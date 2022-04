Shanghai Jahwa houdt de 'Dedicated to Beauty' 2022 strategische conferentie

Pan heeft informatie verstrekt over de operationele resultaten van 2021 van het bedrijf en het draaiboek voor 2022, die hij heeft uitgelegd als zijnde gericht op een voortdurende toewijding aan schoonheid, rigoureus beheer en langetermijngroei op basis van toewijding. "Vorig jaar hebben we een klantgericht en operationeel principe ontworpen en geïmplementeerd, met merkinnovatie en kanaalevolutie als de twee drijfveren, en cultuur, systeem en proces, en digitale transformatie als de drie enablers. We hebben een aantal mijlpalen bereikt. In 2021 hebben we onze beste nettowinst van de afgelopen zes jaar geboekt, terwijl onze operationele kasstroom in de afgelopen jaren het hoogste niveau bereikte."

In 2022 zal het managementbeleid uitgebreid opgewaardeerd en geïtereerd worden. Op het gebied van klantgerichte ontwikkeling met multidimensionale inzichten, zal Shanghai Jahwa zijn ontwikkelingsmethodiek upgraden en geïntegreerde marketing door slimme diensten bevorderen.

Op het gebied van merkinnovatie, zal het HIT-model worden vertaald naar het HEART-model, gecombineerd met gezondheidsschoonheid, exploratie, begeleiding, resonantie en maatwerkcreatie. Kanaalontwikkeling zal bestaan uit vijf initiatieven: strategische samenwerking, fijn- en detailoperatie, slimme retail, privédomein en business model-innovatie. Daarnaast zal het bedrijf de bedrijfscultuur blijven verbeteren en een efficiënt systeem voor digitale informatie ontwikkelen door het ACT-model toe te passen en de verandering te sturen via meetbaarheid, visualisatie en optimalisatie binnen de organisatie.

Pan heeft ook gezegd dat Shanghai Jahwa met het oog op de toekomst zijn ESG-strategie zal uitvoeren op het gebied van koolstofarme ecosystemen, gedeelde en win-win sociale waarden en een betere corporate governance. "We zullen de problemen blijven overwinnen en zoals altijd blijven streven naar het hoogste. Na het doorlopen van 2021, een jaar vol verandering, verbetering en optimalisatie, gaan we door met het maken van geweldige doorbraken en presenteren we op een dag de Chinese schoonheid aan de wereld."

De speciale gast, Qin Shuo, oprichter van [email protected] en China Business Civilization Research Center, deelde het '2022 China Consumption Insight Report: Consumption Trend in the New Era and the Road of Chinese Brand', gezamenlijk uitgegeven door Shanghai Jahwa, National Business Daily en [email protected], op de conferentie. De Chinese consumptie zal zich in 2022 richten op de volgende nieuwe gebieden: cultureel zelfvertrouwen, kwaliteitsdividend, één markt, gloednieuw scenario, wereldtoneel, milieuaansprakelijkheid en schoonheid & gezondheid. Chen Bing, algemeen directeur van Sephora Greater China, als vertegenwoordiger van de hoogwaardige schoonheidsretailers, en Ma Hongbin, Senior Vice-President en Head of Commercialization van Kuaishou, die wordt vertegenwoordigd door het baanbrekend platform, hielden een diepgaande discussie met Qin Shuo en Alex Pan over nieuwe consumptietrends en innovatiepaden in 2022.

Kijk voor meer informatie op: https://www.jahwa.com.cn/en/activity2022

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1776691/720P_400M.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773899/Alex_Pan_Chairman_CEO_Shanghai_Jahwa_United_gave_speech_strategic_conference.jpg

