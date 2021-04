Shanghai Electric publikuje wyniki za rok 2020 i toruje drogę ku neutralnej węglowo przyszłości

W 2020 r. spółka osiągnęła całkowite przychody 137,285 mld RMB, co stanowi wzrost o 7,67% względem roku poprzedniego, a zysk netto przypadający na właścicieli spółki wzrósł o 7,34% rok do roku, sięgając 3,758 mld RMB. Wartość nowych zamówień wzrosła do 185,55 mld RMB, a aktualnego portfela zamówień do 276,09 mld RMB - odpowiednio o 8,7% i 14,7% rok do roku. Spółka zaproponowała wypłacenie końcowych dywidend w wysokości 0,7178 RMB za każde dziesięć akcji.

Pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19, spółka Shanghai Electric osiągnęła znakomite wyniki, redukując wpływ obecnego kryzysu w różnych segmentach działalności. W segmencie urządzeń energetycznych spółka utrzymała stabilne rezultaty, osiągając przychody rzędu 55,96 mld RMB, czyli o 21,8% więcej niż w roku poprzednim, na co wpływ miał przede wszystkim dynamiczny rozwój działalności w zakresie turbin wiatrowych i komponentów. Spółka uzyskała również większe przychody w segmencie usług zintegrowanych, który obejmuje inżynierię i usługi energetyczne, inżynierię i usługi środowiskowe, inżynierię i usługi automatyzacji, usługi internetu przemysłowego, usługi finansowe, usługi handlu międzynarodowego i inne. W tym segmencie odnotowano wzrost o 17,9% rok do roku, do 52,232 mld RMB, wynikający ze zwiększonej dynamiki w zakresie inżynierii i usług energetycznych.

Jednocześnie spółka Shanghai Electric poczyniła znaczące postępy w zakresie reformy mechanizmów instytucjonalnych, zintegrowanego rozwoju technologii, inwestycji w badania i innowacje naukowe, opracowywania inteligentnych rozwiązań i budowy swojej platformy internetu przemysłowego SEunicloud, robiąc ciągłe postępy na drodze do stania się przedsiębiorstwem najwyższej klasy światowej.

W 2020 r. spółka uzyskała od Komitetu ds. notowań giełdy w Szanghaju zatwierdzenie w zakresie wprowadzenia swojego przedsiębiorstwa zależnego, Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. („SEWP") na platformę innowacji naukowo-technologicznych (Science and Technology Innovation Board) i ukończyła reformę własności mieszanej Shanghai Renmin Electrical Appartus Works (SREAW) i Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Co więcej, aby sprzyjać korzystaniu z nowych źródeł energii i osiągnąć ekologiczny i zrównoważony rozwój, Shanghai Electric aktywnie promuje transformację energetyczną oraz swoje kompleksowe usługi energetyczne obejmujące „integrację energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i termalnej" oraz „integrację źródeł, sieci, obciążenia i magazynowania energii". Spółka zwiększyła także nakłady na działania badawczo-rozwojowe i pomyślnie uruchomiła pierwszą na świecie inwestycję wiatrową z możliwością rozruchu autonomicznego o mocy przekraczającej 5 MW, przygotowując tym samym kompleksowe możliwości technologiczne pod rozwój inteligentnej energii.

Podkreślając swoje dążenie do wspierania energii odnawialnej i magazynowania energii, Shanghai Electric oficjalnie wprowadziła szereg inteligentnych rozwiązań na przestrzeni roku 2020. W zeszłym roku spółka uruchomiła bazę przemysłową akumulatorów litowych Shanghai Electric Guoxan Nantong, jak również zintegrowaną inwestycję wiatrowo-słoneczną w szanghajskim obszarze przemysłowym Minhang oraz stację magazynowania energii Shanghai Electric Glomud Meiman Minhang w mieście Golmud w prowincji Qinghai.

W roku podatkowym 2020 spółka Shanghai Electric dodała niemal 30 tys. nowych urządzeń do swojej platformy internetu przemysłowego „SEunicloud" o całkowitej wartości aktywów 24,7 mld RMB. Spółka opracowała również i zintegrowała 15 aplikacji przemysłowych, od łączności urządzeń, przez diagnozę awarii, aż po planowanie energetyczne. Jednocześnie Shanghai Electric opracowała osiem wstępnych rozwiązań przemysłowych, które obejmują inteligentną obsługę i konserwację energii wiatrowej, zdalną obsługę i konserwację energii geotermalnej, obsługę i konserwację obrabiarek, urządzenia do magazynowania energii i energetykę rozproszoną.

W najbliższym czasie spółka Shanghai Electric będzie nadal realizować swoją filozofię rozwoju „trzy kroki naprzód", skupiając się na strategii, rozwiązywaniu problemów i osiąganiu dobrych wyników. Spółka będzie nadal opracowywać swoje kompleksowe usługi w zakresie inteligentnej energii, dążąc do przyspieszenia rozwoju branży w kierunku cyfrowej, połączonej i inteligentnej przyszłości.

