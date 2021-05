Skupina Shanghai Electric Wind Power Group vstupuje na burzu SSE STAR a dává nový impuls světovému odvětví větrné energie

ŠANGHAJ, 31. května 2021 /PRNewswire/ -- 19. května 2021 se v budově šanghajské burzy cenných papírů konal slavnostní ceremoniál u příležitosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) společnosti Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (dále jen "Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), dceřiné společnosti Shanghai Electric Group Co. Ltd. (dále jen "Shanghai Electric" nebo „společnost") (601727.SS a 02727.HK), na burze cenných papírů v Šanghaji (Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board). Uvedení na burzu zahájilo významnou éru v historii společnosti a slouží jako nový odrazový můstek, který firmě pomůže urychlit celosvětový přechod k ekonomice poháněné ekologičtější a udržitelnější větrnou energií.