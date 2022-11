Shanghai Electric offre des aperçus de l'industrie au 7e Sommet mondial de l'éolien offshore

SHANGHAI, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 7e Sommet mondial de l'éolien offshore s'est tenu dans la province de Hainan, en Chine, du 10 au 12 novembre, et Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. en était l'organisateur. Le président de la Société, Miao Jun, a prononcé un discours sur l'évolution du secteur lors de la cérémonie d'ouverture. L'événement de cette année, dont le thème était « Renforcer les efforts axés sur l'innovation pour promouvoir le développement harmonieux et ordonné de l'énergie éolienne en mer », a réuni des leaders mondiaux et des pairs du secteur pour discuter des possibilités de développement de l'énergie éolienne en mer dans le monde entier, donner un aperçu des politiques qui soutiennent le secteur, identifier les tendances les plus pointues en matière de technologie et examiner en profondeur la direction que prend le secteur.

Miao gave an impassioned speech at the 7th Global Offshore Wind Summit

Miao a déclaré : « En tant qu'organisateur du forum et société servant de référence pour le développement de l'énergie éolienne en mer dans le monde entier, Shanghai Electric est honoré de fournir une plateforme interactive aux partenaires et opérateurs en amont et en aval, où ils peuvent partager leurs expériences et discuter des attentes pour l'avenir de l'industrie. Shanghai Electric a accumulé une expertise et une expérience inestimables. Nous sommes impatients de profiter de l'événement pour entrer en contact avec les partenaires du secteur et parler du marché de l'énergie éolienne offshore de manière plus rationnelle. Nous pensons qu'outre les dépenses d'investissement initiales, les coûts d'exploitation permanents doivent également être pris en compte dans l'examen des projets d'énergie éolienne. En plus de réduire le montant du capital nécessaire, des activités d'entraînement telles que l'extension de notre activité d'énergie verte à la production d'hydrogène éolien en mer, ainsi que le développement des pâturages marins, du tourisme en mer et de l'agriculture en mer peuvent augmenter la rentabilité des projets et faciliter le développement de l'industrie. »

La société a pris une position de leader dans le secteur, non seulement en établissant le plus grand réseau de projets d'énergie éolienne en mer en Chine, mais aussi en commençant l'expansion de projets d'énergie en mer innovants, verts et durables, y compris la production d'hydrogène éolien en mer, les pâturages marins, le tourisme en mer et l'agriculture en mer. Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. et Shenergy ont investi conjointement dans Yangpu Shenergy - le projet industriel d'équipement d'énergie éolienne sans carbone de Shanghai Electric Power à Danzhou, dans le cadre de leur engagement à faire progresser le développement d'une chaîne industrielle d'énergie éolienne en mer, et à explorer un nouveau modèle commercial multi-énergie et multi-industrie où l'énergie éolienne en mer, la production d'énergie par les courants marins et les pêcheries marines, la production d'hydrogène vert, le stockage d'énergie, le tourisme en mer et l'agriculture en mer, sont tous intégrés pour offrir plus de possibilités à l'initiative Clean Energy Island.

Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. a récemment remporté le contrat pour fournir le premier projet de recherche et de démonstration d'équipement flottant intégré au monde pour l'énergie éolienne offshore et la pisciculture, y compris l'équipement hôte et les tours. Cette installation innovante est située sur le côté nord-est de l'île de Nanri, à Putian, dans la province de Fujian, avec une profondeur d'eau d'environ 35 mètres. Dirigée par Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., une filiale de China Longyuan Power Group, l'installation produira de l'électricité grâce à une éolienne flottante tout en exploitant une ferme piscicole sous la surface de l'eau, maximisant ainsi l'utilité multi-spatiale et multi-niveau de la structure de la plateforme.

La mission de l'entreprise étant de fournir des solutions globales technologiquement sophistiquées, et compte tenu de la complexité de l'environnement marin et du coût élevé de la production d'énergie éolienne en mer et de sa maintenance, l'un des principaux défis à relever pour fournir une solution globale aux éoliennes flottantes est de garantir leur fiabilité opérationnelle dans des conditions difficiles. La société ne fait pas que rendre cela possible, elle optimise également l'utilisation de l'énergie éolienne durable en assurant et en vérifiant la sécurité et la fiabilité de la conception du système. L'obtention de la fiabilité commence par la conception préliminaire. Des expériences sont ensuite menées pour confirmer la fiabilité. Enfin, l'exploitation et la maintenance numériques sont mises en œuvre pour améliorer encore la fiabilité.

Shanghai Electric Wind Power continuera d'itérer et de mettre à jour ses modèles commerciaux et ses scénarios d'application grâce à l'innovation technologique, dans le cadre d'une démarche globale visant à intégrer de multiples sources d'énergie, à faciliter le codéveloppement avec d'autres industries et à contribuer à un avenir commun à de multiples chaînes industrielles. Le fournisseur d'énergie continuera à tester d'autres améliorations de modèles dans le but de fournir des solutions de bout en bout hautement fiables et dignes de confiance pour un progrès soutenu, à mesure que de nouveaux scénarios et applications « wind power+ » deviennent disponibles grâce aux percées et innovations techniques.

