Shanghai Electric lanza sus resultados anuales 2020 y allana el camino para un futuro neutral en carbono

Pese a los retos que ha causado la pandemia de la COVID-19, Shanghai Electric logró excelentes resultados al reducir el impacto dentro de diversos segmentos comerciales. El segmento de negocio de equipos de energía ha alcanzado un rendimiento estable, llegando a conseguir unos ingresos de 55.960 millones de RMB, lo que supone un aumento interanual del 21,8% que se atribuyó en buena parte al rápido crecimiento del negocio de turbinas eólicas y componentes. La compañía ha conseguido además un crecimiento dentro de los ingresos de su segmento de negocios de servicios integrados, abarcando ingeniería y servicios energéticos, ingeniería y servicios medioambientales, ingeniería y servicios de automatización, el servicio de Internet industrial, servicios de finanzas, servicios de comercio internacional y muchos más. Este segmento ha crecido un 17,9% en su cifra interanual hasta llegar a los 52.232 millones de RMB, todo ello gracias al aumento impulsado por el crecimiento acelerado en el campo de la ingeniería y servicios energéticos.

Al mismo tiempo, Shanghai Electric ha alcanzado importantes avances dentro de la reforma de los mecanismos de las instituciones, el desarrollo integrado de tecnologías, la inversión en pruebas e innovaciones científicas, el desarrollo de soluciones inteligentes y la creación de su plataforma SEunicloud de Internet industrial, consiguiendo alcanzar un gran progreso constante en lo que respecta a poder convertirse en una empresa de nivel global.

En 2020, la compañía consiguió la aprobación del Listing Committee of Shanghai Stock Exchange para incluir a su filial, Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("SEWP"), dentro del Science and Technology Innovation Board, completando el proceso mixto-reforma de la propiedad de Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) y Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Aparte de ello, y con el objetivo de impulsar el consumo de las nuevas energías y lograr un desarrollo verde y sostenible, Shanghai Electric ha promocionado de forma proactiva la transformación energética y sus servicios integrales de energía, entre ellos incluyendo "integración eólica, solar, hidráulica, térmica y de almacenamiento" e "integración de fuente, red, carga y almacenamiento de energía". La compañía ha hecho crecer además la inversión en I+D, poniendo en marcha el primer proyecto de turbina eólica de arranque en negro del mundo, que cuenta con una capacidad completa de más de 5MW – poniendo en funcionamiento las capacidades tecnológicas completas destinadas a una solución de energía inteligente.

Comprometida con el cultivo de energía renovable y el almacenamiento de energía, Shanghai Electric ha puesto en marcha de forma oficial múltiples soluciones inteligentes a lo largo de año 2020. El año pasado, la compañía puso en marcha su base industrial de baterías de litio Shanghai Electric Guoxuan Nantong, además de su proyecto integrado dedicado a la energía eólica y solar inteligente en la Minhang Industrial Zone de Shanghái y la central eléctrica de almacenamiento de energía Golmud Meiman Minhang de Shanghai Electric situada en la ciudad de Golmud, provincia de Qinghai.

Shanghai Electric ha añadido cerca de 30.000 nuevos dispositivos a su plataforma de Internet industrial "SEunicloud" dentro del ejercicio fiscal 2020, y cuenta con un valor de activos por un valor total de 24.700 millones de RMB. La compañía ha desarrollado e integrado además 15 aplicaciones industriales, que abarcan desde la red de equipos y el diagnóstico de fallos hasta la planificación de la energía. A su vez, Shanghai Electric desarrolló ocho soluciones industriales preliminares, que van a incluir el funcionamiento y mantenimiento inteligente para la energía eólica, el funcionamiento y mantenimiento a niveles remotos de la energía térmica, funcionamiento y mantenimiento de máquinas de herramientas, batería de almacenamiento de energía y energía de distribución.

Mirando hacia adelante, Shanghai Electric va a seguir aplicando su filosofía de desarrollo de "tres pasos adelante", que cuenta con una orientación dirigida a la estrategia, la resolución de problemas y los resultados. La compañía va a seguir desarrollando sus servicios integrales de energía inteligente, todo ello a través de un intento por acelerar la industria y llevarla hacia un futuro digitalizado, conectado e inteligente.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1482479/Shanghai_Electric_2020_Annual_Results.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric