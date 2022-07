Shanghai Electric New Energy развивает экологически чистый и низкоуглеродный бизнес

Компания Shanghai Electric New Energy была создана с целью ускорить развитие экологически чистого и низкоуглеродного бизнеса

ШАНХАЙ, 22 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Церемония открытия SHANGHAI Electric New Energy Development Co., Ltd. была проведена 15 июля, знаменуя собой ускоренное расширение и развитие экологически чистого низкоуглеродного бизнеса Shanghai Electric.