Shanghai International Exhibition Co., Ltd. organisera la Belt & Road Brand Expo 2018 à Shanghai le 29 juin

L'exposition de 15 000 m² est organisée par le Conseil de Shanghai pour la promotion du commerce international et par la Chambre de commerce international de Shanghai. Y participeront plus de 200 entreprises provenant de 45 pays et régions : Allemagne, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Corée du Sud, Croatie, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Hongrie, Indonésie, Iran, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Maurice, Mexique, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Pologne, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ouzbékistan ainsi que la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. Des exposants du monde entier présenteront leurs produits, technologies et cultures dans de nombreux secteurs comme l'alimentation et les boissons, les produits cosmétiques et de soin de la peau, l'artisanat, l'aménagement du foyer, la joaillerie et le jade, la mode et les accessoires, l'art de vivre, le tourisme et la culture, et l'investissement et le commerce. Toute une série d'événements seront organisés en marge de cette exposition, y compris des activités de promotion, des sessions de rencontre entre entreprises, et des spectacles mettant en valeur la culture et les coutumes populaires de plusieurs pays participants.

Temps fort n° 1 : produits spéciaux des pays participants

Deux pavillons nationaux seront proposés, un situé dans le hall central, et l'autre situé dans le hall est 2F. Dans le hall central, il sera possible de découvrir les nombreuses cultures qui se trouvent sur les mêmes voies qui, jadis, longeaient la Route de la soie historique, et certaines activités « pratiques » seront offertes, permettant aux participants de connaître de près chacune de ces cultures. Des sessions de rencontre entre entreprises et des séances de communication et de coopération en matière de commerce seront proposées dans le hall est 2F.

Pour la première fois seront proposées des expositions comme le jaspe océanique de Madagascar, des produits issus de fournisseurs brevetés de la cour du Royaume-Uni, des sculptures en ébène du Ghana, des extraits d'huile de rose d'Iran, de la confiture de Bulgarie, du cristal du Brésil, des produits en peau d'alligator d'Équateur, de la tequila du Mexique, du cristal de République tchèque et de la sauce aux truffes de Croatie. Les visiteurs pourront découvrir de près des percussions d'Afrique, des tapis persans d'Iran tissés à la main, des rubis et des saphirs du Sri Lanka, de l'ambre de la mer Baltique de Pologne, des tankas du Népal, des cigares de Cuba, des bordeaux de France, des fruits de Thaïlande, ainsi que du kopi luwak ou du café récolté dans les excréments de civette d'Indonésie.

Une série de « pavillons d'entreprises » réuniront des exposants chinois dans le hall est 1F. Quatre provinces et régions, Ordos, Huzhou (bien connue pour sa soie), Xinjiang et Taïwan exposeront dans ces pavillons, où elles présenteront une variété de produits spéciaux provenant des secteurs de la gastronomie, de la culture et du tourisme.

Temps fort n° 2 : activités de promotion de produits et événements culturels

En plus d'une variété d'expositions époustouflantes, les pays participants proposeront des activités de promotion de produits et des événements culturels afin de présenter leurs produits spéciaux, leur culture locale et leur histoire, ainsi que leurs charmes ethniques uniques. Les événements culturels seront organisés autour de spectacles de musique et de dance traditionnelles par des artistes du Sri Lanka, d'Indonésie, de Serbie, de Malaisie et du Pakistan. En outre, un autre grand temps fort sera l'introduction au folklore de minorités ethniques chinoises grâce à des spectacles de musique et de dance, y compris un spectacle musical avec un morin khuur, et un spectacle de dance unique par lequel des artistes locaux du Xinjiang accompagneront les visiteurs.

L'exposition proposera également des sessions éducatives et d'expérience pendant lesquelles des artisans raffinés offriront toute une série de spectacles, démonstrations et conférences sur la joaillerie, le thé et le vin, l'encens, la sculpture sur racine, l'art du boucaro, le frottis et les tankas, et proposeront une expérience artistique inédite. Les visiteurs auront également l'occasion de découvrir des cultures, coutumes et arts de vivre réels et authentiques qui définissent chacun des pays qui participent à l'événement.

Temps fort n° 3 : événements en marge de l'exposition proposant des expériences interactives

En marge de l'exposition, toute une série d'événements seront proposés, y compris 20 activités de promotion de produits et 13 événements culturels organisés par différents pays. Les visiteurs professionnels pourront participer à 120 sessions et occasions de rencontre entre entreprises et assister à jusqu'à 130 réunions commerciales. En outre, les exposants organiseront plusieurs événements interactifs dans leurs stands respectifs, y compris des ateliers de dessin à main levée, de coiffure, de découverte de pierres précieuses, ainsi que des jeux et une tombola. Une campagne de sélection de photos sera également organisée et diffusée via WeChat pour partager les meilleures photos prises sur le site par les participants.

Temps fort n° 4 : expansion en Chine occidentale en établissant une présence à Chongqing

Fort du succès de l'année dernière, l'exposition de cette année proposera une visite qui donnera l'occasion aux participants intéressés qui ne viennent pas de la région de Shanghai de découvrir les produits spéciaux et les cultures nationales des pays participants. Ainsi, en plus de l'exposition de Shanghai, les organisateurs entendent proposer une visite d'exposition à Chongqing du 23 au 25 novembre 2018. Chongqing est situé au carrefour de trois grandes zones économiques chinoises : la Nouvelle route de la soie, le corridor économique Chine-péninsule indochinoise et la ceinture économique du Yangtze. Avec la construction de la voie ferrée internationale Chongqing-Xinjiang-Europe, Chongqing est devenu un nœud important reliant trois grandes agglomérations économiques : l'Europe, la région Asie-Pacifique et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Les organisateurs souhaitent faire découvrir le marché de la Chine occidentale et permettre aux exposants d'étudier l'environnement commercial local, avec des opportunités inédites de démonstration et d'échange tant pour les entreprises chinoises que pour les entreprises étrangères qui cherchent à entrer sur le marché chinois.

Visitez la Belt & Road Brand Expo 2018 du 29 juin au 1er juillet 2018 pour découvrir de près les produits de 42 pays participants du monde entier et leurs cultures captivantes.

