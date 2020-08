Shanghai Electric remporte un contrat d'ICA dans le cadre de la 5e phase du projet de parc solaire de Dubaï

Le projet de parc solaire constitue la plus grande centrale électrosolaire basée sur un site unique au Moyen-Orient. Elle comprend des technologies d'énergie solaire photovoltaïque et concentrée, et offrira une capacité totale de près de 5 GW une fois achevée.

Les deux groupes coopèrent dans le cadre du projet d'énergie solaire concentrée de 700 MW et du projet d'énergie solaire PV de 250 MW, qui constituent la phase quatre du parc solaire. Shanghai Electric Group a travaillé aux côtés d'ACWA Power dans le cadre d'un appel d'offres portant sur la toute dernière phase de 900 MW, et l'a remporté.

Le secteur mondial de l'énergie solaire est en plein essor ces dernières années. Grâce à cette nouvelle phase de partenariat, Shanghai Electric Group consolide son expansion dans le secteur des énergies nouvelles au Moyen-Orient, et devrait tôt ou tard se développer à l'échelle mondiale.

« ACWA Power et Shanghai Electric sont toutes deux reconnues en tant qu'acteurs importants dans le secteur énergétique mondial. La signature de ce contrat portant sur le projet de parc solaire de 900 MW constitue une nouvelle étape majeure dans le cadre du parcours de coopération des deux entreprises. J'espère que la prochaine centrale servira à nouveau de référence dans la région et à travers le monde », a déclaré Zheng lors de la cérémonie.

Abunayyan a affirmé lors de l'événement que depuis le lancement du partenariat en 2008, ACWA Power et Shanghai Electric Group avaient réalisé un grand nombre de progrès majeurs, en prouvant au monde que le groupe constituait un partenaire fiable et de confiance. « À l'heure où nous nous dirigeons rapidement vers la mise en œuvre, la signature du contrat d'ICA entre ACWA Power et Shanghai Electric concernant la cinquième phase du projet de parc solaire représente une étape majeure dans le cadre de la coopération entre les deux entreprises », a déclaré Abunayyan. Il a ajouté que le groupe apporterait au tout dernier projet davantage de technologies pionnières, et créerait une valeur plus élevée qu'auparavant.

Le parc solaire Mohammed ben Rachid Al Maktoum constituera un pilier clé pour réaliser la stratégie d'énergie propre 2050 de Dubaï, qui vise à accroître de 75 pour cent la part des énergies propres dans la production électrique totale de Dubaï d'ici 2050. Le projet définit un modèle de référence pour le reste du monde, en tirant parti d'un modèle de partenariat public-privé (PPP), ainsi qu'en menant des projets à coût concurrentiel à grande échelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.shanghai-electric.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1222980/900MW.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric