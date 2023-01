Shanghai Futures Exchange en Shanghai International Energy Exchange publiceren de cijfers over het handelsvolume voor 2022

SHANGHAI, 9 januari 2023 /PRNewswire/ -- Op 6 januari 2023 hebben Shanghai Futures Exchange (SHFE) en haar dochteronderneming Shanghai International Energy Exchange (INE) de cijfers over het handelsvolume voor 2022 bekendgemaakt.

Hoofdpunten:

Het totale handelsvolume voor SHFE bereikte 1.823.278 duizend loten in 2022. Het totale aantal handelsdagen bedroeg 242.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor koper bedroeg 46.497 duizend loten, terwijl het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in juli voor 2022 een piek van 313 duizend loten bereikte. De gemiddelde dagelijkse open interest in november bereikte voor 2022 een piek van 461 duizend loten.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor aluminium bedroeg 99.975 duizend loten, terwijl het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in februari een piek van 529 duizend loten bereikte. De gemiddelde dagelijkse open interest in januari bereikte voor 2022 een piek van 494 duizend loten.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor zilver bedroeg op jaarbasis 188.771 duizend loten, terwijl zowel het gemiddelde dagelijkse handelsvolume als de open interest in december voor 2022 een piek bereikten met respectievelijk 1.309 duizend loten en 1.023 duizend loten.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor stookolie bedroeg 210.455 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest in september voor 2022 een piek bereikte van 1.202 duizend loten. De gemiddelde dagelijkse open interest in oktober bereikte voor 2022 een piek van 750 duizend loten.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor wapeningsstaal bedroeg 525.178 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest in juli voor 2022 een piek bereikte van 2.737 duizend loten. De gemiddelde dagelijkse open interest in augustus bereikte voor 2022 een piek van 3.057 duizend loten.

Het totale handelsvolume voor natuurrubber bedroeg 79.639 duizend loten, terwijl het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in juli voor 2022 een piek van 423 duizend loten bereikte. De gemiddelde dagelijkse open interest in februari bereikte voor 2022 een piek van 355 duizend loten.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor houtpulpolie bedroeg 81.158 duizend loten, terwijl het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in juli voor 2022 een piek van 464 duizend loten bereikte. De gemiddelde dagelijkse open interest in januari voor 2022 bereikte een piek van 390 duizend loten.

Op 26 december 2022 om 9.00 uur werden opties voor wapeningsstaal en zilver op de SHFE genoteerd voor verhandeling. Op de eerste handelsdag bedroeg het handelsvolume van wapeningsstaalopties 26.872 loten met een omzet van 21,771 miljoen yuan, terwijl het handelsvolume van zilveropties 3.796 loten bereikte met een omzet van 5,6626 miljoen yuan.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van SHFE: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/

Het totale handelsvolume voor INE bedroeg 120.166 duizend loten in 2022. Het totale aantal handelsdagen bedroeg 242.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor ruwe olie bedroeg 53.581 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest in juli goed was voor 316 duizend loten. De gemiddelde dagelijkse open interest in juli bereikte voor 2022 een piek van 82 duizend loten.

Het jaarlijkse totale handelsvolume van LSFO bedroeg 40.842 duizend loten, terwijl zowel het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in juli als de open interest voor 2022 een piek bereikten van respectievelijk 300 duizend loten en 147 duizend loten.

Het jaarlijkse totale handelsvolume in koper bedroeg 5.551 duizend loten, terwijl zowel het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in juli als de open interest voor 2022 een piek bereikten van respectievelijk 35 duizend loten en 26 duizend loten.

Het totale handelsvolume voor TSR 20 bedroeg 13.592 duizend loten, terwijl het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in juli voor 2022 een piek bereikte van 75 duizend loten. De gemiddelde dagelijkse open interest in september bereikte voor 2022 een piek van 97 duizend loten.

Het totale jaarlijkse handelsvolume voor ruwe olie-opties bedroeg 6.601 duizend loten, terwijl het gemiddelde dagelijkse handelsvolume n december 45 duizend loten bereikte. De gemiddelde dagelijkse open interest in december bereikte voor 2022 een piek van 34 duizend loten.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van INE: http://www.ine.cn/en/statements/

Over SHFE

De Shanghai Futures Exchange ("SHFE"), die uiteindelijk tot doel heeft de reële economie te dienen, valt onder de uniforme regelgeving van de China Securities Regulatory Commission ("CSRC") en organiseert de door de CSRC goedgekeurde termijnhandel volgens de principes van openheid, onpartijdigheid, eerlijkheid en integriteit. Momenteel zijn er 20 futurescontracten en 8 grondstoffenopties beschikbaar voor verhandeling op SHFE.

Over INE

De Shanghai International Energy Exchange ("INE"), die in 2013 in de China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone werd geregistreerd, beheert de notering, clearing, afwikkeling en levering van futures, opties en andere derivaten, formuleert bedrijfsregels, voert zelfregulering in, publiceert marktinformatie en biedt technologie, locatie- en facilitaire diensten.

