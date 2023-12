Shaquille O'Neal faz parceria com a Playmaker HQ para lançar uma nova rede de podcasts e um programa semanal

Todo o conteúdo da The Big Podcast Network será produzido pela equipe de produção interna da Playmaker em colaboração com a Jersey Legends Productions de Shaquille O'Neal, incluindo o novo programa com o apresentador da TNT "Inside the NBA", Adam Lefkoe, e o premiado produtor da Playmaker HQ, Shaine Freeman. Os episódios de 60 minutos irão ao ar durante o restante da temporada 2023-2024 da NBA e estarão disponíveis no canal do YouTube da The Big Podcast Network, nos canais sociais dedicados ao The Big Podcast, no aplicativo Bleacher Report, no Max e em todos os lugares onde os podcasts podem ser encontrados, incluindo Apple e Spotify.

A The Big Podcast Network servirá como uma plataforma dedicada a atletas e criadores que desejam iniciar e expandir suas marcas com a ajuda e orientação da Playmaker HQ, contando com seu amplo alcance de mais de três bilhões de seguidores nas redes sociais.

"Estou animado para trabalhar com a Playmaker, uma parceira criativa com um processo único de produção e distribuição, para criar minha própria rede de podcasts", disse O'Neal. "A The Big Podcast Network priorizará e promoverá vozes novas e diversas, expandindo a conversa além dos esportes para incluir música, moda e entretenimento.

"Um impulsionador fundamental dessa rede foi criar uma plataforma nova e inovadora para atletas, artistas e criadores que desenvolvem conteúdo em torno de suas vozes e ideias. Ao ingressar na The Big Podcast Network, eles terão acesso à experiência em gestão, produção, distribuição e monetização da Playmaker HQ, além de aproveitar a mente criativa, promoção e vasta rede de recursos de Shaq.

"Desde nossa primeira conversa, nossas visões estavam perfeitamente alinhadas, ambos desejando criar um programa divertido, criativo e autêntico, além de construir uma plataforma de serviço completo para ajudar outros atletas a construir suas próprias plataformas de conteúdo bem-sucedidas", disse Brandon Harris, presidente e diretor de conteúdo da Playmaker HQ. "Nosso público já adora Shaq, e mal podemos esperar para que eles o conheçam ainda melhor por meio desta plataforma. Ainda mais importante, não poderíamos estar mais animados em ser uma força motriz por trás de ainda mais histórias de sucesso do empreendedorismo esportivo em conjunto com nossa nova rede."

A Silver Tribe Media intermediou o acordo entre a The Big Podcast Network de O'Neal e a Playmaker HQ.

Sobre a Playmaker HQ

A Playmaker HQ é uma empresa de entretenimento esportivo em rápido crescimento, especializada em produção e distribuição de conteúdo. A Playmaker HQ produz mais de 500 vídeos por mês nas mídias sociais, alcançando mais de 3 bilhões de pessoas em plataformas de mídia social como Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat e YouTube. Com sede em Ft. Lauderdale, Flórida, a Playmaker HQ foi adquirida pela Better Collective, um grupo de mídia esportiva com sede em Copenhague, Dinamarca, em julho de 2023. Para obter mais informações sobre a Playmaker HQ, visite @playmaker nas redes sociais ou PlaymakerHQ.com.

Jersey Legends

Criada por Shaquille O'Neal e Mike Parris, a Jersey Legends produziu recentemente SHAQ, indicada ao Emmy de Esportes, uma série documental em quatro partes da HBO que narrou a ascensão de Shaq ao superestrelato e tem vários projetos em vários estágios de desenvolvimento. A empresa também ganhou um Oscar na categoria de Melhor Documentário Curto por Queen of Basketball em 2021. A empresa continua operando uma próspera divisão comercial que fornece serviços de produção interna para conteúdo e desenvolvimento criativo de alto nível, atendendo a uma série de parceiros e clientes.

