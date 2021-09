Shanghai Electric revela soluções para energia inteligente e fabricação inteligente na Expo 2020 Dubai

Um porta-voz da Shanghai Electric disse: "Temos orgulho de participar da Dubai 2020 como um dos parceiros oficiais do pavilhão da China. Esperamos celebrar as mais recentes conquistas científicas que marcam a criação de uma nova era para a humanidade e as inovadoras invenções tecnológicas que nos levam a um futuro mais verde. A Shanghai Electric deseja mostrar ao mundo nossa habilidade em novas energias e inovações nascidas por meio de parcerias globais."

Em uma tela 3D a olho nu gigante na exposição "comunicação e conexão", a Shanghai Electric exibirá a visão da China de um futuro de baixo carbono, demonstrando seu esforço de construir a maior usina de energia solar do mundo em Dubai, juntamente com marcos tecnológicos e roteiros em energia eólica, energia de hidrogênio, armazenamento de energia, transporte ecológico e Internet industrial.

O tema da exposição reflete o foco inabalável da Shanghai Electric em suas principais áreas de negócios, incluindo energia inteligente e fabricação inteligente, ao mesmo tempo em que implementa "avanço tecnológico para alcançar a transformação e atualização dos negócios".

A Shanghai Electric busca parcerias com líderes globais do setor e inovadores para acelerar o progresso humano e o desenvolvimento sustentável, criando oportunidades de cooperação mais abertas e mutuamente benéficas.

No dia da Shanghai Electric realizado em dezembro, a Shanghai Electric promoverá a cooperação com os Emirados Árabes Unidos e outros países, demonstrando suas novas soluções energéticas no armazenamento de energia, eólica e solar, mostrando às empresas as conquistas do "Cinturão e Rota" (BRI) e seu progresso em direção às metas de redução de carbono da China.

Nos últimos anos, a Shanghai Electric liderou vários projetos de grande escala ao longo da BRI para reforçar o desenvolvimento do setor de energia. Entre eles, está o projeto de energia solar concentrada em Dubai (CSP), a maior usina solar térmica fotovoltaica do mundo, que deverá fornecer energia limpa a mais de 270.000 residentes em Dubai e reduzir cerca de 1,6 milhão de toneladas de emissões de carbono todos os anos. Enquanto isso, a Shanghai Electric estabeleceu uma cooperação mais estreita com seus parceiros globais por meio da BRI, promovendo o desenvolvimento econômico e a conectividade inter-regional e oferecendo tecnologias avançadas e rica experiência em projetos para outros países.

As Exposições Mundiais são os eventos globais que destacam o progresso científico, tecnológico, econômico e social. Como a primeira exposição mundial a ser realizada na região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA), a Dubai Expo 2020, "Conectando mentes, criando o futuro", tem como objetivo impulsionar a inspiração, a inovação e a colaboração para criar um futuro melhor. Originalmente programada para iniciar-se em 20 de outubro de 2020, a Dubai Expo está reabrindo suas portas para quase 200 nações e 25 milhões de visitantes em 1º de outubro de 2021, após o atraso de um ano devido à pandemia do coronavírus.

Com o tema "Construindo uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade — inovação e oportunidade", o pavilhão da China, chamado de "a luz da China", é um dos maiores edifícios de exposição da Dubai Expo 2020, com a linguagem de design simbolizando a esperança e um futuro brilhante como uma exposição para o rico patrimônio cultural e a história de longa data da China. Os visitantes também podem acessar o pavilhão da China e a área de exposição da Shanghai Electric on-line por meio do "pavilhão da China na nuvem".

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1639778/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

