- Shanghai Electric Wind Power Group lanza su oferta pública inicial en el mercado SSE STAR, inyectando un nuevo impulso a la industria mundial de la energía eólica

SHANGHÁI, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El 19 de mayo de 2021 se celebró una ceremonia en el Edificio de la Bolsa de Valores de Shanghái para marcar la oferta pública inicial (OPI) de Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), una filial de Shanghai Electric Group Co. Ltd. ("Shanghai Electric" o "la compañía") (601727.SS y 02727.HK), en la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Valores de Shanghái. La cotización marcó el comienzo de una era importante en la historia de la compañía, sirviendo como una nueva plataforma de lanzamiento desde la cual la compañía ayudará a acelerar la transición global hacia una economía impulsada por energía eólica más verde y sostenible.