Shanghai Futures Exchange e Shanghai International Energy Exchange divulgam estatísticas de volume de negociação para 2022

XANGAI, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ — Em 6 de janeiro de 2023, a Xangai Futures Exchange (SHFE) e sua subsidiária Shanghai International Energy Exchange (INE) divulgaram estatísticas de volume de negociação para 2022.

Destaques:

O volume total de negociação da SHFE atingiu 1.823.278 mil lotes em 2022. Houve um total de 242 dias de negociações.

O volume total anual de negociação de cobre foi de 46.497 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho atingiu o pico de 313 mil lotes em 2022. O número médio diário de contratos em aberto de novembro atingiu o pico em 2022 de 461 mil lotes.

O volume total anual de negociação de alumínio foi de 99.975 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de fevereiro atingiu o pico em 2022 de 529 mil lotes. O número médio diário de contratos abertos de janeiro atingiu o pico em 2022 de 494 mil lotes.

O volume total anual de negociação de prata foi de 188.771 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociações e o número de contratos em aberto de dezembro atingiram o pico em 2022 de 1.309 mil lotes e 1.023 mil lotes, respectivamente.

O volume total anual de negociação de óleo combustível foi de 210.455 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de setembro atingiu o pico em 2022 de 1.202 mil lotes. O número médio diário de contratos em aberto de outubro atingiu o pico em 2022 de 750 mil lotes.

O volume total anual de negociação de vergalhão de aço foi de 525.178 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho atingiu o pico em 2022 de 2.737 mil lotes. O número médio diário de contratos em aberto de agosto atingiu o pico em 2022 de 3.057 mil lotes.

O volume total anual de negociação de borracha natural foi de 79.639 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho atingiu o pico em 2022 de 423 mil lotes. O número médio diário de contratos em aberto de fevereiro atingiu o pico em 2022 de 355 mil lotes.

O volume total anual de negociação de óleo combustível de celulose foi de 81.158 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho atingiu o pico em 2022 de 464 mil lotes. O número médio diário de contratos em aberto de janeiro atingiu o pico em 2022 de 390 mil lotes.

As opções de vergalhão e prata foram listadas para negociação na SHFE às 9h do dia 26 de dezembro de 2022. No primeiro dia de negociação, o volume de negociação de opções de vergalhão foi de 26.872 lotes, com faturamento de 21.771 milhões de yuans, enquanto o volume de negociação de opções de prata foi de 3.796, com faturamento de 5.6626 milhões de yuans.

Para obter informações mais detalhadas, por favor, acesse o site da SHFE: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/

O volume total de negociação da INE atingiu 120.166 mil lotes em 2022. Houve um total de 242 dias de negociações.

O volume total anual de negociação de petróleo bruto foi de 53.581 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho atingiu 316 mil lotes. O número médio diário de contratos em aberto de julho atingiu o pico em 2022 de 82 mil lotes.

O volume total anual de negociação de LSFO foi de 40.842 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho e os contratos em aberto atingiram o pico em 2022 de 300 mil lotes e 147 mil lotes, respectivamente.

O volume total anual de negociação de cobre foi de 5.551 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho e os contratos em aberto atingiram o pico em 2022 de 35 mil lotes e 26 mil lotes, respectivamente.

O volume total anual de negociação de TSR 20 foi de 13.592 mil lotes, enquanto o volume médio diário de negociação de julho atingiu o pico em 2022 de 75 mil lotes. A média diária de contratos em aberto de setembro atingiu o pico em 2022 de 97 mil lotes.

O volume total anual negociado de opções de petróleo bruto foi de 6.601 mil lotes, enquanto o volume médio diário negociado em dezembro foi de 45 mil lotes. A média diária de contratos em aberto de dezembro atingiu o pico em 2022 de 34 mil lotes.

Para obter informações mais detalhadas, por favor, acesse o site da INE: http://www.ine.cn/en/statements/

Sobre a SHFE

Com o objetivo máximo de servir a economia real, a Shanghai Futures Exchange ("SHFE") atua sob a regulamentação uniforme da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ("CSRC"), e organiza as negociações de contratos de futuros aprovados pela CSRC, de acordo com os princípios de abertura, imparcialidade, justiça e integridade. Atualmente, existem 20 contratos futuros e 8 opções de commodities disponíveis para negociação na SHFE.

Sobre a INE

Registrada na zona piloto de livre comércio da China (Xangai) em 2013, a Shanghai International Energy Exchange (INE) opera a listagem, compensação, liquidação e entrega de futuros, opções e outros derivativos, formula regras comerciais, implementa autorregulamentação, publica informações do mercado e fornece serviços de tecnologia, espaço e instalações.

FONTE Shanghai Futures Exchange

