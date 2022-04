Shanghai Jahwa organise la conférence stratégique 2022 « Dedicated to beauty »

Pan a fourni des détails sur les résultats opérationnels de l'entreprise en 2021 et des indications sur la feuille de route pour 2022, qu'il a expliquée comme étant axée sur un dévouement continu à la beauté, une gestion rigoureuse et une croissance à long terme basée sur le dévouement. « L'année dernière, nous avons conçu et mis en œuvre un principe de fonctionnement centré sur le consommateur, avec l'innovation de la marque et l'évolution du canal comme les deux moteurs, et la culture, le système et le processus, ainsi que la transformation numérique comme les trois facilitateurs. Nous avons franchi plusieurs étapes importantes. En 2021, nous avons enregistré notre meilleur bénéfice net des six dernières années, tandis que notre flux de trésorerie opérationnel a atteint son plus haut niveau de ces dernières années. »

En 2022, la politique de gestion fera l'objet d'une mise à jour complète et d'une itération. En termes de développement centré sur le consommateur avec une vision multidimensionnelle, Shanghai Jahwa va améliorer sa méthodologie de développement et promouvoir le marketing intégré par des services intelligents.

En termes d'innovation de marque, le modèle HIT va évoluer vers le modèle HEART, combinant beauté de la santé, exploration, accompagnement, résonance et création sur mesure. L'évolution de la chaîne de distribution s'articulera autour de cinq initiatives : le partenariat stratégique, l'exploitation fine et détaillée, la vente au détail intelligente, le domaine privé et l'innovation en matière de modèles commerciaux. De plus, l'entreprise continuera à améliorer la culture d'entreprise et à construire un système d'intelligence numérique efficace en appliquant le modèle ACT, à conduire le changement par la mesurabilité, la visualisation et l'optimisation au sein de l'organisation.

Pan a également déclaré qu'à l'avenir, Shanghai Jahwa mettra en œuvre sa stratégie ESG en termes d'écosystème à faible émission de carbone, de valeurs sociales partagées et gagnant-gagnant, ainsi que de meilleure gouvernance d'entreprise. « Nous continuerons à surmonter les difficultés à venir et à viser le plus haut, comme toujours. Après avoir traversé 2021, une année pleine de changements, d'améliorations et d'optimisations, nous continuerons à faire de grandes percées et à présenter un jour la beauté chinoise au monde. »

L'invité spécial, Qin Shuo, fondateur de [email protected] et du China Business Civilization Research Center, a partagé le rapport « 2022 China Consumption Insight Report: Consumption Trend in the New Era and the Road of Chinese Brand », publié conjointement par Shanghai Jahwa, National Business Daily et [email protected], lors de la conférence. La consommation de la Chine en 2022 se concentrera sur les nouveaux domaines suivants : confiance en soi culturelle, dividende de qualité, marché unique, nouveau scénario de marque, scène mondiale, responsabilité environnementale, beauté et santé. Chen Bing, directeur général de Sephora Greater China en tant que représentant des détaillants de produits de beauté haut de gamme, et Ma Hongbin, premier vice-président et chef de la commercialisation de Kuaishou, qui est représenté par la plateforme de trafic de pointe, se sont engagés avec Qin Shuo et Alex Pan dans une discussion approfondie sur le thème des nouvelles tendances de consommation et des voies d'innovation en 2022.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.jahwa.com.cn/en/activity2022

Video : https://mma.prnewswire.com/media/1776691/720P_400M.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1773899/Alex_Pan_Chairman_CEO_Shanghai_Jahwa_United_gave_speech_strategic_conference.jpg

SOURCE Shanghai Jahwa United