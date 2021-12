Shanghai Electric implementa práticas de construção verde para proteger o ambiente natural de Dubai

Como parceira oficial do Pavilhão da China na Dubai World Expo 2020, a Shanghai Electric participou da construção da quarta fase de 950MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O projeto, que inclui uma usina de energia solar concentrada (CSP) de 700MW e uma usina fotovoltaica (PV) de 250MW, abrange uma área de 44 quilômetros quadrados, o equivalente a 6.162 campos de futebol. No centro da usina CSP está a torre de energia solar de 100MW, que mede 262 metros de altura, a mais alta desse tipo no mundo, e estima-se que forneça energia limpa para mais de 320.000 residências de Dubai e reduza em 1,6 milhão de toneladas as emissões de CO2 após a conclusão.

A preservação da biodiversidade existente foi um dos principais focos da Shanghai Electric ao planejar e executar o trabalho de construção. Com o auxílio de especialistas em conservação e ecologia, a empresa implementou um conjunto de medidas para fortalecer sua gestão ambiental e garantir a segurança do ecossistema de flora e fauna. Durante a fase de planejamento, a Shanghai Electric realizou extensas pesquisas e enquetes sobre habitats e plantas locais de animais, o que abriu caminho para seu projeto de realocação da vida selvagem.

Ao trabalhar com instituições de proteção animal locais, a Shanghai Electric criou uma equipe especializada com a tarefa de estudar os comportamentos animais e encontrar uma solução eficaz para guiar os animais selvagens para fora do canteiro de obras. Em seguida, a equipe decidiu cercar o local e colocar alimentos e água nas aberturas espaçadas a 200 metros com a finalidade de atrair os animais e realocá-los com segurança em outras áreas. Dessa forma, a Shanghai Electric tem protegido uma infinidade de espécies animais nativas de Dubai, incluindo lagartos, camelos, antílopes e raposas.

Ao reconhecer a contribuição da Shanghai Electric para a proteção ambiental durante a construção do projeto de criação de uma Usina de Energia Solar Concentrada em Dubai, o Emirates Environment Group, a maior ONG dedicada à conservação ambiental nos Emirados Árabes Unidos, convidou a Shanghai Electric para participar do evento "For Our Emirates We Plant" em 2020 e 2021, e plantou oito árvores Sidra no Emirado de Ras Al Khaimah em nome da Shanghai Electric.

"O projeto Dubai abrange uma extensa área de terra que abriga inúmeras plantas e animais selvagens, o que dificulta as medidas de gestão ambiental necessárias para manter intacta a biodiversidade local. A equipe levou em consideração todos os fatores que possam representar uma ameaça à vida selvagem, protegendo o sistema ecológico local, ao mesmo tempo em que ajudou o governo de Dubai a alcançar a neutralidade de carbono até 2050", disse Zhao Hui, gerente do projeto Dubai.

Para atender à sua responsabilidade em relação ao meio ambiente, a Shanghai Electric também analisou as medidas para conservar recursos e reduzir a poluição ambiental causada por resíduos gerados durante o trabalho de construção. A equipe da Shanghai Electric recolheu garrafas plásticas, garrafas de vidro, latas e cartuchos de impressão para reciclagem centralizada desde o início da construção, sendo o volume registrado de itens reciclados em 2021 três vezes maior do que o do ano anterior.

Líder global em energia renovável, a Shanghai Electric vem remodelando o conjunto global de energia ao promover o desenvolvimento verde, liberando a revolução eólica e fotovoltaica para atender aos desafios climáticos globais. Em relação ao futuro, a Shanghai Electric continuará a impulsionar a inovação em tecnologia verde, aproveitando seus produtos limpos de alta qualidade para facilitar a transição global rumo a uma economia mais sustentável.

