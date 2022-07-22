Shanghai Electric New Energy развивает экологически чистый и низкоуглеродный бизнес

News provided by

Shanghai Electric

Jul 22, 2022, 13:34 ET

Компания Shanghai Electric New Energy была создана с целью ускорить развитие экологически чистого и низкоуглеродного бизнеса 

ШАНХАЙ, 22 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Церемония открытия SHANGHAI Electric New Energy Development Co., Ltd. была проведена 15 июля, знаменуя собой ускоренное расширение и развитие экологически чистого низкоуглеродного бизнеса Shanghai Electric. 

Introducing Shanghai Electric New Energy Development Co., Ltd.
Introducing Shanghai Electric New Energy Development Co., Ltd.
Shanghai Electric aims to develop renewable energy projects and build a financial ecosystem in the sector
Shanghai Electric aims to develop renewable energy projects and build a financial ecosystem in the sector
Introducing Shanghai Electric New Energy Development Co., Ltd. Shanghai Electric aims to develop renewable energy projects and build a financial ecosystem in the sector

На церемонии Shanghai Electric Group объявила о начале реализации своей дорожной карты возобновляемых источников энергии, а также о соглашении с пятью партнерами о совместной разработке проектов в области возобновляемых источников энергии и установлении стратегических партнерских отношений с более чем десятью финансовыми учреждениями и отраслевыми партнерами в целях создания финансовой экосистемы для сектора возобновляемой энергетики.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из ведущих мировых интегрированных производителей высокотехнологичного оборудования, создает новые комплексные энергосистемы и решения для индустриальных парков будущего с нулевыми углеродными выбросами, стремясь взять на себя ведущую роль в содействии китайскому правительству в достижении его целей по декарбонизации.

Политика китайского правительства по по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, известная также как двойные цели по углероду, представляет собой системное изменение, которое, как ожидается, окажет разностороннее влияние как на экономику, так и на общество в целом при одновременном формировании общества с нулевыми углеродными выбросами. 

В ответ на 14-й Пятилетний план Китая компания разработала дорожную карту, ориентированную на разработку ветроэнергетических, солнечных, водородных и накопительных энергетических проектов, наряду с промышленным интеллектом, высокотехнологичным медицинским оборудованием и другими новыми решениями. 

Создание организационной структуры по возобновляемым источникам энергии является жизненно важным шагом в правильном направлении. Новая компания получила в общей сложности 3 млрд юаней, включая 2 млрд юаней от Shanghai Electric Group и 1 млрд юаней от Shanghai Electric Wind Power Group, и намеревается стать самым интегрированным и инновационным поставщиком услуг в области возобновляемой энергетики и обслуживания оборудования на протяжении всего жизненного цикла. 

Расширяя бизнес в первую очередь на внутреннем рынке и планируя выход на международные рынки, компания Shanghai Electric New Energy займется созданием полноценной сервисной платформы для возобновляемой энергетики будущего за счет разработки ветроэнергетических, солнечных, накопительных, тепловых и водородных проектов, а также расширения бизнеса полного цикла с интеграцией источников, сетей, потребителей и систем накопления/хранения энергии. На основе этой платформы компания планирует создавать комплексные решения, ориентированные на оптимизацию системы и оборудования, а также интеллектуальные системы управления, обеспечивая мощную поддержку ориентированного на качество развития бизнеса Shanghai Electric Group в сфере возобновляемой энергетики.

В перспективе компания Shanghai Electric намерена сосредоточить свое внимание на развитии промышленного интеллекта и применении технологий, обеспечивая взаимодействие между энергетикой и промышленным интернетом. Кроме того, компания планирует содействовать устойчивому промышленному развитию по всему миру через использование технологий в сотрудничестве с государственными парками, коммерческими клиентами, венчурными компаниями, технологическими партнерами и финансовыми учреждениями с конечной целью создания лучшего мира для всех.

Секретарь районного комитета партии Фэнсяня, Ли Чжэн (Li Zheng), и секретарь и председатель партийного комитета Shanghai Electric Group Ленг Вэйцин (Leng Weiqing) выступили на церемонии открытия с речами и приветствовали начало нового бизнеса. 

На мероприятии также присутствовали государственные должностные лица и руководители высшего звена, в том числе заместитель секретаря партийного комитета и мэра Фэнсяня Юань Цюань (Yuan Quan), заместитель секретаря и председатель партийного комитета Shanghai Electric Лю Пин (Liu Ping), генеральный директор Шанхайского филиала Банка Китая Чжан Шучуань (Zhang Shouchuan), секретарь партийного комитета Shanghai Guosheng Group и председатель правления Shanghai Guosheng Capital Management Шоу Вайгуанг (Shou Weiguang), секретарь и председатель партийного комитета Shanghai Electric Power Construction Цзян Линди (Jiang Lindi), а также исполнительный вице-президент и генеральный директор Шанхайского филиала China Merchants Bank Ши Шунхуа (Shi Shunhua). 

Кроме того, в церемонии открытия приняли участие другие руководители Shanghai Electric Group и крупных финансовых учреждений, включая банки, брокерские фирмы и трастовые компании, а также несколько журналистов. 

Информация о компании Shanghai Electric 

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) — производитель высокотехнологичного оборудования мирового класса, специализирующийся на интеллектуальных источниках энергии, производстве и инфраструктуре для обеспечения экологически чистых и интеллектуальных системных решений промышленного класса. Она имеет глобальное присутствие в таких отраслях, как новая энергетика, эффективная экологически чистая энергетика, промышленная автоматизация, медицинская техника и защита окружающей среды.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1864439/image_1.jpg

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1864440/image_2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric