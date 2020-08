Shanghai Electric obtém contrato de EPC para o projeto da 5ª fase do parque solar em Dubai

Os dois grupos trabalharam em parceria no projeto de energia solar concentrada (Concentrated Solar Power - CSP) com a capacidade de 700 MW e no projeto de energia solar fotovoltaica de 250 MW, que constituem a quarta fase do parque solar. O Shanghai Electric Group atuou em colaboração com a ACWA Power na licitação de uma proposta para a fase mais recente de 900 MW que resultou na obtenção do projeto.

O setor global de energia solar tem apresentado recentemente uma expansão enorme. Com a nova fase da parceria, o Shanghai Electric Group consolidou sua expansão na nova indústria de energia no Oriente Médio e espera expandir-se futuramente em todo o mundo.

"A ACWA Power e a Shanghai Electric são ambas reconhecidas como participantes importantes no campo da energia global. A assinatura do contrato do projeto do parque solar com a capacidade de 900 MW representa outro marco ao longo da jornada da parceria entre as empresas. Espero que a usina futura seja um parâmetro de referência não só na região, mas também globalmente", disse Zheng durante a cerimônia.

Abunayyan disse durante o evento que, desde o início da parceria em 2008, a ACWA Power e o Shanghai Electric Group realizaram inúmeros avanços, demonstrando ao mundo que o grupo é um parceiro confiável e conceituado. "Ao prosseguirmos rapidamente com a implementação, a assinatura do contrato de EPC entre a ACWA Power e a Shanghai Electric para a quinta fase do projeto do parque solar representa uma etapa crucial na colaboração entre as duas empresas", disse Abunayyan. Acrescentou que o grupo acrescentará ao projeto recente um número maior de tecnologias inovadoras e criará um valor ainda mais significativo.

O Parque Solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum será um pilar fundamental para a realização da Estratégia de Energia Limpa de Dubai em 2050 elevando a porção da produção total de energia limpa em Dubai para 75% até 2050. O projeto torna-se um ponto de referência para o restante do mundo através da alavancagem do modelo de parceria público-privada (PPP) e da execução de projetos de larga escala e competitivos em termos de custo.

Para mais informações acesse www.shanghai-electric.com.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1222980/900MW.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric