de primeira classe com foco em energia inteligente, fabricação inteligente e infraestrutura inteligente para oferecer soluções de sistemas ecológicos inteligentes de grau industrial. A empresa tem presença global em setores como novas energias, energia limpa eficiente, automação industrial, dispositivos médicos e proteção ambiental.

FONTE Shanghai Electric

