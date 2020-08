Shanghai Electric otrzymał kontrakt EPC na realizację 5. etapu projektu parku solarnego Solar Park w Dubaju

SZANGHAJ, 4 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group została powołana przez ACWA Power of Saudi Arabia, jako wykonawca kontraktu EPC (ang. Engineering, Construction and Procurement; Realizacja pod klucz), do realizacji piątego etapu projektu parku solarnego Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park w Dubaju, o mocy 900 MW. Zheng Jianhua, przewodniczący Shanghai Electric Group, oraz Muhammed Abunayyan, przewodniczący ACWA Power, podpisali umowę o współpracy podczas internetowej ceremonii podpisania w dniu 28 lipca br.