Shanghai Electric представляет безредукторную турбину Petrel Platform SEW11.0-208 (11 МВт)
Oct 15, 2021, 14:11 ET
ШАНХАЙ, 15 октября, 2021 /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее "Shanghai Electric" или «Компания») (601727.SS и 02727.HK) объявила о выпуске своей новейшей модели плавающей ветряной турбины Petrel platform SEW11.0-208 на форуме, посвященном теме «нулевых углеродных выбросов», куда были приглашены лидеры китайской ветроэнергетики с целью освещения возможностей, связанных с обязательством Китая в плане сокращения углеродных выбросов. Очередным шагом вперед на пути инновационного развития офшорной ветроэнергетики является представленная компанией Shanghai Electric флагманская безредукторная турбина (на которую она зарегистрировала свое полноценное право интеллектуальной собственности), обладающая паспортной мощностью 11 МВт — максимальной для турбин такого типа в Азии, что знаменует собой существенный прорыв отечественных новаторов в сфере технологий, связанных с морскими ветроэлектростанциями.
SEW11.0-208 — первая плавающая ветряная турбина, в полной мере использующая преимущества платформы Petrel, самостоятельно разработанной компанией Shanghai Electric в целях обеспечения устойчивости к воздействию высоких температур, влажности и соли, а также сложной и непрерывно меняющейся морской обстановки, в частности землетрясениям и тайфунам. На фоне поставленных Китаем целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности SEW11.0-208 представляет собой результат расширения деятельности Shanghai Electric, направленной на превращение ветроэнергетики в преобладающий источник энергии, реализованный за счет выпуска чрезвычайно экономичного безредукторного ветроэнергетического средства, способного поддерживать высокий КПД выработки электроэнергии при низкой частоте отказов как в обычных, так и в тайфуноопасных морских акваториях.
С внедрением полного цикла цифрового проектирования, производства и управления эксплуатацией и техническим обслуживанием SEW11.0-208 всесторонне использует новейшую систему управления LeapX, разработанную компанией Shanghai Electric, для снижения рабочей нагрузки и повышения эксплуатационной устойчивости данного модуля. Для этого нового «морского гиганта» используются лопасти S102 из углеродного волокна длиной 102 метра, обеспечивающие невероятную прочность и превосходные эксплуатационные характеристики благодаря своей лучшей в мире аэродинамической конструкции. Кроме того, SEW11.0-208 — полностью цифровизированная интеллектуальная ветротурбина — оснащается системой Fengyun, разработанной компанией Shanghai Electric и представляющей собой облачную платформу дистанционного управления, обеспечивающую повышение эксплуатационной эффективности и рентабельности для разработчиков.
«Будучи одним из мировых лидеров в области офшорной ветроэнергетики, компания Shanghai Electric стремится помочь Китаю в достижении пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности за счет максимально эффективного использования своей проверенной технологии с потенциалом развития в сфере возобновляемой энергетики. Ввод в действие нашей платформы Petrel является огромным достижением компании Shanghai Electric, знаменующим собой важный шаг вперед на пути к совершенствованию наших продуктов и решений в сфере новой энергетики, ведущих мир к более экологически чистому будущему», — заявил вице-президент компании Shanghai Electric Цзинь Сяолун (Jin Xiaolong).
Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из ведущих новаторов в китайской ветроэнергетике, продолжит инициировать проекты, связанные с разработкой технологий возобновляемой энергетики, в поддержку усилий Китая, направленных на достижение углеродной нейтральности, с использованием анализа больших данных, облачных вычислений, Интернета вещей, искусственного интеллекта и 5G, находясь в авангарде научно-технического прогресса, ориентированного на создание передовой энергетической системы с нулевым уровнем углеродных выбросов.
Кроме того, Shanghai Electric занимает выгодное положение в плане использования преимуществ Шаньтоуского отраслевого альянса офшорной ветроэнергетики (Shantou Offshore Wind Power Industry Alliance), стремящегося к формированию и консолидации офшорной ветроэнергетической системы для этого города с созданием экосистемы на базе новой энергетики за счет взаимодействия отраслевых игроков. Опираясь на свой успешный опыт строительства первого завода с нулевыми углеродными выбросами, Shanghai Electric продолжит освоение новых технологий и бизнес-моделей с целью содействовать вступлению Китая в эпоху нулевых углеродных выбросов.
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