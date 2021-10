Shanghai Electric uruchamia turbinę Petrel Platform SEW11.0-208 o mocy 11 MW z napędem bezpośrednim

SZANGHAJ, 15 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Shanghai Electric" lub „Spółka") (601727.SS i 02727.HK) poinformowała o wprowadzeniu na rynek swojego najnowszego modelu morskiej turbiny wiatrowej, platformy Petrel SEW11.0-208. Odbyło się to na forum poświęconym „zerowej emisji dwutlenku węgla", na które zaproszono liderów chińskiego przemysłu energetyki wiatrowej, aby zaprezentowali oni możliwości w kontekście zaangażowania Chin w redukcję emisji dwutlenku węgla. Kolejnym etapem na drodze do innowacji w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej jest flagowa turbina Shanghai Electric z napędem bezpośrednim, do której firma posiada pełną własność intelektualną, o mocy znamionowej 11 MW – największa tego typu w Azji – stanowiąca przełom w chińskiej innowacyjności w dziedzinie technologii morskiej energetyki wiatrowej.