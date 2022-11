Shanghai Electric prezentuje informacje branżowe podczas siódmego Międzynarodowego Szczytu Przybrzeżnej Energetyki Wiatrowej

SZANGHAJ, 18 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniach 10-12 listopada w prowincji Hainan w Chinach odbył się siódmy Międzynarodowy Szczyt Przybrzeżnej Energetyki Wiatrowej, którego organizatorem była firma Shanghai Electric Wind Power Group Co. Podczas ceremonii otwarcia prezes Spółki, Miao Jun, wygłosił przemówienie na temat rozwoju branży. Tegoroczna impreza pod hasłem „Wzmocnienie działań skoncentrowanych na innowacjach w celu promowania sprawnego i uporządkowanego rozwoju przybrzeżnej energetyki wiatrowej" zgromadziła światowych liderów i przedstawicieli branży, którzy omówili możliwości rozwoju dla tego typu energetyki na całym świecie, przedstawili spostrzeżenia na temat strategii wspierających branżę, zidentyfikowali najbardziej nowatorskie trendy w technologii oraz przyjrzeli się bliżej temu, w jakim kierunku zmierza ten sektor.

Miao powiedział: „Będąc jednym z organizatorów forum i jednocześnie przedsiębiorstwem, które służy za punkt odniesienia dla rozwoju przybrzeżnej energetyki wiatrowej na całym świecie, Shanghai Electric ma zaszczyt udostępnić interaktywną platformę dla partnerów i operatorów wyższego i niższego szczebla, gdzie będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, a także przedyskutować oczekiwania dotyczące przyszłości sektora. Shanghai Electric zgromadziła ogromne zasoby bezcennej wiedzy i doświadczenia. Z przyjemnością wykorzystamy to wydarzenie jako okazję do nawiązania kontaktów z partnerami branżowymi oraz do pogłębionej rozmowy na temat rynku przybrzeżnej energetyki wiatrowej. Uważamy, że oprócz wstępnych nakładów kapitałowych przy rozważaniu takich projektów energetycznych należy również uwzględnić bieżące koszty operacyjne. Niezależnie od zmniejszenia ilości wymaganego kapitału takie działania jak rozszerzenie działalności związanej z ekologiczną energią o produkcję wodoru w przybrzeżnych elektrowniach wiatrowych, wraz z rozwojem morskich farm, turystyki i rolnictwa przybrzeżnego, mogą zwiększyć rentowność projektów i usprawnić rozwój przemysłu".

Spółka zajmuje wiodącą pozycję w sektorze, nie tylko tworząc największą sieć projektów morskich elektrowni wiatrowych w Chinach, ale również rozpoczynając ekspansję na innowacyjne, ekologiczne i zrównoważone projekty energetyczne na morzu, w tym produkcję wodoru z przybrzeżnej energii wiatrowej, farmy oceaniczne, przybrzeżną turystykę i rolnictwo. Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd i Shenergy wspólnie zainwestowały w projekt Yangpu Shenergy – Shanghai Electric Wind Power Zero-carbon Energy Equipment Industry Project w Danzhou – w ramach koncentracji na rozwoju łańcucha przemysłowego przybrzeżnej energetyki wiatrowej oraz w poszukiwaniu nowej koncepcji biznesowej opartej na wielu źródłach energii i wielu sektorach, w której morska energetyka wiatrowa, pozyskiwanie energii z prądów oceanicznych i rybołówstwo morskie, produkcja wodoru ze źródeł ekologicznych, magazynowanie energii, turystyka morska i rolnictwo morskie zostają zintegrowane w celu zaoferowania jeszcze większych możliwości dla inicjatywy „Wyspa Czystej Energii".

Spółka Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd pozyskała niedawno kontrakt na realizację pierwszego na świecie zintegrowanego projektu badawczo-demonstracyjnego sprzętu pływającego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej i hodowli ryb obejmującego urządzenia nadrzędne i wieże. Ten innowacyjny obiekt zlokalizowany jest na północno-wschodniej stronie wyspy Nanri w Putian w prowincji Fujian na głębokości około 35 metrów. Zarządzany przez Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., spółkę zależną China Longyuan Power Group, obiekt będzie wytwarzał energię elektryczną za pomocą pływającej turbiny wiatrowej i jednocześnie prowadził hodowlę ryb pod powierzchnią wody, maksymalizując wieloprzestrzenną i wielopoziomową użyteczność konstrukcji platformy.

W realizacji misji dostarczania zaawansowanych technologicznie rozwiązań całościowych, biorąc pod uwagę złożoność środowiska morskiego i wysokie koszty wytwarzania oraz konserwacji przybrzeżnej energii wiatrowej, jednym z głównych wyzwań związanych z dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla pływających turbin wiatrowych jest zapewnienie ich niezawodności działania w niesprzyjających warunkach. Spółka nie tylko umożliwia, ale również optymalizuje wykorzystanie energii wiatru poprzez zapewnienie i weryfikację bezpieczeństwa oraz niezawodności projektu systemu. Osiągnięcie wiarygodności zaczyna się od projektu wstępnego. Następnie przeprowadzane są eksperymenty w celu potwierdzenia niezawodności. Wreszcie, aby jeszcze bardziej wzmocnić niezawodność, wprowadza się obsługę i konserwację w postaci cyfrowej.

Shanghai Electric Wind Power będzie nieustannie modernizować i uaktualniać modele biznesowe i scenariusze zastosowań poprzez innowacje technologiczne w ramach ogólnego dążenia do integracji rozmaitych źródeł energii, wspierania wspólnego rozwoju z pozostałymi branżami i współtworzenia wspólnej przyszłości wielu łańcuchów przemysłowych. Operator systemu energetycznego zamierza nadal badać kolejne ulepszenia modelu, co pozwoli zagwarantować wysoce niezawodne i godne zaufania kompleksowe rozwiązania dla trwałego postępu, w miarę pojawiania się nowych scenariuszy i zastosowań „energii wiatrowej+" w wyniku przełomów technologicznych oraz innowacji.

