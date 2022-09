Shanghai Electric ukończył Fazę B piątego etapu realizacji kompleksu Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park o mocy 900 MW

SZANGHAJ, 2 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Shanghai Electric ogłosiła, że oddano do eksploatacji Fazę B piątego etapu realizacji kompleksu Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park o mocy 900 MW. W ramach największej na świecie elektrowni fotowoltaicznej w budowie, inwestycja ta pomoże Dubajowi poprawić i przekształcić swój koszyk energetyczny poprzez zapewnienie dostawy energii elektrycznej na poziomie 2,268 mld kWh rocznie po jej ukończeniu, co wystarczy na zasilenie ponad 240000 gospodarstw domowych i da możliwość obniżenia emisji CO2 o 1,1 mln ton rocznie.

„Jesteśmy dumni, że w ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej zakończono kolejny ważny etap po podłączeniu Fazy A do sieci w 2021 roku. Obecnie prace nad realizacją Fazy C są już prowadzone, przy czym ich ukończenie planowane jest na 2023 rok" - powiedział Meng Chuanmin, kierownik projektu Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase V.

„Proces budowy piątego etapu kompleksu MBR Solar Park charakteryzuje się szeregiem wyzwań, których punkt kulminacyjny wyznaczyła pandemia COVID-19, poważnie zakłócając globalne łańcuchy dostaw. Zespół pokonał te trudności i zapewnił terminowe zamówienia i dostawy surowców niezbędnych do realizacji inwestycji, aby uniknąć opóźnień całej procedury" - dodał Meng Chuanmin.

Firma Shanghai Electric poczyniła również ogromne starania ukierunkowane na kontrolę kosztów. W porównaniu z okresem przed pandemią, transport ładunków kontenerowych był powszechnie niedostępny, a koszty transportu przewodów ogólnie wzrosły dziesięciokrotnie. Aby zapewnić ukończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem, zespół zdecydował się na transport przewodów masowcami, pomimo tego, że to nowe rozwiązanie zwiększyło nakłady pracy.

Ponadto, ze względu na naturalne ruchy i płynność wydm, na późniejszym etapie robót zespół odkrył, że plac budowy podniósł się o setki tysięcy metrów sześciennych piasku w porównaniu z poprzednimi pomiarami, co oznaczało podwyższenie ogólnej puli kosztów o dodatkowe 3 mln USD. Po przeprowadzeniu dokładnych analiz i badań, firma Shanghai Electric opracowała plan, który pomógł zespołowi w rozwiązaniu tego problemu, przy równoczesnym zagwarantowaniu, że postępy prac budowlanych nie zostaną zakłócone.

Acwa Power, właściciel, deweloper i operator piątego etapu kompleksu Mohammed bin Rashid Solar Park, wyznaczył Shanghai Electric na wykonawcę prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC) w ramach tego projektu w 2020 roku. Począwszy od lipca 2020 r., inwestycja obejmowała Fazy A, B, i C o łącznej mocy zainstalowanej 1050 MW.

Dzięki międzynarodowemu zespołowi pracującemu nad projektem, obejmującemu 2500 pracowników w okresie najbardziej wytężonych robót, starania Shanghai Electric ukierunkowane na zgromadzenie najlepszych pracowników, zasobów i dostaw z całego świata w celu zbudowania najbardziej zaawansowanego kompleksu solarnego w kraju zyskały uznanie inwestora i jego partnerów. Ponadto, w ramach inwestycji stworzono ponad 4000 miejsc pracy związanych z bezpośrednio z budową i 10000 miejsc pracy związanych z nią pośrednio, co odegrało kluczową rolę w promowaniu lokalnego rynku pracy i rozwoju gospodarczego.

Firma Shanghai Electric brała również udział w budowie czwartego etapu kompleksu Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park o mocy 950 MW, obejmującego elektrownię opartą na skoncentrowanej energii słonecznej (ang. concentrated solar power; CSP) o mocy 700 MW i farmę fotowoltaiczną o mocy 250 MW. Technologia CSP umożliwia magazynowanie energii cieplnej w ciągu dnia, po czym może ona zostać wykorzystana do generowania energii elektrycznej w nocy, oferując czyste, stabilne i niezawodne źródło energii przez całą dobę.

Od rozpoczęcia robót w 2018 r., w ramach inwestycji zatrudniono ponad 8500 pracowników w okresie najbardziej intensywnych prac, a elektrownia wieżowa CSP o mocy 100 MW i elektrownia z korytem parabolicznym II o mocy 200 MW zostaną podłączone do sieci pod koniec 2022 roku. Zastosowano tutaj najbardziej zaawansowane technologie słoneczne na świecie, które dostarczą czystą energię do ok. 320000 gospodarstw domowych i przyczynią się do obniżenia emisji CO2 o 1,6 mln ton rocznie, co pomoże Dubajowi poczynić ogromne postępy w realizacji wizji przejścia na odnawialne źródła energii do 2050 roku.

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) jest producentem światowej klasy i najwyższej jakości urządzeń, koncentrującym się na obszarze inteligentnej energetyki, inteligentnej produkcji i inteligentnej infrastruktury w celu dostarczenia ekologicznych i inteligentnych rozwiązań systemowych klasy przemysłowej. Firma jest obecna na całym świecie w takich sektorach jak nowa energia, automatyzacja procesów przemysłowych, urządzenia medyczne i ochrona środowiska.

