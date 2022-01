Shanghai Electric lança um Programa de treinamento em língua chinesa para a equipe paquistanesa do Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar

"Como provedora líder de soluções energéticas, a Shanghai Electric reconhece a sua função como educadora e formadora da próxima geração de engenheiros e técnicos elétricos, bem como de ajudar mais alunos a iniciar suas carreiras no setor energético. Nossas iniciativas anteriores puderam observar a organização de sessões de treinamento de integração pelo Projeto do Bloco 1 de Thar para ajudar os trabalhadores locais a melhorar suas competências e convidar técnicos seniores para transmitir sua experiência a funcionários recém-contratados", disse Meng Donghai, vice-gerente da Shanghai Electric Power Generation Engineering Company.

"Os laços econômicos mais estreitos entre a China e o Paquistão criaram mais oportunidades comerciais para os habitantes dos dois países, e esperamos que o programa de treinamento no idioma chinês possa dotar os trabalhadores e estudantes locais com habilidades significativas à medida que avançam em direção a seus próximos objetivos de carreira, bem como sirva como uma janela para conectar as duas culturas, aumentando a compreensão mútua e a amizade China-Paquistão", acrescentou Meng.

"O programa de treinamento em língua chinesa lançado pela Shanghai Electric será benéfico para os alunos em uma área remota como Islamkot. Esta é uma oportunidade educacional única e valiosa que permitirá que eles aprendam mais sobre a cultura chinesa e encontrem melhores empregos no futuro", disse Muhammad Nasiruddin Khan, diretor paquistanês do CIUK.

"Gradualmente, desenvolvi grande interesse no aprendizado de chinês enquanto trabalhava com funcionários chineses no Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar. Estou muito contente com o fato de a Shanghai Electric poder me oferecer essa oportunidade de aprender chinês, o que me dará melhores perspectivas de emprego no futuro, já que há um grande número de projetos de cooperação China-Paquistão no Paquistão. Poder falar chinês é uma competência diferenciada", disse um estudante que ingressou no programa.

Em 2017, o Paquistão ingressou oficialmente na Shanghai Cooperation Organization (SCO) e o fortalecimento da cooperação China-Paquistão fez do chinês um curso sob demanda para aqueles que desejam trabalhar para empresas chinesas locais. A ascensão dos programas de treinamento no idioma chinês do país ajudou a preencher a lacuna de comunicação entre a China e o Paquistão, e também permitiu que mais moradores conseguissem seus empregos dos sonhos.

Nos últimos anos, a Shanghai Electric ajudou o Paquistão a desenvolver inúmeras infraestruturas energéticas com tecnologias de energia líderes do setor por meio da iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) e do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC). O contrato EPC para o Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar, que conta com duas usinas de energia a carvão de 660 megawatts e uma mina de carvão com uma produção anual de 7,8 milhões de toneladas, foi assinado em abril de 2019. Como um projeto do CPEC prioritário, as usinas otimizarão o conjunto energético do Paquistão e aumentarão significativamente a segurança energética do país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729508/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

SOURCE Shanghai Electric