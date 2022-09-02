Shanghai Electric завершает этап «B» пятой очереди солнечного парка мощностью 900 МВт в Дубае

ШАНХАЙ, 2 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SHANGHAI Electric объявила о вводе в эксплуатацию этапа «B» пятой очереди солнечного парка имени Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума мощностью 900 МВт. Этот проект, являющийся частью крупнейшей в мире солнечной электростанции, поможет в стремлении Дубая к модернизации и преобразованию своего энергетического баланса за счет обеспечения 2,268 млрд кВт·ч электроэнергии в год после завершения строительства, что будет достаточным для обслуживания более 240 тыс. домов и позволит сократить выбросы углекислого газа на 1,1 млн тонн в год.

Phase 5 of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park

«Мы очень гордимся тем, что солнечный парк достиг очередного исторического рубежа после того, как в 2021 году к электросети был подключен этап «A». В настоящее время полным ходом идет работа над этапом «C», которая, как ожидается, будет завершена в 2023 году», — заявил руководитель проекта пятой очереди солнечного парка им. Мохаммеда ибн Рашида Аль-Мактума (MBR) Мэн Чуанмин (Meng Chuanmin).

«Процесс строительства пятой очереди солнечного парка MBR сопровождается рядом проблем, кульминацией которых был пик пандемии COVID-19, серьезно нарушившей глобальные цепочки поставок. Команда преодолела трудности и обеспечила своевременное осуществление закупок и поставок сырья для проекта, избежав задержек общего хода выполнения проекта», — добавил г-н Мэн.

Компания Shanghai Electric также прилагает огромные усилия для контроля затрат. По сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии, контейнерные перевозки стали недоступными, а цены на кабели зачастую выросли в десять раз. Для обеспечения своевременного завершения проекта команда решила поставлять кабели навалочными судами, несмотря на то, что новое решение увеличило рабочую нагрузку.

Кроме того, из-за естественного движения и текучести песчаных дюн группа впоследствии обнаружила, что объем работ на строительной площадке вырос на сотни тысяч кубометров по сравнению с первоначальным проектом, что привело к увеличению общей стоимости на 3 млн. долл. США. После тщательного исследования компания Shanghai Electric разработала план, который помог команде решить эту проблему, не прерывая строительства.

В 2020 году компания Acwa Power, владелец, организатор строительства и оператор пятой очереди солнечного парка им. Мохаммеда ибн Рашида, назначила Shanghai Electric подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству. Проект был начат в июле 2020 года и включал в себя фазы «A», «B» и «C» общей установленной мощностью 1050 МВт.

Международная команда проекта насчитывает более 2500 человек в пиковый период. Усилия компании Shanghai Electric по привлечению лучших в мире работников, ресурсов и материально-технического снабжения для строительства одной из самых передовых солнечных электростанций в стране получили признание со стороны владельца проекта и его партнеров. Кроме того, в рамках проекта было создано более 4000 прямых и 10 000 косвенных рабочих мест, что сыграло ключевую роль в содействии обеспечению занятости и экономического развития на местном уровне.

Компания Shanghai Electric также участвовала в строительстве четвертой очереди солнечного парка им. Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума мощностью 950 МВт, включающего в себя электростанцию мощностью 700 МВт, работающую на концентрированной солнечной энергии (CSP), и фотоэнергетическую электростанцию мощностью 250 МВт. CSP может запасать тепловую энергию в дневное время и впоследствии использовать ее для производства электроэнергии в ночное время, обеспечивая чистое, стабильное и надежное круглосуточное энергоснабжение.

С момента своего начала в 2018 году в рамках этого проекта в период пиковой нагрузки было нанято более 8500 рабочих, а в конце 2022 года к электросети планируется подключить башню CSP мощностью 100 МВт и параболоцилиндрическую установку-II мощностью 200 МВт. В нем используются самые передовые в мире солнечные технологии, которые обеспечат экологически чистую энергетику для около 320 000 домохозяйств и позволят ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 1,6 млн тонн, что в значительной степени поможет Дубаю реализовать концепцию развития возобновляемой энергетики на период до 2050 года.

Информация о компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) — производитель высокотехнологичного оборудования мирового класса, специализирующийся на интеллектуальных источниках энергии, производстве и инфраструктуре для обеспечения экологически чистых и интеллектуальных системных решений промышленного класса. Она имеет глобальное присутствие в таких отраслях, как новая энергетика, эффективная экологически чистая энергетика, промышленная автоматизация, медицинская техника и защита окружающей среды.

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