Shanghai Electric uruchamia program nauki języka chińskiego dla pakistańskiego personelu projektu odkrywkowej kopalni węgla i elektrowni węglowej Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project

W ramach podjętej inicjatywy zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do lekcji języka chińskiego dla pakistańskich pracowników zaangażowanych w projekt oraz studentów z Islamkot i pobliskich miast i wsi, którzy otrzymają darmowe podręczniki i inne materiały do nauki języka chińskiego od pracowników akademickich CIUK. Do tej pory na pierwszy rok kursu zapisało się 40 pracowników i 60 studentów.