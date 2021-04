Shanghai Electric publikuje výsledky roku 2020 a připravuje si cestu k uhlíkově neutrální budoucnosti

Navzdory výzvám, které přinesla pandemie COVID-19, dosáhla Shanghai Electric vynikajících výsledků snížením dopadu v různých obchodních segmentech. Obchodní segment energetických zařízení si udržel stabilní výkon a dosáhl výnosů ve výši 55,96 miliardy RMB - meziroční nárůst činí 21,8 % a je přičítán především rychlému růstu aktivit v oblasti větrných turbín a komponent. Společnosti také vzrostly příjmy z integrovaných služeb, které zahrnují energetické inženýrství a služby, environmentální inženýrství a služby, automatizační inženýrství a služby, služby průmyslového internetu, finanční služby, mezinárodní obchodní služby a další. Meziroční nárůst segmentu činil 17,9 % a vyšplhal se na hodnotu na 52,232 miliardy RMB - nárůst byl zapříčiněn zrychleným růstem v oblasti energetického inženýrství a služeb.

Společnost zároveň učinila významné kroky v reformě institucionálních mechanismů, integrovaném rozvoji technologií, investicích do vědeckého výzkumu a inovací, rozvoji chytrých řešení a výstavbě své platformy průmyslového internetu s názvem „Seunicloud", a činí tak neustále pokroky na cestě k tomu, aby se stala předním světovým podnikem.

V roce 2020 společnost úspěšně získala schválení kotační radou Šanghajské burzy k zařazení své dceřiné společnosti Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. („SEWP") do rady pro inovace v oblasti vědy a techniky a dokončila reformu smíšeného vlastnictví Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) a Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Dále, s cílem prosazovat spotřebu nových energií a dosáhnout zeleného a udržitelného rozvoje, Shanghai Electric proaktivně podporovala energetickou transformaci a své komplexní energetické služby zahrnující „integraci solární, větrné, tepelné, vodní energie a skladování" a „integraci zdroje, sítě, zatížení a skladování energie". Společnost také navýšila investice do výzkumu a vývoje a úspěšně zahájila první projekt větrných turbín s černými starty na světě s kapacitou přes 5 MW, a zajistila tak kompletní technologické zázemí pro inteligentní energetická řešení.

Shanghai Electric se zabývá kultivací obnovitelné energie a skladováním energie, v rámci čehož oficiálně vypustila v průběhu roku 2020 řadu chytrých řešení. V loňském roce zprovoznila společnost svou průmyslovou centrálu pro výrobu lithiových baterií v Nan-tchungu, stejně jako integrovaný projekt inteligentní větrně-solární energie v šanghajské průmyslové zóně Min-chang a centrálu pro skladování energie ve městě Golmud v provincii Čching-chaj.

Do své platformy průmyslového internetu „SEunicloud" přidala společnost ve fiskálním roce 2020 téměř 30 000 nových zařízení a hodnota jejích aktiv činila 24,7 miliardy RMB. Společnost také vyvinula a integrovala 15 průmyslových aplikací, od síťových zařízení a diagnostiky poruch až po energetické plánování. Shanghai Electric zároveň vyvinula osm předběžných průmyslových řešení, mezi něž patří inteligentní provoz a údržba větrné energie, vzdálený provoz a údržba tepelné energie, provoz a údržba obráběcích strojů, baterie pro skladování energie a distribuovaná energie.

Společnost bude v budoucnu pokračovat v implementaci své vývojové filozofie „tří kroků vpřed" se zaměřením na strategii, řešení problémů a výsledky. Společnost bude i nadále rozvíjet své komplexní inteligentní energetické služby ve snaze urychlit průmysl směrem k digitalizované, propojené a inteligentní budoucnosti.

SOURCE Shanghai Electric